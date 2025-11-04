LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Marriott, Leidos, McDonald's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

4 novembre - Les principaux indices de Wall Street ont chuté à leur plus bas niveau en une semaine mardi, après que les directeurs généraux des grandes banques américaines ont mis en garde contre une chute du marché, alimentant les inquiétudes sur les valorisations tendues de la technologie, tandis que les prévisions de ventes optimistes de Palantir, le chouchou de l'intelligence artificielle, n'ont pas impressionné. .N

À 13 h 30 HNE, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,63 % à 47 038,77; le S&P 500 .SPX était en baisse de 1,16 % à 6 772,27; et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,84 % à 23 397,44.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Henry Schein Inc HSIC.OQ , en hausse de 9,0% ** Expeditors International of Washington Inc EXPD.N , +8,4% ** Dupont De Nemours Inc DD.N , en hausse de 7,4%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Norwegian Cruise Line Holdings Inc NCLH.N , en baisse de 15,1% ** Zoetis Inc ZTS.N , en baisse de 13,1% ** Carnival Corp CCL.N , en baisse de 9,0%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Kforce Inc KFRC.N , en hausse de 28,0% ** Paymentus Holdings Inc PAY.N , en hausse de 22,8% ** TrueBlue Inc TBI.N , plus 21,8%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Generation Essentials Group TGE.N , en baisse de 28,7% ** JELD-WEN Holding Inc JELD.N , en baisse de 27,9% ** Offerpad Solutions Inc OPAD.N , en baisse de 23,9%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Evoke Pharma Inc EVOK.OQ , en hausse de 133,8% ** Davis Commodities Ltd DTCK.OQ , + 59,6 % ** Denny's Corp DENN.OQ , +50,1%

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Mint Incorporation Ltd MIMI.OQ , en baisse de 72,5 % ** Prelude Therapeutics Inc PRLD.OQ , en baisse de 57,3% ** CCSC Technology International Holdings Ltd CCTG.OQ , en baisse de 50,4%

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Chute alors que le fonds d'investissement norvégien envisage de rejeter la rémunération de 1 000 milliards de dollars de Musk et que les ventes en Chine chutent

nL4N3WG0OW

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** EQT Corp EQT.N :

** Coterra Energy Inc CTRA.N :

BUZZ - Les actions américaines du secteur de l'énergie sont en baisse alors que le brut chute en raison des inquiétudes sur l'offre excédentaire et de la hausse du dollar nL4N3WG1LK

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le lingot passe sous la barre des 4 000 $ en raison d'un dollar plus fort

nL4N3WG1RE

** Constellation Energy Corp CEG.O :

BUZZ - Investit dans des projets de 5.800 MW dans le Maryland; les actions chutent nL4N3WG0UG

** L3Harris Technologies Inc LHX.N :

BUZZ - JPMorgan relève le PT de L3Harris en raison de la solidité des marges et des perspectives de croissance dans l'espace nL4N3WG0XG

** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N :

BUZZ - Baisse après avoir abaissé ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3WG1KW

** Grab Holdings Inc GRAB.O :

BUZZ - Le chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les estimations; les actions reculent nL6N3WG0MG

** Spotify Technology SA SPOT.N :

BUZZ - Remonte grâce à des prévisions optimistes de bénéfices pour le quatrième trimestre nL6N3WG0MP

** Henry Schein Inc HSIC.O :

BUZZ - En passe de réaliser sa meilleure journée depuis 25 ans grâce à une hausse de ses prévisions de bénéfices annuels

nL4N3WG1IV

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent, le métal prolongeant ses pertes en raison d'un dollar plus fort et de la crainte de la demande nL4N3WG10N

** Pfizer Inc PFE.N :

BUZZ - Gains après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3WG12U

** Marathon Petroleum Corp MPC.N :

BUZZ - Baisse après des bénéfices au troisième trimestre inférieurs aux attentes nL4N3WG1KS

** Stanley Black & Decker Inc SWK.N :

BUZZ - Chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale en cours nL4N3WG0WT

** Uber Technologies Inc UBER.N :

BUZZ - Recule, prévisions de bénéfice ajusté au quatrième trimestre légèrement inférieures aux estimations nL4N3WG0U3

** Norwegian Cruise Line Holdings Inc NCLH.N :

BUZZ - Chute après une prévision de bénéfice trimestriel inférieure aux estimations nL6N3WG1NA

