LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Micron, M&T Bank
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 13:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté vendredi, les actions des semi-conducteurs prolongeant leur rallye alimenté par l'intelligence artificielle à la fin d'une semaine de transactions agitée qui a marqué le début de la saison des résultats du quatrième trimestre. .N

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Le directeur de Micron achète des actions d'une valeur de 7,8 millions de dollars, les actions bondissent

** QXO Inc QXO.N :

** M&T Bank Corp MTB.N :

