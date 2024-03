LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Madrigal Pharma, Mineurs de cuivre, NetApp

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 1er mars - Le S&P 500 et le Nasdaq ont grimpé vendredi, les fabricants de puces ayant étendu leurs gains sur la frénésie persistante de l'IA, tandis qu'une baisse des rendements du Trésor à la suite de données économiques molles et de remarques des responsables de la Réserve fédérale a donné un coup de pouce supplémentaire. .N À 13:33 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,17% à 39 060,77. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,65% à 5 129,23 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 1,04% à 16 259,192. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** NetApp NTAP.O , en hausse de 21,3% ** The Cooper Companies COO.O , en hausse de 9,1% ** Broadcom AVGO.O , en hausse de 7,5% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Dominion Energy D.N , en baisse de 6,5% ** Xcel Energy XEL.O , en baisse de 5,7% ** Las Vegas Sands LVS.N , en baisse de 5,4% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Xponential Fitness XPOF.N , + 47,1 % ** Myomo MYO.N , + 28,8 % ** Dell Technologies DELL.N , + 28,5 % Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** New York Community Bancorp NYCB.N , en baisse de 24,7% ** NCR Voyix Corporation VYX.N , en baisse de 21,5% ** P10 PX.N , en baisse de 13,6% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Mmtec MTC.O , en hausse de 97,7% ** Adial Pharmaceuticals ADIL.O , en hausse de 56,4% ** Envoy Medical COCH.O , en hausse de 47,3% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Gigcapital5 GIA.O , en baisse de 61,5% ** ESGEN Acquisition Corporation ESAC.O , en baisse de 42,7% ** Sidus Space SIDU.O , en baisse de 34% ** Equinor ASA EQNR.N : hausse de 2,2% BUZZ - Hausse sur l'accord éolien offshore américain nL5N3FF27V ** New York Community Bancorp Inc NYCB.N : baisse de 24,7% BUZZ - Chute suite à la divulgation d'une "faiblesse matérielle" nL3N3FF3JP ** SoundHound AI Inc SOUN.O : baisse de 19,3% BUZZ - Le rallye s'arrête sur un chiffre d'affaires raté au 4ème trimestre et une perte plus importante que prévu nL3N3FF2DU ** Dell Technologies Inc DELL.N : en hausse de 28,5% BUZZ - Les actions atteignent un niveau record grâce à des prévisions annuelles solides nL3N3FF3NB ** Fisker Inc FSR.N : baisse de 39,6% BUZZ - Glissement sur le risque de continuité d'exploitation nL3N3FF2N3 ** Keurig Dr Pepper Inc KDP.O : baisse de 1,8% BUZZ - Chute suite à une offre secondaire de 2,5 milliards de dollars nL2N3FF0Z0 ** Root Inc ROOT.O : en hausse de 15,9% BUZZ - Augmentation après que Jefferies ait relevé la valeur à "acheter" nL3N3FD3LS ** Eli Lilly and Co LLY.N : +3,1% BUZZ - Hausse après que BofA ait relevé son estimation de cours au plus haut nL3N3FF2RI ** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N : + 2,4 % BUZZ - L'entreprise prévoit de divulguer des faiblesses importantes dans son rapport annuel nL3N3FF2Z1 ** Old Republic International Corp ORI.N : +1,1% BUZZ - Hausse suite à l'autorisation d'un programme de rachat d'actions de 1,1 milliard de dollars nL3N3FD4IP ** B Riley Financial Inc RILY.O : -13,2% BUZZ - Baisse du dividende, retard du rapport annuel nL3N3FE56E ** Apple Inc AAPL.O : baisse de 1,1% BUZZ - Baisse des actions après que Goldman ait retiré le titre de la 'US Conviction List' nL3N3FF2ZG ** Plug Power Inc PLUG.O : + 7,2 % BUZZ - La société déclare que son problème de continuité d'exploitation est résolu; les actions augmentent nL3N3FF458 ** Humacyte Inc HUMA.O : baisse de 23,1% BUZZ - chute suite à une forte décote sur l'offre d'actions nL2N3FF1DB ** Y-mAbs Therapeutics Inc YMAB.O : hausse de 18,6 % BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires au quatrième trimestre nL3N3FF2UP ** Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N : baisse de 15,1% BUZZ - chute après des prévisions de revenus pour 2024 inférieures aux estimations nL3N3FF37Q ** Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : baisse de 9,9% BUZZ - baisse suite à une offre d'actions de 100 millions de dollars nL2N3FF1H9 ** TDCX Inc TDCX.N : en hausse de 14,4% BUZZ - Le directeur général de la société s'apprête à la privatiser pour un montant de 1,04 milliard de dollars nL3N3FF34F ** Every Holdings Inc