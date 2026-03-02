LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mines d'or, entreprises du secteur de l'énergie, entreprises de défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 mars - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté de plus de 1% lundi, les investisseurs intégrant de plus en plus la perspective que le conflit au Moyen-Orient pourrait persister pendant des semaines, perturbant potentiellement les flux commerciaux mondiaux et augmentant les pressions inflationnistes. .N
** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** Coterra Energy Inc CTRA.N :
BUZZ - Le conflit au Moyen-Orient fait bondir le pétrole
** United Airlines Holdings Inc UAL.O : ** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** American Airlines Group Inc AAL.O : ** Southwest Airlines Co LUV.N :
BUZZ - L'escalade au Moyen-Orient provoque un chaos dans les vols et une flambée du pétrole nL4N3ZQ0Q4
** Lockheed Martin Corp LMT.N : ** RTX Corp RTX.N : ** Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O :
BUZZ - Les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran font grimper le cours de l'action nL4N3ZQ0QD
** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
BUZZ - Les turbulences au Moyen-Orient font grimper l'attrait des lingots nL4N3ZQ0Q5
** Berkshire Hathaway Inc BRKb.N :
BUZZ - Baisse du bénéfice du 4e trimestre nL4N3ZQ0RY
** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : ** Carnival Corp CCL.N : ** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N : ** Viking Holdings Ltd VIK.N :
BUZZ - Chute suite à l'escalade au Moyen-Orient nL6N3ZQ0PE
** RadNet Inc RDNT.O :
BUZZ - Hausse après l'acquisition de la société française d'IA en radiologie Gleamer nL4N3ZQ0VR
** Elevance Health Inc ELV.N :
BUZZ - Chute alors que les régulateurs de Medicare prévoient d'arrêter les nouvelles inscriptions nL4N3ZQ0YA
** Hudbay Minerals Inc HBM.N :
BUZZ - Chute suite à l'achat d'Arizona Sonoran pour 1,48 milliard de dollars nL4N3ZQ0XF
** Verisk Analytics Inc VRSK.O :
BUZZ - Raymond James relève le titre à 'strong buy' (fort achat) nL4N3ZN1JQ
** Alaunos Therapeutics Inc TCRT.O :
BUZZ - Hausse après la publication de données sur un médicament contre l'obésité montrant une perte de poids chez la souris nL4N3ZQ0Z5
