 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 088,69
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Lemonade, New York Times, Johnson Controls
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 15:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

5 novembre - Les indices boursiers américains étaient prêts pour une ouverture en demi-teinte mercredi, alors que les investisseurs se sont retirés des actions liées à l'intelligence artificielle pour un deuxième jour sur les préoccupations concernant les valorisations gonflées et ont analysé un rapport sur les emplois privés plus fort que prévu. .N

** Advanced Micro Devices Inc AMD.o : ** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - Les actions européennes du secteur des puces électroniques sont touchées par un recul plus important de la technologie nL8N3WH0ZD

** Pinterest Inc PINS.N :

BUZZ - Baisse après que les prévisions de revenus du 4ème trimestre aient été inférieures aux estimations nL6N3WH0K0

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - Les actions grimpent après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre ait dépassé les estimations

nL6N3WH0KB

** Super Micro Computer Inc SMCI.O :

BUZZ - chute après avoir manqué les estimations trimestrielles suite à des retards de livraison de GPU

nL6N3WH0K8

** McDonald's Corp MCD.N :

BUZZ - Fluctue après que la chaîne de hamburgers a raté son estimation de chiffre d'affaires nL6N3WH0NC

** Cava Group Inc CAVA.N :

BUZZ - Chute après avoir réduit les prévisions de ventes des magasins comparables pour l'année fiscale nL4N3WH0TG

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent alors que le lingot augmente de plus de 1% face à l'aversion au risque et la pause du dollar

nL4N3WH0VX

** Biohaven Ltd BHVN.N :

BUZZ - Baisse après que la FDA américaine a rejeté une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament contre une maladie nerveuse rare nL4N3WH0UQ

** Lumentum Holdings Inc LITE.O :

BUZZ - Saut après des prévisions de revenus élevés pour le deuxième trimestre et des résultats supérieurs à ceux du premier trimestre nL6N3WH0L7

** Upstart Holdings Inc UPST.O :

BUZZ - plonge après un chiffre d'affaires raté au troisième trimestre et une réduction des prévisions pour l'année fiscale

nL6N3WH0M0

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Remontée après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL4N3WH0WX

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - Jefferies relève le PT de Caterpillar en raison de la croissance de la production d'énergie et des services

nL4N3WH0YE

** Estee Lauder Companies Inc EL.N :

BUZZ - baisse suite à l'offre secondaire de 1 milliard de dollars par la famille de l'héritier Lauder nL6N3WH0NK

** Grocery Outlet Holding Corp GO.O :

BUZZ - chute après une réduction des prévisions de ventes annuelles et un chiffre d'affaires manqué au troisième trimestre

nL6N3WH0OI

** Guardant Health Group Inc GH.O :

BUZZ - baisse après la vente d'actions et d'obligations convertibles pour un montant de 650 millions de dollars

nL6N3WH0OE

** Trex Company Inc TREX.N :

BUZZ - chute après des résultats trimestriels inférieurs aux estimations et une révision à la baisse de la notation par les courtiers nL4N3WH15D

** Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O :

BUZZ - Remontée après que Mizuho a relevé sa notation et augmenté son objectif de cours suite à l'adoption d'Elevidys

nL6N3WH0OU

** Lemonade Inc LMND.N :

BUZZ - Sursaut après des prévisions de revenus optimistes

nL6N3WH0NR

** New York Times Co NYT.N :

BUZZ - Hausse après de fortes prévisions de revenus d'abonnement au 4ème trimestre nL4N3WH16I

** Ramaco Resources Inc METC.O :

BUZZ - baisse après avoir fixé le prix de l'offre de dette convertible à 300 millions de dollars nL6N3WH0PM

** Match Group Inc MTCH.O :

BUZZ - Baisse après des prévisions de revenus inférieures aux estimations pour le 4ème trimestre nL6N3WH0P5

** Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N :

BUZZ - chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance organique des ventes pour 2025 nL4N3WH0WO

** Bio-Techne Corp TECH.O :

BUZZ - chute après un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations nL6N3WH0OZ

** SolarEdge Technologies Inc SEDG.O :

BUZZ - Prévoit un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux estimations, les actions chutent nL4N3WH16T

** Johnson Controls International PLC JCI.N :

BUZZ - Grimpe après que les perspectives de bénéfices pour 2026 dépassent les estimations nL4N3WH16W

**American Water Works Co Inc AWK.N :

BUZZ - Jefferies relève la notation d'American Water Works et augmente l'objectif de cours après le recul post-fusion

nL4N3WH11G

** Corebridge Financial Inc CRBG.N :

BUZZ - Baisse après qu'AIG a cédé une participation dans une offre secondaire de 1 milliard de dollars nL6N3WH0QT

** Fidelity National Information Services Inc FIS.N :

BUZZ - Hausse après que la solidité de l'unité bancaire a stimulé son bénéfice du troisième trimestre, qui a dépassé les attentes. nL6N3WH0QV

** Joby Aviation Inc JOBY.N :

BUZZ - Hausse après que le taxi aérien électrique est entré dans la phase finale de certification par la FAA nL4N3WH1AM

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
251,1150 USD NASDAQ +0,43%
AMER WTR WORKS
130,060 USD NYSE +1,51%
ASML HOLD NY SP ADR
1 043,4800 USD NASDAQ +1,29%
BIO-TECHNE
59,0450 USD NASDAQ -3,36%
BRL
8,205 USD NYSE -41,17%
CATERPILLAR
561,340 USD NYSE +2,54%
CAVA GROUP
54,100 USD NYSE +4,73%
COREBRIDGE FINL
31,060 USD NYSE -0,67%
ESTEE LAUDER RG-A
91,665 USD NYSE -1,33%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
64,265 USD NYSE +1,77%
GOLD FIELDS SP ADR
37,770 USD NYSE +5,80%
GROCER OUTL HLDG
12,3750 USD NASDAQ -12,67%
GUARDANT HEALTH
90,1250 USD NASDAQ -8,17%
HUMANA
253,966 USD NYSE -10,08%
JAI
15,055 USD NYSE +2,03%
JOHNSON CTR INT
119,265 USD NYSE +7,43%
KINROSS GOLD
23,610 USD NYSE +5,10%
LEMONADE
70,250 USD NYSE +19,80%
LUMENTUM HLDNGS
221,9750 USD NASDAQ +17,85%
MATCH GROUP
33,0000 USD NASDAQ +4,60%
MCDONALD'S
308,453 USD NYSE +3,10%
NEW YORK TIMES -A-
59,141 USD NYSE +2,39%
NEWMONT
81,150 USD NYSE +2,88%
PINTEREST RG-A
26,286 USD NYSE -20,15%
RAMACO RRCS RG-A
23,8100 USD NASDAQ -10,46%
RAMACO RRCS RG-A
7,9500 USD NASDAQ 0,00%
RIVIAN AUTO RG-A
13,7850 USD NASDAQ +10,28%
SAREPTA
17,4300 USD NASDAQ +7,59%
SIBANYE SP ADR
10,050 USD NYSE +2,66%
SOLAREDGE TECH
36,8500 USD NASDAQ +15,81%
SUPER MICRO
44,1150 USD NASDAQ -6,93%
TREX
34,260 USD NYSE -27,18%
UPSTART HLDGS
41,6081 USD NASDAQ -10,02%
ZIMMER BIOMET HL
89,050 USD NYSE -13,76%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank