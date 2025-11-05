LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Lemonade, New York Times, Johnson Controls

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - Les indices boursiers américains étaient prêts pour une ouverture en demi-teinte mercredi, alors que les investisseurs se sont retirés des actions liées à l'intelligence artificielle pour un deuxième jour sur les préoccupations concernant les valorisations gonflées et ont analysé un rapport sur les emplois privés plus fort que prévu. .N

** Advanced Micro Devices Inc AMD.o : ** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - Les actions européennes du secteur des puces électroniques sont touchées par un recul plus important de la technologie nL8N3WH0ZD

** Pinterest Inc PINS.N :

BUZZ - Baisse après que les prévisions de revenus du 4ème trimestre aient été inférieures aux estimations nL6N3WH0K0

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - Les actions grimpent après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre ait dépassé les estimations

nL6N3WH0KB

** Super Micro Computer Inc SMCI.O :

BUZZ - chute après avoir manqué les estimations trimestrielles suite à des retards de livraison de GPU

nL6N3WH0K8

** McDonald's Corp MCD.N :

BUZZ - Fluctue après que la chaîne de hamburgers a raté son estimation de chiffre d'affaires nL6N3WH0NC

** Cava Group Inc CAVA.N :

BUZZ - Chute après avoir réduit les prévisions de ventes des magasins comparables pour l'année fiscale nL4N3WH0TG

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent alors que le lingot augmente de plus de 1% face à l'aversion au risque et la pause du dollar

nL4N3WH0VX

** Biohaven Ltd BHVN.N :

BUZZ - Baisse après que la FDA américaine a rejeté une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament contre une maladie nerveuse rare nL4N3WH0UQ

** Lumentum Holdings Inc LITE.O :

BUZZ - Saut après des prévisions de revenus élevés pour le deuxième trimestre et des résultats supérieurs à ceux du premier trimestre nL6N3WH0L7

** Upstart Holdings Inc UPST.O :

BUZZ - plonge après un chiffre d'affaires raté au troisième trimestre et une réduction des prévisions pour l'année fiscale

nL6N3WH0M0

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Remontée après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL4N3WH0WX

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - Jefferies relève le PT de Caterpillar en raison de la croissance de la production d'énergie et des services

nL4N3WH0YE

** Estee Lauder Companies Inc EL.N :

BUZZ - baisse suite à l'offre secondaire de 1 milliard de dollars par la famille de l'héritier Lauder nL6N3WH0NK

** Grocery Outlet Holding Corp GO.O :

BUZZ - chute après une réduction des prévisions de ventes annuelles et un chiffre d'affaires manqué au troisième trimestre

nL6N3WH0OI

** Guardant Health Group Inc GH.O :

BUZZ - baisse après la vente d'actions et d'obligations convertibles pour un montant de 650 millions de dollars

nL6N3WH0OE

** Trex Company Inc TREX.N :

BUZZ - chute après des résultats trimestriels inférieurs aux estimations et une révision à la baisse de la notation par les courtiers nL4N3WH15D

** Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O :

BUZZ - Remontée après que Mizuho a relevé sa notation et augmenté son objectif de cours suite à l'adoption d'Elevidys

nL6N3WH0OU

** Lemonade Inc LMND.N :

BUZZ - Sursaut après des prévisions de revenus optimistes

nL6N3WH0NR

** New York Times Co NYT.N :

BUZZ - Hausse après de fortes prévisions de revenus d'abonnement au 4ème trimestre nL4N3WH16I

** Ramaco Resources Inc METC.O :

BUZZ - baisse après avoir fixé le prix de l'offre de dette convertible à 300 millions de dollars nL6N3WH0PM

** Match Group Inc MTCH.O :

BUZZ - Baisse après des prévisions de revenus inférieures aux estimations pour le 4ème trimestre nL6N3WH0P5

** Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N :

BUZZ - chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance organique des ventes pour 2025 nL4N3WH0WO

** Bio-Techne Corp TECH.O :

BUZZ - chute après un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations nL6N3WH0OZ

** SolarEdge Technologies Inc SEDG.O :

BUZZ - Prévoit un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux estimations, les actions chutent nL4N3WH16T

** Johnson Controls International PLC JCI.N :

BUZZ - Grimpe après que les perspectives de bénéfices pour 2026 dépassent les estimations nL4N3WH16W

**American Water Works Co Inc AWK.N :

BUZZ - Jefferies relève la notation d'American Water Works et augmente l'objectif de cours après le recul post-fusion

nL4N3WH11G

** Corebridge Financial Inc CRBG.N :

BUZZ - Baisse après qu'AIG a cédé une participation dans une offre secondaire de 1 milliard de dollars nL6N3WH0QT

** Fidelity National Information Services Inc FIS.N :

BUZZ - Hausse après que la solidité de l'unité bancaire a stimulé son bénéfice du troisième trimestre, qui a dépassé les attentes. nL6N3WH0QV

** Joby Aviation Inc JOBY.N :

BUZZ - Hausse après que le taxi aérien électrique est entré dans la phase finale de certification par la FAA nL4N3WH1AM