LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Kroger, Sezzle, Sealed Air Corp

27 février - Le Dow Jones a entraîné Wall Street dans sa chute mardi, les investisseurs attendant un rapport crucial sur l'inflation et d'autres données économiques qui pourraient influencer les attentes de réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve Fédérale. .N A 10:36 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,31% à 38 946,56. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,04% à 5 071,53 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,24% à 16 014,299. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N , en hausse de 14,6 % ** Constellation Energy CEG.O , en hausse de 10,5 % ** Albemarle ALB.N , en hausse de 6,4 % Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** SBA Communications SBAC.O , en baisse de 4 % ** Hess Corp HES.N , en baisse de 3,1 % **American Tower AMT.N , en baisse de 3 % Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Hims & Hers Health HIMS.N , en hausse de 30,5 % ** BigBear.ai Holdings BBAI.N , en hausse de 26,7 % ** GaotuTechedu GOTU.N , en hausse de 21,2 % Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** AtlasclearHoldings ATCH.N , en baisse de 19,2 % ** ClarivtePLC CLVT.N , en baisse de 16,3 % ** PerrigoCompanyPLC PRGO.N , en baisse de 15,5 % Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Janux Therapeutics JANX.O , en hausse de 186,8 % ** Viking Therapeutics VKTX.O , en hausse de 74 % ** CXApp CXAI.O , en hausse de 62,6 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Minerva Neurosciences NERV.O , en baisse de 59 % ** Thoughtworks Holding TWKS.O , en baisse de 30 % ** Stagwell STGW.O , en baisse de 23,4 % *mcDonald's Corp MCD.N : baisse de 0,7% * Domino's Pizza Inc ** Domino's Pizza Inc DPZ.N : baisse de 2,2% BUZZ - Baisse après le rapport d'inspection de l'Etat nL3N3FC270 ** Coinbase Global Inc COIN.O : hausse de 4,5 ** Bitfarms Ltd BITF.O : +1,4% BUZZ - Les crypto-monnaies bondissent alors que le bitcoin dépasse les 57K$ pour atteindre son plus haut niveau depuis 2 ans nL3N3FC29U ** Unity Software Inc U.N : -5,9% BUZZ - Piper Sandler s'attend à ce que la "réinitialisation" d'Unity se fasse en dépit de prévisions sombres nL3N3FC2D3 ** Intuitive Machines Inc LUNR.O : -13,7% BUZZ - Le contact avec Odysseus a été écourté nL3N3FC2HK ** Lowe's Companies Inc LOW.N : + 3,0 % BUZZ - Hausse après une baisse des ventes plus faible que prévu au 4ème trimestre nL3N3FC2SA ** Janux Therapeutics Inc JANX.O : + 186,8 % BUZZ - Hausse des résultats positifs de l'essai thérapeutique sur le cancer de la prostate nL3N3FC2TJ ** iRobot Corp IRBT.O : baisse de 10,1% BUZZ - baisse suite à des prévisions de pertes plus importantes que prévu nL3N3FC2X4 ** Hims & Hers Health Inc HIMS.N : +30,5% BUZZ - En hausse après un bénéfice surprise au 4ème trimestre et des prévisions de chiffre d'affaires optimistes nL3N3FC2VR ** TransMedics Group Inc TMDX.O : +18,0% BUZZ - En hausse suite à des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes nL3N3FC2ZB ** Huntington Bancshares Inc HBAN.O : +1,2% BUZZ - Hausse suite à la mise à niveau de D.A. Davidson à 'achat' nL3N3FB2JD ** Viking Therapeutics Inc VKTX.O : + 74,0 % BUZZ - Le succès d'un médicament pour la perte de poids dans une étude de phase intermédiaire nL3N3FC351 ** MicroStrategy Inc MSTR.O : + 8,4 % BUZZ - Les courtiers augmentent leurs prévisions d'achat de bitcoins nL3N3FC3GC ** Henry Schein Inc HSIC.O : baisse de 0,9% BUZZ - Chute suite à une erreur sur le bénéfice du 4ème trimestre nL3N3FC34C ** Hess Corp HES.N : -3,1% BUZZ - Chute suite à un conflit entre Exxon et Chevron sur un bloc pétrolier en Guyane nL3N3FC2LK ** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : + 14,6 % BUZZ - Les prévisions de bénéfices pour le 1er trimestre sont en hausse, les autres compagnies sont en hausse nL3N3FC3ZJ ** Constellation Energy Corp CEG.O : + 10,5 % BUZZ - S'envole grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour 2024 nL3N3FC42C ** Delek US Holdings Inc DK.N : -3,3% BUZZ - Chute suite à une perte plus importante que prévu au 4ème trimestre nL3N3FC46B ** American Electric Power Company Inc AEP.O : +2,2% BUZZ - Hausse après l'annonce de la transition du directeur général nL3N3FC38A ** Minerva Neurosciences Inc NERV.O : moins 59,0% BUZZ - La FDA refuse d'approuver un médicament contre la schizophrénie nL3N3FC3J7 ** AutoZone Inc AZO.N : + 5,4 % BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du T2 nL3N3FC3K1 ** Kroger Co KR.N : +1,9% BUZZ - En hausse après que Wells Fargo ait augmenté la pondération à "égal", et relevé le PT nL3N3F52U7 ** Roku Inc ROKU.O : -1,1% BUZZ - En baisse après que Wells Fargo ait abaissé la pondération à "sous-pondéré" en raison d'un paysage concurrentiel changeant nL2N3FC1NI ** Sezzle Inc SEZL.O : +11,1% BUZZ - Hausse des bénéfices au 4ème trimestre nL3N3FC3ID ** SunPower Corp SPWR.O : baisse de 1,4% BUZZ - Chute suite à la démission du directeur général Peter Faricy nL3N3FC3SH ** Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : -1,7% BUZZ - Chute après le départ du directeur général de longue date nL3N3FC43A ** Sealed Air Corp SEE.N : +2,4% BUZZ - Hausse suite à la publication des résultats du 4ème trimestre nL3N3FC45G ** Apollo Global Management Inc APO.N : -0,6% BUZZ - baisse après que le cofondateur Leon Black ait vendu ses actions nL3N3FC45F Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,46 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,54 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,10 Energie .SPNY en baisse de 0,42 Finance .SPSY en baisse de 0,26 Santé .SPXHC en baisse de 0,13 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,08 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,09 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,28 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,02 Services publics .SPLRCU en hausse de 1,32