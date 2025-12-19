 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Intuitive Machines, Palo Alto Networks, Redwire
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

19 décembre - Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe de réaliser des gains modestes à l'ouverture vendredi, les valeurs technologiques prolongeant leur rebond après la chute du début de semaine, tandis que Nike a chuté après que la faiblesse des ventes en Chine a pesé sur ses résultats trimestriels. .N

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - Jefferies voit un risque de baisse des technologies de l'information en Inde après les prévisions mitigées d'Accenture nL4N3XP0G4

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Bitfarms Ltd BITF.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O : BUZZ - Les valeurs cryptographiques gagnent après la hausse des prix du bitcoin et de l'éther nL6N3XP0KO

** Boeing Co BA.N : ** Lockheed Martin Corp LMT.N :

BUZZ - Le secteur de l'aéronautique est prêt pour la croissance en 2026, selon J.P.Morgan nL4N3XP0Q1

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - Les actions augmentent; un nouveau groupe d'investisseurs est prêt à prendre le contrôle des opérations américaines de TikTok nL6N3XP0LM

** Paccar Inc PCAR.O :

BUZZ - Hausse des actions après que JP Morgan les ait reclassées à "surpondérer" nL6N3XP0MC

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - En hausse; les Etats-Unis examinent les ventes de puces à la Chine, selon des sources nL4N3XP0SZ

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - Les actions de CoreWeave Inc augmentent après que la société a annoncé rejoindre la mission Genesis du Département américain de l'énergie nL6N3XP0MO

** AGCO Corp AGCO.N :

BUZZ - Chute après que JP Morgan ait réduit les prévisions de cours nL6N3XP0PP

** Altimmune Inc ALT.O :

BUZZ - Hausse après que le médicament GLP-1 ait montré des bénéfices dans une étude sur les maladies du foie nL4N3XP0VM

** WhiteFiber Inc WYFI.O :

BUZZ - Hausse suite à la signature d'un contrat de 865 millions de dollars pour un centre de données nL4N3XP0UF

** Energy Fuels Inc UUUUU.N :

BUZZ - Gains après que l'oxyde de terre rare ait été qualifié pour la production d'aimants nL6N3XP0RD

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - Wedbush augmente les prévisions pour Rivian Automotive à 25$ en raison des perspectives pour les SUV R2

nL4N3XP0WT

** Lyft Inc LYFT.O :

BUZZ - L'action glisse; Wedbush la ramène à "sous-performance" nL6N3XP0S2

** Evaxion A/S EVAX.O :

BUZZ - Baisse après que Merck se soit retiré de l'accord de licence pour le vaccin contre la gonorrhée nL4N3XP0YC

** Eaton Corp ETN.N :

BUZZ - Bernstein abaisse l'objectif de prix d'Eaton alors que la société se concentre sur la réduction de la dette

nL6N3XP0S8

** Intuitive Machines Inc LUNR.O :

BUZZ - En hausse après que Keybanc ait commencé à couvrir l'action avec la mention "surpondérer" nL6N3XP0SD

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

BUZZ - Gains sur l'accord Google Cloud nL4N3XP10Y

** Redwire Corp RDW.N :

BUZZ - En hausse après que KeyBanc ait commencé à couvrir le titre avec la note "pondération sectorielle" nL6N3XP0RO

Véhicules électriques

Valeurs associées

ACCENTURE-A
272,600 USD NYSE +0,99%
AGCO
105,380 USD NYSE -1,35%
ALTIMMUNE
4,0556 USD NASDAQ -19,69%
BITFARMS
2,4017 USD NASDAQ +5,80%
BOEING CO
212,205 USD NYSE +1,88%
BTC/USD
88 421,8850 USD CryptoCompare +3,32%
COINBASE GLB RG-A
242,8400 USD NASDAQ +1,52%
COREWEAVE
76,6900 USD NASDAQ +13,31%
EATON CORP -NPV-
317,824 USD NYSE +0,59%
EVAXION SP ADS
5,4630 USD NASDAQ -4,99%
INTUITIVE MACH RG-A
13,1900 USD NASDAQ +21,57%
LOCKHEED MARTIN
469,840 USD NYSE -0,07%
LYFT RG-A
18,9687 USD NASDAQ -4,49%
MARA HLDGS
9,9650 USD NASDAQ +2,84%
NVIDIA
179,8450 USD NASDAQ +3,28%
ORACLE
192,885 USD NYSE +7,21%
PACCAR
112,0000 USD NASDAQ +0,45%
PALO ALTO NETWORKS
186,4700 USD NASDAQ +0,32%
REDWIRE
7,470 USD NYSE +6,33%
RIOT PLATFORMS
13,8800 USD NASDAQ +3,74%
RIVIAN AUTO RG-A
21,1800 USD NASDAQ +4,44%
WHITEFIBER
16,4110 USD NASDAQ +14,76%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

