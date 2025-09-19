 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or, Perpetua Resources, KalVista Pharmaceuticals
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))





19 septembre - Les principaux indices de Wall Street ont enregistré des clôtures record jeudi, au lendemain de la réduction d'un quart de point du taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, tandis que le fabricant de puces Intel a progressé après que Nvidia a décidé de prendre une participation dans l'entreprise. .N

** Lennar Corp < LEN.N >:

BUZZ - Baisse des prévisions de livraisons trimestrielles, faibles perspectives de demande nL3N3V60KO

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix du lingot augmentent en raison de la politique américaine après l'action de la Fed nL3N3V60NI

** Perpetua Resources Corp < PPTA.O >:

BUZZ - Hausse suite à l'accord des États-Unis pour commencer la construction de la mine de Stibnite nL3N3V60NY

** MetLife Inc < MET.N >:

BUZZ - baisse suite à la rétrogradation de Piper Sandler à "neutre" nL6N3V60E2

** Delek US Holdings Inc < DK.N >:

BUZZ - TD Cowen relève Delek US Holdings à 'hold' et augmente les prévisions de cours nL3N3V60PK

** KalVista Pharmaceuticals Inc < KALV.O >:

BUZZ - En hausse après l'approbation par l'UE et la Suisse d'un médicament contre les troubles de l'enflure nL3N3V60QT

** Kohl's Corp < KSS.N >:

BUZZ - En hausse après que Citigroup ait relevé ses prévisions nL4N3UK19K

Valeurs associées

ANGLOGOLD ASH
64,610 USD NYSE +0,12%
DELEK US HLDGS
32,120 USD NYSE +3,10%
GOLD FIELDS
32,200 EUR Tradegate +2,22%
GOLD FIELDS SP ADR
37,880 USD NYSE -0,33%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HARMONY GOLD MIN
13,150 EUR Tradegate +5,20%
HARMONY GOLD SP ADR
14,945 USD NYSE +0,40%
INTEL
30,5700 USD NASDAQ +22,77%
KALVISTA PHARMAC
13,8800 USD NASDAQ +3,74%
KOHL'S
17,390 USD NYSE +0,84%
LENNAR RG-A
133,020 USD NYSE +0,03%
METLIFE
79,075 USD NYSE +0,49%
NEWMONT
78,310 USD NYSE -0,46%
NVIDIA
176,2400 USD NASDAQ +3,49%
PERPETUA RES
17,4100 USD NASDAQ +2,47%
Pétrole Brent
67,12 USD Ice Europ -0,59%
Pétrole WTI
63,39 USD Ice Europ -0,46%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