** Zoetis Inc ZTS.N :

BUZZ - Baisse après avoir réduit ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N3WG1LX

** Eaton Corporation PLC ETN.N :

BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires au troisième trimestre inférieur aux estimations nL4N3WG17T

** Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O :

BUZZ - Chute après l'échec d'un essai de confirmation sur des médicaments approuvés contre les troubles musculaires

nL4N3WG1A7

** Compass Pathways PLC CMPS.O :

BUZZ - S'envole après l'accélération des plans de lancement d'un médicament contre la dépression nL4N3WG1A0

** Exelon Corp EXC.O :

BUZZ - Gains après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre nL4N3WG1AI

** iHeartMedia Inc IHRT.O :

BUZZ - S'envole après des informations selon lesquelles la société serait en pourparlers pour concéder sous licence des podcasts vidéo à Netflix nL6N3WG0ZV

** Capri Holdings Ltd CPRI.N :

BUZZ - En hausse après un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes et l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars nL6N3WG10T

** Yum Brands Inc YUM.N :

BUZZ - Affiche des résultats du 3ème trimestre supérieurs aux estimations; l'entreprise explore des options pour Pizza Hut

nL6N3WG0MH

** Wingstop Inc WING.O :

BUZZ - Se redresse après un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes nL4N3WG1KE

** Exact Sciences Corp EXAS.O :

BUZZ - Hausse des prévisions de revenus annuels nL4N3WG1C0

** Waters Corp WAT.N :

BUZZ - Remonte après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3WG1LV

** Harley-Davidson Inc HOG.N :

BUZZ - Les actions augmentent après un chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieur aux attentes nL4N3WG16Y

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Hausse après la publication d'un chiffre d'affaires positif au troisième trimestre nL6N3WG13E

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Microstrategy Inc MSTR.O :

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O : BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent alors que le bitcoin tombe à son plus bas niveau depuis juin nL6N3TB0OT

** Hertz Global Holdings Inc HTZ.O :

BUZZ - La société de location de voitures repasse dans le vert avec un bénéfice trimestriel nL4N3WG1ES

** CMS Energy Corp CMS.N :

BUZZ - Baisse après la vente de 850 millions de dollars d'obligations convertibles nL6N3WG1DY

** Victoria's Secret & Co VSCO.N :

BUZZ - Chute après une nouvelle pression de la part de Blundy's BBRC nL4N3WG1K3

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Recule depuis son sommet après la publication de ses résultats trimestriels; les analystes augmentent leurs objectifs de cours nL6N3WG1MT

** Metsera Inc MTSR.O :

BUZZ - Hausse après que Novo Nordisk et Pfizer aient adouci leurs offres d'achat nL4N3WG1VD

** Shopify Inc SHOP.O :

BUZZ - Les actions sont tirées vers le bas par des dépenses d'exploitation plus élevées nL4N3WG1G7

** Marriott International Inc MAR.O :

BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse les prévisions de bénéfices pour 2025 nL4N3WG1N7

** Leidos Holdings Inc LDOS.N :

BUZZ - Hausse après que l'entreprise ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale en cours

nL4N3WG0YZ

** Molson Coors Beverage Co TAP.N :

BUZZ - Hausse après que la société ait réaffirmé ses objectifs annuels, bien qu'elle ait manqué les estimations

nL6N3WG15T

** Expeditors International of Washington Inc EXPD.N :

BUZZ - En hausse grâce à des résultats trimestriels positifs

nL4N3WG1TJ

** McDonald's Corp MCD.N :

BUZZ - L'action progresse à la veille de la publication des résultats, sur fond de stratégies de réduction nL6N3WG1O2

** Southern Company SO.N :

BUZZ - En hausse après un accord de 1,75 milliard de dollars sur des unités d'actions nL6N3WG1OT

** Amgen Inc AMGN.O :

BUZZ - Devrait afficher une baisse de 10% du bénéfice par action en glissement annuel; les investisseurs surveillent l'étude MariTide nL6N3WF0HZ

** Denny's Corp DENN.O :

BUZZ - En plein essor après une opération de rachat avec retrait de la cote de 620 millions de dollars nL6N3WC0IK

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - Recule avant les résultats trimestriels, l'IA en point de mire nL6N3WG1PZ

** Arista Networks Inc ANET.N :

BUZZ - Chute avant la publication de ses résultats trimestriels, l'IA en point de mire nL6N3WG1Q5