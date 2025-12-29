 Aller au contenu principal
Wall Street recule, affaiblie par la tech
information fournie par AFP 29/12/2025 à 16:09

Un opérateur à la Bourse de New York le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York évolue en baisse lundi, entamant dans le rouge la dernière semaine d'échanges de l'année avec des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques.

Vers 14H55 GMT, le Dow Jones cédait 0,30%, l'indice Nasdaq reculait de 0,56% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,37%.

"Ce sera une séance très calme", a affirmé à un journaliste de l'AFP Jack Ablin, de Cresset Capital Management.

En pleines fêtes de fin d'année, les volumes d'échanges restent faibles car de nombreux investisseurs ont délaissé le marché.

Ceux encore présents ont de leur côté choisi de vendre certaines participations, après une semaine de nette progression, afin de sécuriser leurs gains.

Parmi les cibles les plus prisées, le mastodonte des semi-conducteurs Nvidia reculait de plus de 2% après avoir grimpé de 5% la semaine passée. Autre valeur liée à l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle (IA), Oracle lâchait 1% contre une progression d'environ 3% la semaine dernière.

Cette dynamique baissière est purement technique car le marché n'a reçu ces derniers jours "aucune actualité susceptible d'influencer réellement" les cours, relève M. Ablin.

Aucun indicateur macroéconomique d'importance n'est attendu cette semaine. Mais les investisseurs prendront connaissance mercredi du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed).

Pour M. Ablin, ce document sera "intéressant" car si le marché "sait déjà qu'il existe une dissidence assez importante parmi les gouverneurs" de l'institution, il permettra d'en exposer plus fortement les motivations.

Et il pourrait donner de nouvelles indications sur la direction que pourrait suivre la politique monétaire de la Fed dans les prochains mois.

Jeudi, la place américaine restera fermée à l'occasion du Nouvel An.

En attendant, les analystes estiment que le "rebond de Noël", qui couvre les cinq dernières séances de l'année, aura bien lieu.

"Avec une hausse de près de 18,0% du S&P 500 sur l'année, les acteurs du marché ont reçu de nombreux cadeaux en 2025 et ils ont des raisons de croire que d'autres récompenses sont à venir", soulignent les analystes de Briefing.com.

Les derniers records du Dow Jones et du S&P 500 datent de mardi.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans se détendait légèrement, à 4,12% vers 14H55 GMT contre 4,13% à la clôture vendredi.

Côté entreprises, le fonds d'investissement Digital Bridge, spécialisé dans les centres de données et autres infrastructures numériques, s'envolait à l'annonce de son rachat par le géant des investissements technologiques SoftBank Group.

L'opération, qui valorisera Digital Bridge (+9,70% à 15,27 dollars) à environ 4 milliards de dollars, "renforcera la capacité du groupe SoftBank à concevoir, développer et financer l'infrastructure fondamentale indispensable aux services et applications d'IA de nouvelle génération", a indiqué le géant japonais dans un communiqué.

Le groupe sud-coréen de commerce en ligne Coupang (+1,55% à 24,65 dollars) était recherché après avoir annoncé son plan de dédommagement, comprenant notamment des bons d'achat, pour les 33 millions de clients touchés par une importante fuite de données.

Nasdaq

Valeurs associées

NVIDIA
187,1400 USD NASDAQ -1,78%
ORACLE
195,380 USD NYSE -1,34%
S&P GLOBAL
530,750 USD NYSE +0,23%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

