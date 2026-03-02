information fournie par Reuters • 02/03/2026 à 13:16

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mines d'or, entreprises du secteur de l'énergie, entreprises de défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

2 mars - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté de plus de 1% lundi, les investisseurs intégrant de plus en plus la perspective que le conflit au Moyen-Orient pourrait persister pendant des semaines, perturbant potentiellement les flux commerciaux mondiaux et augmentant les pressions inflationnistes. .N

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** Coterra Energy Inc CTRA.N :

BUZZ - Le conflit au Moyen-Orient fait bondir le pétrole

nL4N3ZQ0S0

** United Airlines Holdings Inc UAL.O : ** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** American Airlines Group Inc AAL.O : ** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - L'escalade au Moyen-Orient provoque un chaos dans les vols et une flambée du pétrole nL4N3ZQ0Q4

** Lockheed Martin Corp LMT.N : ** RTX Corp RTX.N : ** Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O :

BUZZ - Les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran font grimper le cours de l'action nL4N3ZQ0QD

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les turbulences au Moyen-Orient font grimper l'attrait des lingots nL4N3ZQ0Q5

** Berkshire Hathaway Inc BRKb.N :

BUZZ - Baisse du bénéfice du 4e trimestre nL4N3ZQ0RY

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : ** Carnival Corp CCL.N : ** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N : ** Viking Holdings Ltd VIK.N :

BUZZ - Chute suite à l'escalade au Moyen-Orient nL6N3ZQ0PE

** RadNet Inc RDNT.O :

BUZZ - Hausse après l'acquisition de la société française d'IA en radiologie Gleamer nL4N3ZQ0VR

** Elevance Health Inc ELV.N :

BUZZ - Chute alors que les régulateurs de Medicare prévoient d'arrêter les nouvelles inscriptions nL4N3ZQ0YA

** Hudbay Minerals Inc HBM.N :

BUZZ - Chute suite à l'achat d'Arizona Sonoran pour 1,48 milliard de dollars nL4N3ZQ0XF

** Verisk Analytics Inc VRSK.O :

BUZZ - Raymond James relève le titre à 'strong buy' (fort achat) nL4N3ZN1JQ

** Alaunos Therapeutics Inc TCRT.O :

BUZZ - Hausse après la publication de données sur un médicament contre l'obésité montrant une perte de poids chez la souris nL4N3ZQ0Z5