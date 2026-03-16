LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Intuit, Acumen, Circle,

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
Les indices boursiers américains ont progressé lundi, les actions de Meta figurant parmi les plus fortes hausses après qu'un rapport a indiqué que la grande entreprise se préparait à des licenciements massifs liés à l'intelligence artificielle, même si les prix élevés du pétrole brut dus au conflit qui fait rage au Moyen-Orient ont freiné la prise de risque. .N
** Coinbase Global Inc COIN.O :
** Bitfarms Ltd BITF.O :
** Riot Platforms Inc RIOT.O :
** MARA Holdings Inc MARA.O :
BUZZ - Les valeurs cryptographiques gagnent du terrain alors que le bitcoin atteint son plus haut niveau en 5 semaines
nL4N4040P5
** Sable Offshore Corp SOC.N :
BUZZ - Progresse après que les États-Unis ont ordonné le redémarrage des forages offshore en Californie nL6N4040JS
** Newmont Corp NEM.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
BUZZ - Les minières aurifères cotées en bourse aux États-Unis chutent alors que le lingot baisse nL6N4040M3
** Nebius Group NV NBIS.O :
BUZZ - Bondit grâce à l'accord sur les capacités d'IA avec Meta nL6N4040MF
** Hecla Mining Co HL.N :
** Coeur Mining Inc CDE.O :
** Endeavour Silver Corp EXK.N :
** Silvercorp Metals Inc SVM.N ::
BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les prix des métaux baissent nL4N3ZG0Z2
** Upstart Holdings Inc UPST.O :
BUZZ - Hausse après que BTIG a relevé sa recommandation à "acheter" nL4N3YV1ML
** Dollar Tree Inc DLTR.O :
BUZZ - Baisse après des prévisions de ventes annuelles décevantes nL6N4040O3
** Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O :
BUZZ - Hausse suite à la mise en place d'un nouvel essai combiné dans le cancer avancé de la prostate nL4N4040WW
** NeoGenomics Inc NEO.O :
BUZZ - Progresse alors que Medicare prend en charge un nouveau test sanguin de dépistage du cancer nL4N4040XU
** Public Storage PSA.N :
BUZZ - Chute après l'acquisition de National Storage Affiliates [nL4N4040XD
** Structure Therapeutics Inc GPCR.O :
BUZZ - Progresse après que la pilule contre l'obésité a montré une perte de poids allant jusqu'à 16,3 % dans une étude
nL4N4040YP
** Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O :
BUZZ - Bondit après une levée de fonds pour faire avancer le développement d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer
nL6N4040U9
** Circle Internet Group Inc CRCL.N :
BUZZ - Progresse après que Clear Street a relevé sa recommandation à "acheter" nL6N4040SS
** Cogent Biosciences Inc COGT.O :
BUZZ - Progresse après que la FDA américaine a accepté d'examiner un médicament contre les maladies rares nL6N4040VX
** Intuit INTU.O :
BUZZ - En hausse après que la direction a interrompu les ventes d'actions prévues nL4N40413R
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