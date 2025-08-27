 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Kohl's, J.M. Smucker, Prologis
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

*

*

27 août - Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en demi-teinte mercredi, les investisseurs attendant les résultats du leader de l'intelligence artificielle Nvidia , qui devraient mettre à l'épreuve l'élan du rallye technologique de Wall Street. .N

** Okta < OKTA.O >:

BUZZ - Hausse après avoir augmenté les perspectives annuelles sur la demande croissante d'outils de cybersécurité

nL4N3UJ0FX

** nCino < NCNO.O >:

BUZZ - S'envole grâce à de solides perspectives de chiffre d'affaires pour l'année fiscale 26 nL6N3UJ0DI

** Krispy Kreme < DNUT.O >:

BUZZ - Baisse; J.P.Morgan rétrograde à "underweight" (sous-pondérer) nL4N3UJ0H3

** Canada Goose Holdings < GOOS.N >:

BUZZ - Les ADRs bondissent après l'annonce d'une offre de rachat à 1,4 milliard de dollars nL4N3UJ0I4

** Cracker Barrel Old Country Store < CBRL.O >:

BUZZ - En hausse après le retour à l'ancien logo suite aux réactions des médias sociaux nL6N3UJ0EA

** MongoDB < MDB.O >:

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3UJ0IC

** Elanco Animal Health < ELAN.N >:

BUZZ - Montée en puissance de l'indice S&P MidCap

nL4N3UJ0MZ

** Serve Robotics < SERV.O >:

BUZZ - Gagne après que Wedbush l'ait initié avec la note 'outperform' nL4N3UJ0O8

** Kohl's < KSS.N >:

BUZZ - Levée de l'objectif de bénéfice annuel nL4N3UJ0RA

** BioXcel Therapeutics < BTAI.O >:

BUZZ - La société a atteint son objectif principal dans le cadre d'une étude sur l'agitation à domicile nL4N3UJ0PZ

** J.M. Smucker < SJM.N >:

BUZZ - Chute après la perte du premier trimestre

nL4N3UJ0UP

** Prologis < PLD.N >:

BUZZ - La Banque Scotia relève la note de Prologis en raison de l'amélioration de la demande industrielle nL4N3UJ0W2

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

