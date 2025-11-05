Les États-Unis ont informé la Russie du lancement d'un missile balistique intercontinental

La Maison Blanche à Washington, D.C.

Les Etats-Unis ont informé la Russie du lancement d'un missile balistique intercontinental Minuteman III, a rapporté mercredi l'agence de presse russe IFX, citant le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Washington a procédé au tir expérimental d'un missile Minuteman III depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné mercredi à ses hauts responsables militaires et de défense d'élaborer des propositions concernant d'éventuels essais d'armes nucléaires, ce qui constituerait une première depuis la chute de l'URSS en 1991.

Ces déclarations interviennent après que Donald Trump a ordonné fin octobre à l'armée américaine de reprendre immédiatement les essais d'armes nucléaires, une décision qui constitue une première en 33 ans pour les Etats-Unis.

(Rédaction de Reuters, rédigé par Maxim Rodionov; version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)