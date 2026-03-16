LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Intuit, Acumen, Circle,

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices boursiers américains ont progressé lundi, les actions de Meta figurant parmi les plus fortes hausses après qu'un rapport a indiqué que la grande entreprise se préparait à des licenciements massifs liés à l'intelligence artificielle, même si les prix élevés du pétrole brut dus au conflit qui fait rage au Moyen-Orient ont freiné la prise de risque. .N

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Bitfarms Ltd BITF.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques gagnent du terrain alors que le bitcoin atteint son plus haut niveau en 5 semaines

nL4N4040P5

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - Progresse après que les États-Unis ont ordonné le redémarrage des forages offshore en Californie nL6N4040JS

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

BUZZ - Les minières aurifères cotées en bourse aux États-Unis chutent alors que le lingot baisse nL6N4040M3

** Nebius Group NV NBIS.O :

BUZZ - Bondit grâce à l'accord sur les capacités d'IA avec Meta nL6N4040MF

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.O :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N ::

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les prix des métaux baissent nL4N3ZG0Z2

** Upstart Holdings Inc UPST.O :

BUZZ - Hausse après que BTIG a relevé sa recommandation à "acheter" nL4N3YV1ML

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - Baisse après des prévisions de ventes annuelles décevantes nL6N4040O3

** Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O :

BUZZ - Hausse suite à la mise en place d'un nouvel essai combiné dans le cancer avancé de la prostate nL4N4040WW

** NeoGenomics Inc NEO.O :

BUZZ - Progresse alors que Medicare prend en charge un nouveau test sanguin de dépistage du cancer nL4N4040XU

** Public Storage PSA.N :

BUZZ - Chute après l'acquisition de National Storage Affiliates [nL4N4040XD

** Structure Therapeutics Inc GPCR.O :

BUZZ - Progresse après que la pilule contre l'obésité a montré une perte de poids allant jusqu'à 16,3 % dans une étude

nL4N4040YP

** Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O :

BUZZ - Bondit après une levée de fonds pour faire avancer le développement d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer

nL6N4040U9

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

BUZZ - Progresse après que Clear Street a relevé sa recommandation à "acheter" nL6N4040SS

** Cogent Biosciences Inc COGT.O :

BUZZ - Progresse après que la FDA américaine a accepté d'examiner un médicament contre les maladies rares nL6N4040VX

** Intuit INTU.O :

BUZZ - En hausse après que la direction a interrompu les ventes d'actions prévues nL4N40413R