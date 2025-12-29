LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or et d'argent, DigitalBridge, Coupang

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé lundi, entamant la dernière semaine de transactions de l'année, raccourcie par les vacances, sur une note plus faible, après que le S&P 500 et le Dow aient clôturé à des niveaux record la semaine dernière. .N
** Newmont NEM.N
** Barrick Mining ABX.TO B.N
** Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N
BUZZ- Les mineurs d'or chutent alors que le lingot recule sur des prises de bénéfices nL4N3XZ0GZ
** Hecla Mining HL.N
** Coeur Mining CDE.N
** Endeavour Silver EDR.TO EXK.N
** Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P
** iShares Silver Trust ETF SLV.P
BUZZ- Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs réservent leurs profits nL6N3XZ08S
** DigitalBridge DBRG.N
BUZZ- Monte en flèche suite à l'annonce d'une acquisition par SoftBank nL6N3XZ08M
** Coupang CPNG.N
BUZZ- L'action monte; l'entreprise dévoile un dédommagement de 1,18 milliard de dollars pour la violation de données
nL6N3XZ08Y
