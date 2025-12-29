 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or et d'argent, DigitalBridge, Coupang
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé lundi, entamant la dernière semaine de transactions de l'année, raccourcie par les vacances, sur une note plus faible, après que le S&P 500 et le Dow aient clôturé à des niveaux record la semaine dernière. .N

** Newmont NEM.N

** Barrick Mining ABX.TO B.N

** Gold Fields GFIJ.J GFI.N

** Harmony Gold HARJ.J HMY.N

** Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N

BUZZ- Les mineurs d'or chutent alors que le lingot recule sur des prises de bénéfices nL4N3XZ0GZ

** Hecla Mining HL.N

** Coeur Mining CDE.N

** Endeavour Silver EDR.TO EXK.N

** Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P

** iShares Silver Trust ETF SLV.P

BUZZ- Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs réservent leurs profits nL6N3XZ08S

** DigitalBridge DBRG.N

BUZZ- Monte en flèche suite à l'annonce d'une acquisition par SoftBank nL6N3XZ08M

** Coupang CPNG.N

BUZZ- L'action monte; l'entreprise dévoile un dédommagement de 1,18 milliard de dollars pour la violation de données

Valeurs associées

BARRICK MINING
62,060 CAD TSX -0,83%
COEUR MINING
19,200 USD NYSE +2,56%
COUPANG RG-A
24,280 USD NYSE +6,49%
DIGITALBR REIT RG-A
13,930 USD NYSE +2,24%
ENDEAVOUR SILVER
13,360 CAD TSX -1,62%
ENDEAVOUR SILVER
10,080 USD NYSE +3,01%
GOLD FIELDS
39,300 EUR Tradegate +0,51%
GOLD FIELDS SP ADR
46,570 USD NYSE +1,17%
HARMONY GOLD MIN
18,050 EUR Tradegate -1,63%
HARMONY GOLD SP ADR
21,735 USD NYSE +0,76%
HECLA MINING
20,195 USD NYSE +1,87%
NEWMONT
105,780 USD NYSE +0,94%
SIBANYE SP ADR
15,700 USD NYSE +3,84%
SIBANYE STILLW
3,250 EUR Tradegate -1,22%
SIBANYE STILLW
3,8900 USD OTCBB +0,78%
SILVERCORP METAL
11,750 CAD TSX -0,51%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

