Valeurs traditionnelles et hautes technologies: la Russie a relancé l'Intervision, sa version de l'Eurovision

Le chanteur vietnamien Duc Phuc, lors du Concours Intervision à la Live Arena de Moscou en Russie, le 20 septembre 2025 ( AFP / Olesya KURPYAYEVA )

La Russie a réuni samedi soir une vingtaine de pays en relançant son concours musical Intervision, avec la promotion des "valeurs traditionnelles" et des technologies ultramodernes, pour rivaliser avec l'Eurovision aux valeurs jugées "décadentes".

Né à l'époque soviétique et réinstauré cette année sur ordre de Vladimir Poutine, le concours a été remporté par le Vietnam, dont le représentant Duc Phuc s'est produit sur la scène de la Live Arena, près de Moscou, avec une chanson inspirée par un poème sur le bambou vietnamien.

Le chanteur, gagnant il y a dix ans du concours The Voice au Vietnam, n'a pas caché ses émotions en remerciant tous les spectateurs "pour chaque seconde consacrée" à l'Intervision, qui a duré environ quatre heures.

Le Russe Shaman, figure emblématique des concerts patriotiques, a présenté, lui, une chanson lyrique, avant d'annoncer qu'il demandait au jury de ne pas prendre en compte sa participation.

"L'hospitalité est une partie inaliénable de l'âme russe, et je comprends que, selon la loi d'hospitalité, je n'ai pas le droit d'être parmi les prétendants à la victoire", a-t-il lancé devant les spectateurs.

- "Valeurs traditionnelles" -

Les soutiens du chanteur vietnamien Duc Phuc célèbrent sa victoire au Concours Intervision à la Live Arena de Moscou en Russie, le 21 septembre 2025 ( AFP / Olesya KURPYAYEVA )

Vladimir Poutine a salué l'"idée principale" de l'Intervision qui consiste selon lui "à respecter les valeurs traditionnelles et les cultures multiples".

La plupart des participants sont ainsi montés sur scène en costume national ou tenues sobres, en chantant dans leur langue maternelle.

Au début du show, chaque pays a également été présenté par une silhouette géante dansante en costume traditionnel, créée avec des technologies de réalité augmentée.

Au total, 23 pays étaient censés participer mais Vassy (Vasiliki Karagiorgos), chanteuse australienne de musique électronique et pop qui devait représenter les Etats-Unis, a dû se retirer au dernier moment, selon les organisateurs.

- 'Pressions politiques' -

Dans un communiqué, ils ont évoqué "des pressions politiques sans précédent du gouvernement australien" exercées sur la chanteuse.

Le chanteur de rock américain Joe Lynn Turner, ancien membre du groupe Deep Purple, a toutefois fait partie du jury international, qui a désigné le gagnant.

L'Intervision a vu se succéder sur scène la Cubaine Zulema Iglesias Salazar, avec une rumba joyeuse, la qatarie Dana Al Meer, voix de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football-2022, le duo malgache Denise et D-Lain ou encore le Serbe Slobodan Trkulja, avec une chanson "Trois roses" consacrée à ses trois filles.

La prochaine édition de l'Intervision sera accueillie en 2026 par l'Arabie saoudite, ont affirmé les organisateurs.

Aucun pays de l'Union européenne n'a envoyé de participant à l'Intervision, présenté par les autorités russes comme une alternative à l'Eurovision promouvant des valeurs occidentales "décadentes", au moment où la Russie est visée par de lourdes sanctions occidentales en raison de son offensive en Ukraine lancée en 2022.

- Audience record ? -

Le nombre de vues du show, retransmis en direct ou en différé dans chaque pays participant, pourrait atteindre un milliard, selon les organisateurs.

Les pays participants, parmi lesquels notamment des partenaires des Brics (Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud, Egypte, Emirats arabes unis...), représentent au total plus de 4 milliards d'habitants, selon les chiffres officiels.

"Si au moins un sur trois ou un sur quatre regarde le concours, ce sera une audience sans précédent", a assuré Konstantin Ernst, directeur général de la chaîne de télévision publique russe Pervy Kanal, principal organisateur de l'Intervision, en présentant le concours à la presse.

L'audience de la 69e édition de l'Eurovision, qui s'est déroulée en mai à Bâle, en Suisse, a atteint cette année 166 millions, un record selon l'Union européenne de radio-télévision.

Conçu comme un festival de la chanson des pays alliés de l'URSS, le premier Intervision avait été organisé en 1965 en Tchécoslovaquie. Après le Printemps de Prague en 1968, il avait été suspendu avant d'être relancé en 1977 en Pologne, puis de cesser d'exister avec la chute de l'URSS au début des années 1990.