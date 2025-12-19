LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Intuitive Machines, Palo Alto Networks, Redwire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 décembre - Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe de réaliser des gains modestes à l'ouverture vendredi, les valeurs technologiques prolongeant leur rebond après la chute du début de semaine, tandis que Nike a chuté après que la faiblesse des ventes en Chine a pesé sur ses résultats trimestriels. .N
** Accenture PLC ACN.N :
BUZZ - Jefferies voit un risque de baisse des technologies de l'information en Inde après les prévisions mitigées d'Accenture nL4N3XP0G4
** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Bitfarms Ltd BITF.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O : BUZZ - Les valeurs cryptographiques gagnent après la hausse des prix du bitcoin et de l'éther nL6N3XP0KO
** Boeing Co BA.N : ** Lockheed Martin Corp LMT.N :
BUZZ - Le secteur de l'aéronautique est prêt pour la croissance en 2026, selon J.P.Morgan nL4N3XP0Q1
** Oracle Corp ORCL.N :
BUZZ - Les actions augmentent; un nouveau groupe d'investisseurs est prêt à prendre le contrôle des opérations américaines de TikTok nL6N3XP0LM
** Paccar Inc PCAR.O :
BUZZ - Hausse des actions après que JP Morgan les ait reclassées à "surpondérer" nL6N3XP0MC
** Nvidia Corp NVDA.O :
BUZZ - En hausse; les Etats-Unis examinent les ventes de puces à la Chine, selon des sources nL4N3XP0SZ
** CoreWeave Inc CRWV.O :
BUZZ - Les actions de CoreWeave Inc augmentent après que la société a annoncé rejoindre la mission Genesis du Département américain de l'énergie nL6N3XP0MO
** AGCO Corp AGCO.N :
BUZZ - Chute après que JP Morgan ait réduit les prévisions de cours nL6N3XP0PP
** Altimmune Inc ALT.O :
BUZZ - Hausse après que le médicament GLP-1 ait montré des bénéfices dans une étude sur les maladies du foie nL4N3XP0VM
** WhiteFiber Inc WYFI.O :
BUZZ - Hausse suite à la signature d'un contrat de 865 millions de dollars pour un centre de données nL4N3XP0UF
** Energy Fuels Inc UUUUU.N :
BUZZ - Gains après que l'oxyde de terre rare ait été qualifié pour la production d'aimants nL6N3XP0RD
** Rivian Automotive Inc RIVN.O :
BUZZ - Wedbush augmente les prévisions pour Rivian Automotive à 25$ en raison des perspectives pour les SUV R2
** Lyft Inc LYFT.O :
BUZZ - L'action glisse; Wedbush la ramène à "sous-performance" nL6N3XP0S2
** Evaxion A/S EVAX.O :
BUZZ - Baisse après que Merck se soit retiré de l'accord de licence pour le vaccin contre la gonorrhée nL4N3XP0YC
** Eaton Corp ETN.N :
BUZZ - Bernstein abaisse l'objectif de prix d'Eaton alors que la société se concentre sur la réduction de la dette
** Intuitive Machines Inc LUNR.O :
BUZZ - En hausse après que Keybanc ait commencé à couvrir l'action avec la mention "surpondérer" nL6N3XP0SD
** Palo Alto Networks Inc PANW.O :
BUZZ - Gains sur l'accord Google Cloud nL4N3XP10Y
** Redwire Corp RDW.N :
BUZZ - En hausse après que KeyBanc ait commencé à couvrir le titre avec la note "pondération sectorielle" nL6N3XP0RO
