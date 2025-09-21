La galaxie trumpiste se réunit pour l'hommage à Charlie Kirk en Arizona

Des posters sont affichés au mémorial improvisé pour l'influenceur conservateur américain assassiné Charlie Kirk au siège de son organisation Turning Point USA, à Phoenix, en Arizona, le 19 septembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Tout l'état-major du trumpisme, à commencer par le président Donald Trump et son vice-président JD Vance, se retrouve dimanche pour la cérémonie d'hommage à l'influenceur ultraconservateur assassiné Charlie Kirk, dans un stade de plus de 60.000 places en Arizona.

Charlie Kirk, 31 ans, a été assassiné le 10 septembre d'une balle dans le cou alors qu'il animait un débat sur un campus universitaire dans l'Utah, dans l'ouest du pays, un drame qui a ravivé les profondes fractures politiques américaines.

Son meurtrier présumé, Tyler Robinson, 22 ans, a expliqué son acte auprès de ses proches par la "haine" véhiculée selon lui par Charlie Kirk, ont révélé les autorités locales.

Figure de la droite MAGA ("Make America Great Again"), Charlie Kirk utilisait ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ses interventions dans les universités pour défendre Donald Trump et diffuser ses idées nationalistes, chrétiennes et traditionalistes auprès de la jeunesse.

Avant même l'identification ou l'interpellation du meurtrier présumé, le président américain, qui a reconnu le rôle de Charlie Kirk dans son élection en novembre 2024, l'a qualifié de "martyr de la vérité et de la liberté" et a incriminé la rhétorique de la "gauche radicale".

- Haute sécurité -

Le président américain, son vice-président, très proche de Charlie Kirk, mais aussi le secrétaire d'Etat Marco Rubio, le ministre de la Défense Pete Hegseth, le fils aîné de Donald Trump, Donald Trump Jr, ou encore le commentateur ultraconservateur Tucker Carlson doivent prendre la parole lors de cet hommage, qui doit débuter à 11H00 (18H00 GMT) dimanche.

Sa veuve Erika Kirk, qui reprend le flambeau à la tête de son organisation de jeunesse Turning Point USA, s'adressera également à l'assistance dans le State Farm Stadium de Glendale (sud-ouest), d'une capacité de 63.000 places, extensible à plus de 73.000.

"Nous aurons deux avions, remplis de personnel de la Maison Blanche, cela montre combien de personnes Charlie Kirk a touchées au plus haut niveau de notre gouvernement", a souligné samedi la porte-parole de l'exécutif américain, Karoline Leavitt.

A Phoenix, devant le siège de Turning Point USA, l'organisation de jeunesse fondée par Charlie Kirk, des centaines de personnes défilaient samedi pour déposer des fleurs, des bannières étoilées ou des ballons bleus, rouges et blancs.

Sur une centaine de mètres, le trottoir était rempli d’hommages à l'influenceur de 31 ans, dépeint sur des photos avec le slogan "Foi, Famille, Liberté".

"C’était un jeune homme extraordinaire, qui nous a été pris beaucoup trop tôt", a confié à l’AFP Patti Peteque, qui a fait plus de 5 heures de route depuis Los Angeles pour honorer sa mémoire.

Casquette rouge "Make America Great Again” vissée sur la tête, cette ancienne policière à la retraite de 53 ans espère que Donald Trump saura délivrer un message d’unité lors de la cérémonie dimanche, prévue dans un stade de la banlieue de Glendale.

"J’espère juste qu’un peu de bien ressortira de tout ça, que les gens seront plus tolérants et plus disposés à accepter le dialogue, le débat et la discussion", explique l'électrice républicaine.

Mais interrogée sur la suspension de l'émission de l'humoriste, Jimmy Kimmel, après des commentaires accusant la droite américaine d’exploiter politiquement la mort de M. Kirk, elle rétorque : "La gauche reçoit juste la monnaie de sa pièce. Qui a dit quelque chose quand nous nous sommes sentis censurés?"

La Maison Blanche a exprimé cette semaine son intention de réprimer ce qu'elle qualifie de "terrorisme intérieur" de gauche à la suite de l'assassinat de Charlie Kirk.

Donald Trump a ensuite annoncé classer comme organisation "terroriste" la mouvance "Antifa", qui rassemble des groupes d'extrême gauche se réclamant de l'antifascisme, sans expliquer les conséquences juridiques de cette décision.

Le rassemblement a été placé sous haute sécurité. Les organisateurs ont prévenu les participants qu'ils ne pourraient pas entrer avec des sacs. Ils leur demandent de venir habillés d'une des trois couleurs du drapeau américain, rouge, blanc ou bleu.

Au lieu d'apporter des fleurs, ils les invitent à effectuer une donation à Turning Point USA.