CAC 40
7 827,99
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Lennox, Camtek, J.M. Smucker
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

12 septembre - Les marchés à terme de Wall Street ont été modérés vendredi après que les trois principaux indices américains aient atteint des records lors de la session précédente, après une semaine de données économiques qui n'ont pas tempéré les attentes de réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve Fédérale. .N

** Adobe ADBE.O : BUZZ - Les actions gagnent après avoir relevé les prévisions de revenus et de bénéfices annuels nL3N3UZ0HR

** Super Micro Computer SMCI.O : BUZZ - Les actions montent après avoir commencé les livraisons de systèmes Nvidia nL3N3UZ0L0

** RH RH.N : BUZZ - Les actions chutent après des réductions des prévisions annuelles dues à des tarifs douaniers nL6N3UZ0HF

** GE Vernova GEV.N : BUZZ - Jefferies augmente l'objectif de prix de GE Vernova sur la base d'une meilleure valorisation par rapport à ses pairs

nL3N3UZ0NM

** CleanCore ZONE.A : BUZZ - La société à petite capitalisation CleanCore monte après avoir accumulé 500 millions de dogecoins nL3N3UZ0OS

** Apimeds Pharma APUS.A : BUZZ - Les actions bondissent après que la FDA ait soutenu un chemin d'approbation plus rapide pour les médicaments non opioïdes contre la douleur nL3N3UZ0QD

** Lennox LII.N :

** Trane Technologies 2IS.F : BUZZ - Jefferies réduit les objectifs de Lennox et de Trane en raison de la baisse de la demande dans le secteur résidentiel du chauffage, de la ventilation et de la climatisation nL3N3UZ0RM

** Avidity Biosciences RNA.O : BUZZ - Les actions montent après une levée de fonds de 600 millions de dollars nL6N3UZ0L9

** Camtek CAMT.TA : BUZZ - Les actions chutent après la vente d'obligations convertibles d'un montant de 425 millions de dollars

nL6N3UZ0KW

** Hoth Therapeutics HOTH.O : BUZZ - Les actions grimpent grâce à un plan de réserve de crypto-monnaie de 1 million de dollars nL3N3UZ0TW

** J.M. Smucker SJM.N : BUZZ - Les actions glissent après qu'Argus ait rétrogradé l'action à 'conserver' nL6N3UZ0MA

Valeurs associées

ADOBE
350,7900 USD NASDAQ +0,07%
AVIDITY BIOSCI
43,8800 USD NASDAQ +6,92%
GE VERNOVA
635,660 USD NYSE +0,14%
HOTH THERAP
1,6599 USD NASDAQ +3,74%
JM SMUCKER
109,235 USD NYSE -1,47%
LENNOX INTL
554,908 USD NYSE -2,22%
RH
226,850 USD NYSE -0,72%
SUPER MICRO
45,1000 USD NASDAQ +2,62%
