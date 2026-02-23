LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Merck, Alphabet, JPMorgan Chase

information fournie par Reuters • 23/02/2026 à 15:11

23 février - Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en baisse lundi, l'incertitude renouvelée sur les tarifs douaniers ayant inquiété les investisseurs après que le président Donald Trump a annoncé un nouveau droit de 15 % à la suite d'une décision de la Cour suprême qui a annulé ses prélèvements plus larges.

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - En hausse car le médicament contre l'obésité de Novo Nordisk n'a pas donné les résultats escomptés lors de l'essai clinique de Copenhague nL4N3ZJ0VF

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Bitfarms Ltd BITF.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques en baisse, le bitcoin et l'éther chutent en raison de l'incertitude commerciale aux États-Unis nL4N3ZJ0JB

** Workday Inc WDAY.O :

** DocuSign Inc DOCU.O :

** Monday.com Ltd MNDY.O : ** Freshworks Inc FRSH.O :

BUZZ - Jefferies déclasse les valeurs logicielles sur fond de craintes de perturbations liées à l'intelligence artificielle

** VF Corp VFC.N :

BUZZ - Chute après que J.P. Morgan ait réduit la valeur à "sous-pondérer" nL6N3ZJ0EN

** Domino's Pizza Inc DPZ.O :

BUZZ - Hausse après des ventes américaines supérieures aux estimations nL6N3ZJ0GY

** Arcellx Inc ACLX.O :

BUZZ - La société monte en flèche après l'accord de Gilead pour une acquisition de 7,8 milliards de dollars nL4N3ZJ0OE

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que les prix des métaux augmentent légèrement grâce à la faiblesse du dollar américain nL4N3ZJ0MK

** MoonLake Immunotherapeutics MLTX.O :

BUZZ - Monte car le médicament contre l'inflammation de la colonne vertébrale montre des effets bénéfiques et obtient un nouveau financement nL4N3ZJ0MM

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - Le cours de l'action a chuté à son plus bas niveau en 5 ans après que l'essai clinique d'un médicament contre l'obésité ait déçu les investisseurs nL8N3ZJ0N8

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - Jefferies déclasse Deere à "sous-performance"; les actions chutent nL6N3ZJ0DB

** Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O :

BUZZ - Monte après que la FDA américaine approuve une nouvelle pilule antipsychotique nL4N3ZJ0NG

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - Monte alors que le fabricant de médicaments réorganise ses activités dans le domaine de la santé humaine

** Leidos Holdings Inc LDOS.N :

BUZZ - Jefferies réduit le PT de Leidos sur la base de faibles perspectives pour 2026 nL4N3ZJ0PA

** Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N :

BUZZ - Hausse suite à la participation rapportée d'un investisseur activiste nL6N3ZJ0HT

** Freshpet Inc FRPT.O :

BUZZ - Baisse suite à des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations nL6N3ZJ0I9

** ImmunityBio Inc IBRX.O :

BUZZ - Monte alors que les ventes de médicaments anticancéreux augmentent fortement et que les approbations mondiales s'étendent nL4N3ZJ0RA

** Consolidated Edison Inc ED.N :

BUZZ - Jefferies augmente l'objectif de cours de Consolidated Edison car l'approche "steady eddy" porte ses fruits nL6N3ZJ0JN

** InMode Ltd INMD.O :

BUZZ - Baisse après que le comité du conseil d'administration rejette les propositions d'accord nL4N3ZJ0SP

** CenterPoint Energy Inc CNP.N :

BUZZ - Chute depuis un niveau record après avoir dévoilé un accord convertible de 550 millions de dollars nL6N3ZJ0JJ

** Veris Residential Inc VRE.N :

BUZZ - Saut après un rachat de 3,4 milliards de dollars par un consortium dirigé par Affinius nL4N3ZJ0SR

** GeneDx Holdings Corp WGS.O :

BUZZ - Les actions augmentent après que les résultats du quatrième trimestre aient dépassé les estimations nL4N3ZJ0TF

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Wells Fargo souligne l'avantage d'Alphabet en matière de capacité de calcul nL6N3ZJ0K2

** Select Medical Holdings Corp SEM.N :

BUZZ - L'action monte après que Ortenzio ait soumis une proposition de rachat nL4N3ZJ0U8

** PPL Corp PPL.N :

BUZZ - baisse après l'annonce d'une offre d'unités d'actions de 1 milliard de dollars nL6N3ZJ0KP

** York Space Systems Inc YSS.N :

BUZZ - Gagne du terrain après que J.P.Morgan ait signalé une forte hausse de la demande et un avantage en termes de coûts

** FTC Solar Inc FTCI.O :

BUZZ - Monte après avoir conclu un accord d'approvisionnement de 3 ans en Afrique du Sud nL4N3ZJ0W4

** Packaging Corp of America PKG.N :

** Smurfit Westrock PLC SW.N : ** International Paper Co IP.N :

BUZZ - Les entreprises américaines de papier et d'emballage chutent à cause de la baisse des prix des cartons d'emballage

** Dominion Energy Inc D.N :

BUZZ - Baisse après avoir prévu un bénéfice pour 2026 inférieur aux estimations nL6N3ZJ0L6

** JPMorgan Chase & Co JPM.N :

BUZZ - La divulgation des comptes de Trump renforce le risque de litige bancaire, selon un analyste de WellsFargo

** Enhabit Inc EHAB.N :

BUZZ - Augmentation après un accord de privatisation de 1,1 milliard de dollars avec Kinderhook nL4N3ZJ0YO

** Itron Inc ITRI.O :

BUZZ - baisse après le dévoilement d'un plan de vente d'obligations convertibles de 600 millions de dollars

