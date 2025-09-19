LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or, Perpetua Resources, KalVista Pharmaceuticals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))







19 septembre - Les principaux indices de Wall Street ont enregistré des clôtures record jeudi, au lendemain de la réduction d'un quart de point du taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, tandis que le fabricant de puces Intel a progressé après que Nvidia a décidé de prendre une participation dans l'entreprise. .N

** Lennar Corp < LEN.N >:

BUZZ - Baisse des prévisions de livraisons trimestrielles, faibles perspectives de demande nL3N3V60KO

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix du lingot augmentent en raison de la politique américaine après l'action de la Fed nL3N3V60NI

** Perpetua Resources Corp < PPTA.O >:

BUZZ - Hausse suite à l'accord des États-Unis pour commencer la construction de la mine de Stibnite nL3N3V60NY

** MetLife Inc < MET.N >:

BUZZ - baisse suite à la rétrogradation de Piper Sandler à "neutre" nL6N3V60E2

** Delek US Holdings Inc < DK.N >:

BUZZ - TD Cowen relève Delek US Holdings à 'hold' et augmente les prévisions de cours nL3N3V60PK

** KalVista Pharmaceuticals Inc < KALV.O >:

BUZZ - En hausse après l'approbation par l'UE et la Suisse d'un médicament contre les troubles de l'enflure nL3N3V60QT

** Kohl's Corp < KSS.N >:

BUZZ - En hausse après que Citigroup ait relevé ses prévisions nL4N3UK19K