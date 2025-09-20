 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Afghanistan: le couple de Britanniques âgés libéré par les talibans arrivé à Londres
information fournie par AFP 20/09/2025 à 16:05

Peter Reynolds (C) et Barbie Reynolds (L) , samedi 20 septembre 2025 à leur arrivée à l'aéroport d'heathrow à Londres. ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le couple de Britanniques âgés, libéré par les autorités talibanes après avoir été détenu en Afghanistan pendant près de huit mois, est arrivé samedi à Londres.

Peter Reynolds, 80 ans, et Barbie Reynolds, 76 ans, sont arrivés en début d'après-midi à l'aéroport de Heathrow, à l'ouest de Londres, dans un vol commercial en provenance du Qatar, pays médiateur dans leur libération, a constaté une journaliste de l'AFP.

Barbie Reynolds souriait largement quand le couple a traversé le hall des arrivées, mais n'a pas parlé aux journalistes qui attendaient.

Le couple était notamment accompagné de sa fille, Sarah Entwistle.

La veille, les deux Britanniques avaient pu retrouver des membres de leur famille à leur arrivée au Qatar, pays médiateur, après avoir pu quitter l'Afghanistan plus tôt dans la journée. Ils y ont subi des examens médicaux, selon un diplomate qatari.

Les autorités talibanes ont refusé de donner les raisons pour lesquelles le couple a été arrêté en février alors qu'il rentrait chez lui.

A Doha, ils ont finalement pu serrer dans leurs bras leurs proches, dont leur fille, Sarah Entwistle, qui s'est dite "submergée par la gratitude et le soulagement d'avoir retrouvé" ses parents.

Les quatre enfants du couple ont dans un communiqué affirmé être "éternellement reconnaissants envers les Qataris". Ils ont reconnu que "le chemin vers le rétablissement sera long avant que (leurs) parents retrouvent la santé".

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a également salué le "rôle essentiel" joué par le Qatar et notamment l'émir Tamim ben Hamad Al-Thani, dans cette libération.

Un responsable qatari accueille les Britanniques Peter et Barbie Reynolds à leur arrivée à l'aéroport de Doha, après leur libération par les autorités talibanes, le 19 septembre 2025 ( AFP / Karim JAAFAR )

Doha est l'interlocuteur privilégié entre les talibans revenus au pouvoir en Afghanistan en 2021 et la communauté internationale qui ne les reconnaît pas, à l'exception de Moscou.

Les deux Britanniques, qui se sont mariés à Kaboul en 1970, dirigent depuis de longues années une association qui délivre des programmes d'éducation aux enfants et aux femmes.

Les époux avaient également acquis la nationalité afghane et les autorités talibanes ne cessaient de répéter qu'elles les jugeaient au titre de citoyens, sans jamais toutefois annoncer de charges retenues contre le couple.

- "Citoyens afghans" -

Passionnée par le pays depuis des décennies et y habitant depuis 18 ans, Barbie Reynolds a assuré vendredi avoir "hâte de revenir en Afghanistan si nous le pouvons".

"Nous sommes citoyens afghans", a-t-elle encore dit, alors que les enfants du couple n'ont cessé ces derniers mois d'alerter la presse internationale au sujet de leurs parents, s'inquiétant pour leur vie s'ils restaient encore en détention.

C'est aussi via Doha que d'autres étrangers ont récemment quitté des cellules afghanes où ils étaient retenus. Parmi eux, la sino-américaine Faye Hall, arrêtée le 1er février dans la province de Bamiyan, à l'ouest de Kaboul, en compagnie de Peter et Barbie Reynolds, ses amis, et libérée fin mars.

Sarah Entwistle (g) et ses parents Barbie (c) et Peter (d) Reynolds après leur arrivée à l'aéroport de Doha, le 19 septembre 2025 au Qatar ( AFP / Karim JAAFAR )

Londres avait été l'une des rares capitales occidentales à avoir annoncé débloquer plusieurs millions de dollars pour venir en aide à l'Afghanistan, frappé le 31 août par un séisme de magnitude 6, le plus meurtrier de son histoire récente avec plus de 2.200 morts.

Le couple a d'abord été emprisonné dans un centre de haute sécurité, avant d'être transféré fin juillet à Kaboul.

Des experts de l'ONU ont pu leur rendre visite le 21 juillet et avaient transmis un message vocal du couple à leurs enfants.

