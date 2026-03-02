 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mines d'or, entreprises du secteur de l'énergie, entreprises de défense
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

2 mars - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté de plus de 1% lundi, les investisseurs intégrant de plus en plus la perspective que le conflit au Moyen-Orient pourrait persister pendant des semaines, perturbant potentiellement les flux commerciaux mondiaux et augmentant les pressions inflationnistes. .N

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** Coterra Energy Inc CTRA.N :

BUZZ - Le conflit au Moyen-Orient fait bondir le pétrole

nL4N3ZQ0S0

** United Airlines Holdings Inc UAL.O : ** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** American Airlines Group Inc AAL.O : ** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - L'escalade au Moyen-Orient provoque un chaos dans les vols et une flambée du pétrole nL4N3ZQ0Q4

** Lockheed Martin Corp LMT.N : ** RTX Corp RTX.N : ** Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O :

BUZZ - Les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran font grimper le cours de l'action nL4N3ZQ0QD

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les turbulences au Moyen-Orient font grimper l'attrait des lingots nL4N3ZQ0Q5

** Berkshire Hathaway Inc BRKb.N :

BUZZ - Baisse du bénéfice du 4e trimestre nL4N3ZQ0RY

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : ** Carnival Corp CCL.N : ** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N : ** Viking Holdings Ltd VIK.N :

BUZZ - Chute suite à l'escalade au Moyen-Orient nL6N3ZQ0PE

** RadNet Inc RDNT.O :

BUZZ - Hausse après l'acquisition de la société française d'IA en radiologie Gleamer nL4N3ZQ0VR

** Elevance Health Inc ELV.N :

BUZZ - Chute alors que les régulateurs de Medicare prévoient d'arrêter les nouvelles inscriptions nL4N3ZQ0YA

** Hudbay Minerals Inc HBM.N :

BUZZ - Chute suite à l'achat d'Arizona Sonoran pour 1,48 milliard de dollars nL4N3ZQ0XF

** Verisk Analytics Inc VRSK.O :

BUZZ - Raymond James relève le titre à 'strong buy' (fort achat) nL4N3ZN1JQ

** Alaunos Therapeutics Inc TCRT.O :

BUZZ - Hausse après la publication de données sur un médicament contre l'obésité montrant une perte de poids chez la souris nL4N3ZQ0Z5

Valeurs associées

ALAUNOS
3,1900 USD NASDAQ +0,95%
AMERICAN AIRLINE
13,0700 USD NASDAQ -6,24%
ANGLOGOLD ASH
127,870 USD NYSE +1,39%
CARNIVAL
31,560 USD NYSE -3,47%
CHEVRON
186,750 USD NYSE +1,42%
COTERRA ENERGY
30,615 USD NYSE +2,02%
DELTA AIR LINES
65,705 USD NYSE -6,81%
ELEVANCE HEALTH
320,080 USD NYSE -0,91%
EXXON MOBIL
152,590 USD NYSE +2,71%
GOLD FIELDS SP ADR
58,855 USD NYSE +0,56%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
22,760 USD NYSE +0,89%
HUDBAY MINERALS
28,340 USD NYSE +1,09%
KRATOS DEF&SEC
86,1800 USD NASDAQ -6,47%
LOCKHEED MARTIN
658,250 USD NYSE +2,61%
NEWMONT
130,030 USD NYSE +2,01%
NORW CRS LINE
24,775 USD NYSE -1,02%
OCCIDENTAL PETROLEUM
53,100 USD NYSE +3,25%
Pétrole Brent
79,26 USD Ice Europ +9,29%
Pétrole WTI
72,50 USD Ice Europ +7,84%
RADNET
69,8100 USD NASDAQ -3,16%
RTX
202,500 USD NYSE +2,48%
RYL CARIBBEAN CR
310,860 USD NYSE -2,54%
SOUTHWEST AIRLIN
49,245 USD NYSE -3,31%
UNITED AIRLINES
106,3000 USD NASDAQ -8,70%
VERISK ANALYTICS
207,5700 USD NASDAQ +2,43%
VIKING
78,025 USD NYSE -2,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

