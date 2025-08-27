 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Krispy Kreme, Canada Goose, Cracker Barrel
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

27 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables mercredi, les investisseurs attendant les résultats du leader de l'intelligence artificielle Nvidia , qui devraient mettre à l'épreuve l'élan de la reprise générale de Wall Street axée sur la technologie. .N

** Okta Inc < OKTA.O >:

BUZZ - Hausse après avoir augmenté les perspectives annuelles sur la demande croissante d'outils de cybersécurité

nL4N3UJ0FX

** nCino Inc < NCNO.O >:

BUZZ - S'envole grâce à de solides perspectives de chiffre d'affaires pour l'année fiscale 26 nL6N3UJ0DI

** Krispy Kreme Inc < DNUT.O >:

BUZZ - Baisse; J.P.Morgan rétrograde à "sous-pondérer"

nL4N3UJ0H3

** Canada Goose Holdings Inc < GOOS.N >:

BUZZ - Les ADRs bondissent après l'annonce d'une offre de rachat à 1,4 milliard de dollars de valorisation nL4N3UJ0I4

** Cracker Barrel Old Country Store Inc < CBRL.O >:

BUZZ - En hausse après le retour à l'ancien logo suite aux réactions des médias sociaux nL6N3UJ0EA

** MongoDB Inc < MDB.O >:

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3UJ0IC

** Elanco Animal Health Inc < ELAN.N >:

BUZZ - Montée en puissance de l'indice S&P MidCap

nL4N3UJ0MZ

** Serve Robotics Inc < SERV.O >:

BUZZ - Gains après que Wedbush ait initié avec une note 'surperformer' nL4N3UJ0O8

Valeurs associées

CANADA GOOSE SV
16,810 CAD TSX +2,94%
CANADA GOOSE SV
12,160 USD NYSE +3,05%
CRACKER BARREL O
57,7100 USD NASDAQ +6,35%
ELANC ANIML HLTH
17,905 USD NYSE +0,65%
KRISPY KREME
3,7300 USD NASDAQ +1,08%
MONGODB-A
214,3400 USD NASDAQ -1,88%
NCINO
28,6900 USD NASDAQ +1,13%
NVIDIA
181,7700 USD NASDAQ +1,09%
OKTA-A
91,5600 USD NASDAQ +0,23%
SERVE ROBOTICS
10,2700 USD NASDAQ +4,37%
