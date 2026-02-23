 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Merck, Alphabet, JPMorgan Chase
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

23 février - Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en baisse lundi, l'incertitude renouvelée sur les tarifs douaniens ayant inquiété les investisseurs après que le président Donald Trump a annoncé un nouveau droit de 15 % à la suite d'une décision de la Cour suprême qui a annulé ses prélèvements plus larges. .N

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - En hausse car le médicament contre l'obésité de Novo Nordisk n'a pas donné les résultats escomptés lors de l'essai clinique de Copenhague nL4N3ZJ0VF

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Bitfarms Ltd BITF.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques en baisse, le bitcoin et l'éther chutent en raison de l'incertitude commerciale aux États-Unis nL4N3ZJ0JB

** Workday Inc WDAY.O :

** DocuSign Inc DOCU.O :

** Monday.com Ltd MNDY.O : ** Freshworks Inc FRSH.O :

BUZZ - Jefferies déclasse les valeurs logicielles sur fond de craintes de perturbations liées à l'intelligence artificielle

** VF Corp VFC.N :

BUZZ - Chute après que J.P. Morgan ait réduit la valeur à "sous-pondérer" nL6N3ZJ0EN

** Domino's Pizza Inc DPZ.O :

BUZZ - Hausse après des ventes américaines supérieures aux estimations nL6N3ZJ0GY

** Arcellx Inc ACLX.O :

BUZZ - La société monte en flèche après l'accord de Gilead pour une acquisition de 7,8 milliards de dollars nL4N3ZJ0OE

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que les prix des métaux augmentent légèrement grâce à la faiblesse du dollar américain nL4N3ZJ0MK

** MoonLake Immunotherapeutics MLTX.O :

BUZZ - Monte car le médicament contre l'inflammation de la colonne vertébrale montre des effets bénéfiques et obtient un nouveau financement nL4N3ZJ0MM

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - Le cours de l'action a chuté à son plus bas niveau en 5 ans après que l'essai clinique d'un médicament contre l'obésité ait déçu les investisseurs nL8N3ZJ0N8

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - Jefferies déclasse Deere à "sous-performance"; les actions chutent nL6N3ZJ0DB

** Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O :

BUZZ - Monte après que la FDA américaine approuve une nouvelle pilule antipsychotique nL4N3ZJ0NG

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - Monte alors que le fabricant de médicaments réorganise ses activités dans le domaine de la santé humaine

** Leidos Holdings Inc LDOS.N :

BUZZ - Jefferies réduit le PT de Leidos sur la base de faibles perspectives pour 2026 nL4N3ZJ0PA

** Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N :

BUZZ - Hausse suite à la participation rapportée d'un investisseur activiste nL6N3ZJ0HT

** Freshpet Inc FRPT.O :

BUZZ - Baisse suite à des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations nL6N3ZJ0I9

** ImmunityBio Inc IBRX.O :

BUZZ - Monte alors que les ventes de médicaments anticancéreux augmentent fortement et que les approbations mondiales s'étendent nL4N3ZJ0RA

** Consolidated Edison Inc ED.N :

BUZZ - Jefferies augmente l'objectif de cours de Consolidated Edison car l'approche "steady eddy" porte ses fruits nL6N3ZJ0JN

** InMode Ltd INMD.O :

BUZZ - Baisse après que le comité du conseil d'administration rejette les propositions d'accord nL4N3ZJ0SP

** CenterPoint Energy Inc CNP.N :

BUZZ - Chute depuis un niveau record après avoir dévoilé un accord convertible de 550 millions de dollars nL6N3ZJ0JJ

** Veris Residential Inc VRE.N :

BUZZ - Saut après un rachat de 3,4 milliards de dollars par un consortium dirigé par Affinius nL4N3ZJ0SR

** GeneDx Holdings Corp WGS.O :

BUZZ - Les actions augmentent après que les résultats du quatrième trimestre aient dépassé les estimations nL4N3ZJ0TF

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Wells Fargo souligne l'avantage d'Alphabet en matière de capacité de calcul nL6N3ZJ0K2

** Select Medical Holdings Corp SEM.N :

BUZZ - L'action monte après que Ortenzio ait soumis une proposition de rachat nL4N3ZJ0U8

