La branche armée du Hamas confirme la mort de son porte-parole

Le porte-parole de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas, Abou Obeida, fait un discours à Gaza-ville, le 8 juin 2015 ( AFP / Mohammed ABED )

La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a confirmé lundi sur sa chaîne Telegram la mort à Gaza de son porte-parole Abou Obeida, qui avait été annoncée par Israël en août.

Dans une déclaration vidéo, les Brigades Ezzedine al-Qassam expriment leur respect au "grand commandant martyr Abou Obeida".

Israël avait annoncé qu'il avait été tué le 30 août à Gaza dans une frappe de l'armée israélienne mais le Hamas n'avait alors pas confirmé son décès.

Porte-parole des Brigades Ezzedine al-Qassam depuis 2002, Abou Obeida, de son vrai nom Houdhayfa Samir al-Kahlout, avait été l'un des chefs du Hamas à annoncer dans une vidéo l'attaque du 7-Octobre.

Au cours de la guerre, il était devenu une figure centrale, très attendue par les habitants de Gaza ainsi que par les médias, pour les déclarations officielles de la branche militaire du Hamas, en particulier celles liées aux opérations d'échange entre otages israéliens et détenus palestiniens.

Né le 11 février 1985 et élevé dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, Abou Obeida a rejoint le Hamas à un jeune âge avant de devenir membre des Brigades Ezzedine al-Qassam.

Il a ensuite accédé au poste de porte-parole unique du groupe, diffusant des messages vidéo en tenue militaire, le visage systématiquement dissimulé par un keffieh rouge.

Il aurait été la cible de plusieurs tentatives d'assassinat israéliennes. "Pendant de nombreuses années, seul un cercle très restreint de responsables du Hamas connaissait sa véritable identité", a déclaré un responsable du Hamas à l'AFP.

Des Palestiniens déplacés suivent la conférence de presse du nouveau porte-parole de la branche armée du Hamas, le 29 décembre 2025 dans le bande de Gaza ( AFP / Eyad Baba )

Israël a décimé une partie de la direction du Hamas au cours de deux années de combats dans la bande de Gaza, affirmant chercher à détruire le groupe islamiste à la suite de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre.

La vidéo annonçant la mort d'Abou Obeida a été présentée par un homme masqué, vêtu dans le style caractéristique de l'ancien porte-parole, qui a déclaré qu'il adopterait le nom de son prédécesseur pour les futures déclarations.

Il a également annoncé la mort de quatre autres commandants du Hamas tués dans des opérations militaires israéliennes.