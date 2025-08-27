information fournie par Reuters • 27/08/2025 à 15:12

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Kohl's, J.M. Smucker, Prologis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en demi-teinte mercredi, les investisseurs attendant les résultats du leader de l'intelligence artificielle Nvidia , qui devraient mettre à l'épreuve l'élan du rallye technologique de Wall Street. .N

** Okta < OKTA.O >:

BUZZ - Hausse après avoir augmenté les perspectives annuelles sur la demande croissante d'outils de cybersécurité

nL4N3UJ0FX

** nCino < NCNO.O >:

BUZZ - S'envole grâce à de solides perspectives de chiffre d'affaires pour l'année fiscale 26 nL6N3UJ0DI

** Krispy Kreme < DNUT.O >:

BUZZ - Baisse; J.P.Morgan rétrograde à "underweight" (sous-pondérer) nL4N3UJ0H3

** Canada Goose Holdings < GOOS.N >:

BUZZ - Les ADRs bondissent après l'annonce d'une offre de rachat à 1,4 milliard de dollars nL4N3UJ0I4

** Cracker Barrel Old Country Store < CBRL.O >:

BUZZ - En hausse après le retour à l'ancien logo suite aux réactions des médias sociaux nL6N3UJ0EA

** MongoDB < MDB.O >:

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3UJ0IC

** Elanco Animal Health < ELAN.N >:

BUZZ - Montée en puissance de l'indice S&P MidCap

nL4N3UJ0MZ

** Serve Robotics < SERV.O >:

BUZZ - Gagne après que Wedbush l'ait initié avec la note 'outperform' nL4N3UJ0O8

** Kohl's < KSS.N >:

BUZZ - Levée de l'objectif de bénéfice annuel nL4N3UJ0RA

** BioXcel Therapeutics < BTAI.O >:

BUZZ - La société a atteint son objectif principal dans le cadre d'une étude sur l'agitation à domicile nL4N3UJ0PZ

** J.M. Smucker < SJM.N >:

BUZZ - Chute après la perte du premier trimestre

nL4N3UJ0UP

** Prologis < PLD.N >:

BUZZ - La Banque Scotia relève la note de Prologis en raison de l'amélioration de la demande industrielle nL4N3UJ0W2