 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Intuit, Acumen, Circle,
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices boursiers américains ont progressé lundi, les actions de Meta figurant parmi les plus fortes hausses après qu'un rapport a indiqué que la grande entreprise se préparait à des licenciements massifs liés à l'intelligence artificielle, même si les prix élevés du pétrole brut dus au conflit qui fait rage au Moyen-Orient ont freiné la prise de risque. .N

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Bitfarms Ltd BITF.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques gagnent du terrain alors que le bitcoin atteint son plus haut niveau en 5 semaines

nL4N4040P5

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - Progresse après que les États-Unis ont ordonné le redémarrage des forages offshore en Californie nL6N4040JS

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

BUZZ - Les minières aurifères cotées en bourse aux États-Unis chutent alors que le lingot baisse nL6N4040M3

** Nebius Group NV NBIS.O :

BUZZ - Bondit grâce à l'accord sur les capacités d'IA avec Meta nL6N4040MF

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.O :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N ::

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les prix des métaux baissent nL4N3ZG0Z2

** Upstart Holdings Inc UPST.O :

BUZZ - Hausse après que BTIG a relevé sa recommandation à "acheter" nL4N3YV1ML

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - Baisse après des prévisions de ventes annuelles décevantes nL6N4040O3

** Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O :

BUZZ - Hausse suite à la mise en place d'un nouvel essai combiné dans le cancer avancé de la prostate nL4N4040WW

** NeoGenomics Inc NEO.O :

BUZZ - Progresse alors que Medicare prend en charge un nouveau test sanguin de dépistage du cancer nL4N4040XU

** Public Storage PSA.N :

BUZZ - Chute après l'acquisition de National Storage Affiliates [nL4N4040XD

** Structure Therapeutics Inc GPCR.O :

BUZZ - Progresse après que la pilule contre l'obésité a montré une perte de poids allant jusqu'à 16,3 % dans une étude

nL4N4040YP

** Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O :

BUZZ - Bondit après une levée de fonds pour faire avancer le développement d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer

nL6N4040U9

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

BUZZ - Progresse après que Clear Street a relevé sa recommandation à "acheter" nL6N4040SS

** Cogent Biosciences Inc COGT.O :

BUZZ - Progresse après que la FDA américaine a accepté d'examiner un médicament contre les maladies rares nL6N4040VX

** Intuit INTU.O :

BUZZ - En hausse après que la direction a interrompu les ventes d'actions prévues nL4N40413R

Valeurs associées

ACUMEN PHARMA
3,4500 USD NASDAQ +5,50%
ANGLOGOLD ASH
97,033 USD NYSE +2,28%
BITFARMS
3,110 CAD TSX +1,63%
BITFARMS
2,2700 USD NASDAQ +1,34%
BTC/USD
74 075,0594 USD CryptoCompare +1,80%
COEUR MINING
20,510 USD NYSE +1,53%
COGENT BIOSCIS
35,7500 USD NASDAQ +5,15%
COINBASE GLB RG-A
205,6800 USD NASDAQ +5,19%
DOLLAR TREE
112,9700 USD NASDAQ +5,13%
ENDEAVOUR SILVER
14,330 CAD TSX +4,67%
ENDEAVOUR SILVER
10,470 USD NYSE +4,96%
GOLD FIELDS
41,500 EUR Tradegate +2,98%
GOLD FIELDS SP ADR
47,560 USD NYSE +4,48%
Gaz naturel
3,13 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD MIN
13,200 EUR Tradegate -1,12%
HARMONY GOLD SP ADR
15,390 USD NYSE +1,82%
HECLA MINING
19,955 USD NYSE +1,84%
INTUIT
453,4600 USD NASDAQ +3,07%
MARA HLDGS
9,6350 USD NASDAQ +3,38%
MONTE ROSA THERP
16,6800 USD NASDAQ +4,12%
NATL ST REIT-SBI
39,575 USD NYSE +27,91%
NEBIUS GROUP RG-A
127,8401 USD NASDAQ +13,18%
NEOGENOMICS
8,4900 USD NASDAQ +7,74%
NEWMONT
111,600 USD NYSE +1,87%
PUBLIC STOR REIT
285,990 USD NYSE -3,95%
Pétrole Brent
100,78 USD Ice Europ -2,99%
Pétrole WTI
93,74 USD Ice Europ -5,65%
RIOT PLATFORMS
14,5400 USD NASDAQ +3,56%
SILVERCORP METAL
15,140 CAD TSX +1,95%
STRUCTURE SP ADS
54,6650 USD NASDAQ +1,70%
UPSTART HLDGS
27,9900 USD NASDAQ +6,18%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank