LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Krispy Kreme, Canada Goose, Cracker Barrel

27 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables mercredi, les investisseurs attendant les résultats du leader de l'intelligence artificielle Nvidia , qui devraient mettre à l'épreuve l'élan de la reprise générale de Wall Street axée sur la technologie. .N

** Okta Inc < OKTA.O >:

BUZZ - Hausse après avoir augmenté les perspectives annuelles sur la demande croissante d'outils de cybersécurité

** nCino Inc < NCNO.O >:

BUZZ - S'envole grâce à de solides perspectives de chiffre d'affaires pour l'année fiscale 26

** Krispy Kreme Inc < DNUT.O >:

BUZZ - Baisse; J.P.Morgan rétrograde à "sous-pondérer"

** Canada Goose Holdings Inc < GOOS.N >:

BUZZ - Les ADRs bondissent après l'annonce d'une offre de rachat à 1,4 milliard de dollars de valorisation

** Cracker Barrel Old Country Store Inc < CBRL.O >:

BUZZ - En hausse après le retour à l'ancien logo suite aux réactions des médias sociaux

** MongoDB Inc < MDB.O >:

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

** Elanco Animal Health Inc < ELAN.N >:

BUZZ - Montée en puissance de l'indice S&P MidCap

** Serve Robotics Inc < SERV.O >:

BUZZ - Gains après que Wedbush ait initié avec une note 'surperformer'