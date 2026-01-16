LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Micron, M&T Bank

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
*
Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
*
Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
*
Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
16 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté vendredi, les actions des semi-conducteurs prolongeant leur rallye alimenté par l'intelligence artificielle à la fin d'une semaine de transactions agitée qui a marqué le début de la saison des résultats du quatrième trimestre. .N
** Micron Technology Inc MU.O :
BUZZ - Le directeur de Micron achète des actions d'une valeur de 7,8 millions de dollars, les actions bondissent
nL6N3YH0LO
** QXO Inc QXO.N :
BUZZ - Baisse après une vente d'actions de 753 millions de dollars nL6N3YH0OS
** M&T Bank Corp MTB.N :
BUZZ - Hausse après une augmentation des bénéfices au 4ème trimestre nL6N3YH0QE
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer