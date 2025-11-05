Soudan: 40 morts au Kordofan, les combats s'intensifient dans la région

Un déplacé soudanien ayant fui la ville d'El-Facher après sa prise par les FSR dans un abri improvisé dans la ville proche de Tawila, le 3 novembre 2025 ( AFP / - )

Une attaque dans la ville stratégique d'El-Obeid, capitale régionale du Kordofan-Nord au Soudan, a fait au moins 40 morts, a annoncé mercredi l'ONU, pendant que les violences continuent dans la région voisine du Darfour.

L'attaque, qui a visé un enterrement, s'est produite mardi sur la ville assiégée par les paramilitaires des Forces de Soutien Rapide (FSR), alors que les combats pour le contrôle de cette région du centre du Soudan se sont intensifiés ces derniers jours.

Le conflit opposant l'armée aux FSR, qui a éclaté en avril 2023, se concentre désormais sur le Kordofan, une région stratégique car elle se trouve entre le Darfour, à l'ouest, et la capitale Khartoum, à l'est.

"Des sources locales rapportent qu'au moins 40 civils ont été tués et des dizaines blessés hier dans une attaque sur un rassemblement lors de funérailles" à El-Obeid, a déclaré le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

Abris pour personnes déplacées dans le camp de Um Yanqur, près de Tawila, dans l'ouest du Soudan, le 3 novembre 2025 ( AFP / - )

Les violences continuent aussi au Darfour-Nord, selon l'Ocha, qui fait état de "multiples frappes aériennes et de drones" survenues dimanche, sans pouvoir donner de bilan du fait de l'accès limité au terrain et des difficultés de communications.

Depuis la chute aux mains des paramilitaires le 26 octobre de la ville d'El-Facher, dernier bastion de l'armée au Darfour, l'ONU a fait état de massacres, viols, pillages et déplacements massifs de population.

"Nous nous réveillons en tremblant de peur, les images du massacre nous hantent", a témoigné Amira, mère de quatre enfants réfugiée à Tawila, une ville à environ 70 kilomètres d'El-Facher, où s'entassent les déplacés sous des bouts de tissus transformés en tentes ou en auvent.

"C'étaient des viols collectifs. Des viols collectifs en public, devant tout le monde, et personne ne pouvait les arrêter", a-t-elle raconté.

Le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est aussi indigné des "attaques continues visant le système de santé", affirmant que quatre personnes, dont des enfants, avaient été tuées à l'hôpital pédiatrique de la région de Kernoi, près de la frontière du Tchad.

Mardi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté les belligérants à "venir à la table des négociations" et "mettre fin à ce cauchemar de violence".

Le même jour, après avoir étudié une proposition américaine de cessez-le-feu, les autorités pro-armée ont affirmé que la guerre allait continuer.

"Les préparatifs pour la bataille du peuple soudanais se poursuivent", a déclaré le ministre de la Défense, Hassan Kabroun.

Le Conseil de souveraineté présidé par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, au pouvoir depuis le coup d'Etat de 2021, a en même temps présenté un plan pour "la facilitation de l'accès à l'aide humanitaire" et "la restauration de la sécurité et de la paix dans toutes les régions du Soudan", selon le compte-rendu du ministre.

- "Malnutrition sévère" -

Un campement improvisé de déplacés soudanais ayant fui la ville d'El-Facher après sa prise par les FSR et trouvé refuge à Tawila, le 3 novembre 2025 ( AFP / - )

L'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, s'est efforcé ces derniers jours, lors d'un déplacement au Caire, de finaliser une proposition de trêve humanitaire formulée mi-septembre sous son égide par un groupe de médiateurs incluant l'Egypte, l'Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis.

Le groupe de médiation, dit du Quad, travaille sur un plan global de paix pour le Soudan, mais ses dernières propositions sont restées lettre morte.

La situation sur le terrain est très compliquée", a reconnu mardi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, tout en soulignant que le gouvernement américain "est tout à fait impliqué" pour tenter de trouver une issue "pacifique" au conflit.

Graphique montrant le nombre de victimes recensées au Soudan depuis le 15 avril 2023, début de la guerre fratricide entre militaires et paramilitaires, selon les données de l'ONG Acled, qui montrent un record mensuel de victimes dans des attaques contre des civils ( AFP / Sylvie HUSSON )

Plus de 71.000 civils ont fui El-Facher depuis sa chute et quelque 12.000 arrivées ont été enregistrées à Tawila, selon l'ONU.

La guerre a déjà fait des dizaines de milliers de morts et près de 12 millions de déplacés, selon l'ONU.

La situation des populations déplacées reste critique, a averti l'Unicef en soulignant que 14,6% des enfants de moins de cinq ans souffraient de malnutrition sévère.