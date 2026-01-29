LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-IBM, Tesla, Lam Research

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté jeudi, les investisseurs ayant pris en compte une nouvelle hausse des dépenses liées à l'intelligence artificielle des grandes entreprises technologiques et la Réserve fédérale a maintenu ses taux comme prévu. .N
** Meta Platforms Inc META.O :
BUZZ - Renforce son engagement envers la vision de l'IA
** Microsoft Corp MSFT.O :
BUZZ - Baisse, car l'IA coûteuse pèse sur les perspectives de l'informatique dématérialisée nL4N3YU0YX
** International Business Machines Corp IBM.N :
BUZZ - Bondit alors que l'IA stimule la demande de logiciels
** Tesla Inc TSLA.O :
BUZZ - Augmente grâce à un investissement de 2 milliards de dollars dans xAI et aux plans de production de Cybercab
** Lam Research Corp LRCX.O :
BUZZ - Monte grâce à des perspectives solides pour le troisième trimestre nL4N3YU14Q
** Sherwin-Williams Co SHW.N :
BUZZ - BPA et revenus attendus en légère hausse nL6N3YT14W
** Honeywell International Inc HON.O :
BUZZ - Le bénéfice par action du 4ème trimestre devrait augmenter de 2,8% par rapport au 4ème trimestre 2024 malgré une baisse attendue du chiffre d'affaires nL6N3YT15C
** Caterpillar Inc CAT.N :
BUZZ - Le chiffre d'affaires devrait augmenter au 4ème trimestre nL6N3YT15L
** Critical Metals Corp CRML.O : ** United States Antimony Corp UAMY.N :
** USA Rare Earth Inc USAR.O :
** MP Materials Corp MP.N :
BUZZ - Les mineurs de terres rares chutent; les Etats-Unis abandonnent leurs plans de prix plancher, selon des sources
** Viavi Solutions Inc VIAV.O :
BUZZ - Progresse après avoir annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux estimations pour le troisième trimestre
** Joby Aviation Inc JOBY.N :
BUZZ - Chute après l'annonce de ventes d'actions et d'obligations convertibles pour un montant de 1,2 milliard de dollars nL6N3YU0PY
** Venu Holding Corp VENU.N :
BUZZ - rebondit après avoir abandonné la vente d'actions
** Rio Tinto PLC RIO.N :
** BHP Group Ltd BHP.N :
** Southern Copper Corp SCCO.N :
** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :
BUZZ - Les minières de cuivre sont en hausse, le métal rouge s'envole grâce à la faiblesse du dollar et aux risques géopolitiques nL6N3YU0Q0
** Southwest Airlines Co LUV.N :
BUZZ - En hausse après des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux attentes nL6N3YU0R1
** Dow Inc DOW.N :
BUZZ - Est en hausse après l'annonce de 4.500 suppressions d'emplois nL4N3YU1ED
** Valero Energy Corp VLO.N :
BUZZ - Progresse après avoir dépassé les prévisions de bénéfice au quatrième trimestre nL4N3YU1GV
