LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or et d'argent, DigitalBridge, Coupang

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé lundi, entamant la dernière semaine de transactions de l'année, raccourcie par les vacances, sur une note plus faible, après que le S&P 500 et le Dow aient clôturé à des niveaux record la semaine dernière. .N

** Newmont NEM.N

** Barrick Mining ABX.TO B.N

** Gold Fields GFIJ.J GFI.N

** Harmony Gold HARJ.J HMY.N

** Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N

BUZZ- Les mineurs d'or chutent alors que le lingot recule sur des prises de bénéfices nL4N3XZ0GZ

** Hecla Mining HL.N

** Coeur Mining CDE.N

** Endeavour Silver EDR.TO EXK.N

** Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P

** iShares Silver Trust ETF SLV.P

BUZZ- Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs réservent leurs profits nL6N3XZ08S

** DigitalBridge DBRG.N

BUZZ- Monte en flèche suite à l'annonce d'une acquisition par SoftBank nL6N3XZ08M

** Coupang CPNG.N

BUZZ- L'action monte; l'entreprise dévoile un dédommagement de 1,18 milliard de dollars pour la violation de données

nL6N3XZ08Y