EVRI.N : baisse de 4,7% BUZZ - Truist rétrograde International Game Technology et Every à "hold" sur la fusion nL3N3FF39W ** Repay Holdings Corp RPAY.O : +14,3% BUZZ - Remontée des résultats après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 4ème trimestre nL3N3FF30I ** Bath & Body Works Inc BBWI.N : +0,3% BUZZ - Plusieurs courtiers augmentent le PT de Bath & Body Works après la publication des résultats du 4ème trimestre nL3N3FF3FG ** Kinnate Biopharma Inc KNTE.O : + 5,5 BUZZ - La vente d'une thérapie anticancéreuse à Pierre Fabre est à l'origine d'une hausse nL3N3FF3HU ** Everbridge Inc EVBG.O : + 25,8 BUZZ - Les actions montent en flèche après que Thoma Bravo ait augmenté le prix de l'offre nL3N3FF3KX ** Customers Bancorp Inc CUBI.N : baisse de 0,5% ** Western Alliance Bancorp WAL.N : baisse de 1,2% ** Zions Bancorporation NA ZION.O : baisse de 1,8% BUZZ - Les banques régionales américaines chutent après la divulgation des "faiblesses matérielles" de NYCB nL3N3FD4IS ** Cooper Companies Inc COO.O : + 9,1 BUZZ - Hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel nL3N3FF3OB ** Exxon Mobil Corp XOM.N : + 1,2% ** Chevron Corp CVX.N : + 0,8% ** Schlumberger NV SLB.N : hausse de 2,3% *phillips 66 PSX.N : + 0,8% * Schlumberger NV SLB.N : + 2,3 BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines en hausse avant la décision de l'OPEP nL3N3FF3OT ** Vista Outdoor Inc VSTO.N : + 5,5 BUZZ - L'offre de rachat de 2 milliards de dollars de MNC Capital fait grimper le cours de l'action nL3N3FF3MB ** Fidelis Insurance Holdings Ltd FIHL.N : +13,1% BUZZ - Hausse après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 4ème trimestre nL3N3FF3F8 ** Cullinan Oncology Inc CGEM.O : +1,5 BUZZ - La FDA autorise la mise en place d'une thérapie contre le cancer du sang pour les essais cliniques nL3N3FF3TQ ** SilverBow Resources Inc SBOW.N : hausse de 4,8% BUZZ - Hausse, Kimmeridge Energy cherche des sièges au conseil d'administration nL3N3FF3S6 ** Precision BioSciences Inc DTIL.O : baisse de 31,7 BUZZ - chute suite à une offre d'actions très dilutive nL2N3FF231 ** Newmont Corp NEM.N : hausse de 2,3 *barrick Gold Corp GOLD.N : hausse de 1.7% * AngloGold Ashanti Ltd ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : hausse de 4,5% ** Gold Fields Ltd GFI.N : hausse de 4,5% BUZZ - Les minerais d'or augmentent en raison de la baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis nL3N3FF3TW ** Biodesix BDSX.O : + 3,6% BUZZ - Le chiffre d'affaires de 2024 est supérieur aux prévisions nL3N3FF3UK ** Spirit AeroSystems Holdings Inc SPR.N : + 14,4 BUZZ - Le marché de l'immobilier est en pleine expansion nL3N3FF3W7 ** Boston Scientific Corp BSX.N : + 1,5% BUZZ - La société Boston Scientific Corp BSX.N : +1,5% BUZZ - En hausse après l'approbation par la FDA d'un dispositif cardiaque enrobé de médicaments nL3N3FF3XO ** P10 Inc PX.N : baisse de 13,6 BUZZ - Le titre atteint son plus bas niveau depuis plus de 3 ans après des perspectives plus faibles pour 2024 nL3N3FF3F9 ** Rio Tinto PLC RIO.N : en hausse de 0,9% *bHP Group Ltd BHP.N : hausse de 1.7% * Southern Copper Corp *southern Copper Corp SCCO.N : hausse de 0,1% * BHP Group Ltd BHP.N : hausse de 1,7 BUZZ - Les minerais de cuivre en hausse suite au recul du dollar nL3N3FF40W ** NetApp Inc NTAP.O : + 21,3% BUZZ - Soars to highest since 2000 after strong results, forecast nL2N3FF2BJ ** Dominion Energy Inc D.N : baisse de 6,5% BUZZ - Chute après des prévisions de résultats pour 2024 en baisse nL3N3FF45J ** Cameco Corp CCJ.N : hausse de 4.5% ** NexGen Energy Ltd NXE.N : hausse de 8,4 *denison Mines Corp DNN.N : +7,0% * NexGen Energy Ltd NXE.N : +8,4 BUZZ - Les mineurs d'uranium en hausse alors que le Canada accélère l'approbation de nouveaux projets nucléaires nL3N3FF45L ** Micron Technology Inc MU.O : hausse de 5,9% BUZZ - Micron Technology Inc <MU O>: +5,9% BUZZ - Micron Technology Inc <MU O>: +5,9 nL3N3FF469 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,79 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,40 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,08 Energie .SPNY en hausse de 1,22 Finance .SPSY en baisse de 0,39 Santé .SPXHC en hausse de 0,82% Industrie .SPLRCI en hausse de 0,17 Technologies de .SPLRCT en hausse de 1,47 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,33% Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,13 Services publics .SPLRCU en baisse de 1,05 %