** PPL Corp PPL.N :

BUZZ - baisse après l'annonce d'une offre d'unités d'actions de 1 milliard de dollars nL6N3ZJ0KP

** York Space Systems Inc YSS.N :

BUZZ - Gagne du terrain après que J.P.Morgan ait signalé une forte hausse de la demande et un avantage en termes de coûts

** FTC Solar Inc FTCI.O :

BUZZ - Monte après avoir conclu un accord d'approvisionnement de 3 ans en Afrique du Sud nL4N3ZJ0W4

** Packaging Corp of America PKG.N :

** Smurfit Westrock PLC SW.N : ** International Paper Co IP.N :

BUZZ - Les entreprises américaines de papier et d'emballage chutent à cause de la baisse des prix des cartons d'emballage

** Dominion Energy Inc D.N :

BUZZ - Baisse après avoir prévu un bénéfice pour 2026 inférieur aux estimations nL6N3ZJ0L6

** JPMorgan Chase & Co JPM.N :

BUZZ - La divulgation des comptes de Trump renforce le risque de litige bancaire, selon un analyste de WellsFargo

** Enhabit Inc EHAB.N :

BUZZ - Augmentation après un accord de privatisation de 1,1 milliard de dollars avec Kinderhook nL4N3ZJ0YO

** Itron Inc ITRI.O :

BUZZ - baisse après le dévoilement d'un plan de vente d'obligations convertibles de 600 millions de dollars

Valeurs associées

ALPHABET-A
316,0200 USD NASDAQ +0,33%
ARCELLX
114,0950 USD NASDAQ +77,97%
BITFARMS
2,0100 USD NASDAQ -0,99%
BTC/USD
65 938,2399 USD CryptoCompare -2,55%
CENTERPOINT ENERGY
43,150 USD NYSE +0,35%
COEUR MINING
24,965 USD NYSE +1,40%
COINBASE GLB RG-A
164,1750 USD NASDAQ -4,19%
CONSOLIDATED EDI
113,000 USD NYSE +2,95%
DEERE & CO
662,500 USD NYSE -0,01%
DOCUSIGN
40,6200 USD NASDAQ -8,68%
DOMINION ENERGY
65,850 USD NYSE -0,20%
DOMINO'S PIZZA
398,7600 USD NASDAQ +3,68%
ELI LILLY & CO
1 042,775 USD NYSE +3,26%
ENDEAVOUR SILVER
13,030 USD NYSE +1,09%
ENHABIT
13,585 USD NYSE +22,61%
FORTUNE BRANDS
56,760 USD NYSE +4,47%
FRESHPET
76,2870 USD NASDAQ +2,38%
FRESHWORKS RG-A
6,9050 USD NASDAQ -7,44%
FTC SOLAR
7,9100 USD NASDAQ -3,42%
GENEDX HLDG
81,0100 USD NASDAQ -1,28%
HECLA MINING
24,767 USD NYSE +3,17%
IMMUNITYBIO
10,4950 USD NASDAQ +20,63%
INMODE
12,115 EUR Tradegate -5,83%
INMODE
14,2800 USD NASDAQ -6,18%
INTL PAPER
43,485 USD NYSE -7,24%
ITRON
97,5550 USD NASDAQ -1,99%
JPMORGAN CHASE
309,180 USD NYSE -0,54%
LEIDOS HOLDG
174,000 USD NYSE +0,33%
MARA HLDGS
7,9100 USD NASDAQ -0,75%
MERCK
123,180 USD NYSE +0,75%
MONDAY.COM
70,2100 USD NASDAQ -7,11%
MOONLAKE IMM RG-A
18,1000 USD NASDAQ -3,57%
NORDISK SP ADR-B
41,045 USD NYSE -13,44%
PACKAGING CORP A
221,920 USD NYSE -6,46%
PPL
37,080 USD NYSE -0,96%
RIOT PLATFORMS
15,7100 USD NASDAQ +0,19%
SELCT MED HLDGS
15,150 USD NYSE +0,87%
VANDA PHARMA
8,7500 USD NASDAQ +51,91%
VERIS RESIDENTL
18,850 USD NYSE +12,37%
VF
20,370 USD NYSE -4,05%
WHEATON PRECIOUS
154,065 USD NYSE +2,40%
WORKDAY-A
129,6800 USD NASDAQ -5,90%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

