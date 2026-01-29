 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-IBM, Tesla, Lam Research
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 13:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

29 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté jeudi, les investisseurs ayant pris en compte une nouvelle hausse des dépenses liées à l'intelligence artificielle des grandes entreprises technologiques et la Réserve fédérale a maintenu ses taux comme prévu. .N

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - Renforce son engagement envers la vision de l'IA

** Microsoft Corp MSFT.O :

BUZZ - Baisse, car l'IA coûteuse pèse sur les perspectives de l'informatique dématérialisée nL4N3YU0YX

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - Bondit alors que l'IA stimule la demande de logiciels

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Augmente grâce à un investissement de 2 milliards de dollars dans xAI et aux plans de production de Cybercab

** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - Monte grâce à des perspectives solides pour le troisième trimestre nL4N3YU14Q

** Sherwin-Williams Co SHW.N :

BUZZ - BPA et revenus attendus en légère hausse nL6N3YT14W

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - Le bénéfice par action du 4ème trimestre devrait augmenter de 2,8% par rapport au 4ème trimestre 2024 malgré une baisse attendue du chiffre d'affaires nL6N3YT15C

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - Le chiffre d'affaires devrait augmenter au 4ème trimestre nL6N3YT15L

** Critical Metals Corp CRML.O : ** United States Antimony Corp UAMY.N :

** USA Rare Earth Inc USAR.O :

** MP Materials Corp MP.N :

BUZZ - Les mineurs de terres rares chutent; les Etats-Unis abandonnent leurs plans de prix plancher, selon des sources

** Viavi Solutions Inc VIAV.O :

BUZZ - Progresse après avoir annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux estimations pour le troisième trimestre

** Joby Aviation Inc JOBY.N :

BUZZ - Chute après l'annonce de ventes d'actions et d'obligations convertibles pour un montant de 1,2 milliard de dollars nL6N3YU0PY

** Venu Holding Corp VENU.N :

BUZZ - rebondit après avoir abandonné la vente d'actions

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les minières de cuivre sont en hausse, le métal rouge s'envole grâce à la faiblesse du dollar et aux risques géopolitiques nL6N3YU0Q0

** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - En hausse après des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux attentes nL6N3YU0R1

** Dow Inc DOW.N :

BUZZ - Est en hausse après l'annonce de 4.500 suppressions d'emplois nL4N3YU1ED

** Valero Energy Corp VLO.N :

BUZZ - Progresse après avoir dépassé les prévisions de bénéfice au quatrième trimestre nL4N3YU1GV

Véhicules électriques

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
70,960 USD NYSE 0,00%
CATERPILLAR
643,430 USD NYSE 0,00%
CRML
17,0750 USD NASDAQ +0,09%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 994,00 USD LME +0,11%
DOW
27,750 USD NYSE 0,00%
FREEPORT MCMORAN
63,620 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
7,46 USD NYMEX 0,00%
HONEYWELL INTL
216,5600 USD NASDAQ -0,04%
IBM
294,110 USD NYSE 0,00%
JAI
13,380 USD NYSE 0,00%
LAM RESEARCH
239,5400 USD NASDAQ -0,02%
META PLATFORMS
668,7300 USD NASDAQ 0,00%
MICROSOFT
481,8000 USD NASDAQ +0,04%
MP MATERIALS RG-A
67,020 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
70,50 USD Ice Europ +2,56%
Pétrole WTI
65,13 USD Ice Europ +2,53%
RIO TINTO SP ADR
93,360 USD NYSE 0,00%
SHERWIN-WILLIAMS
349,670 USD NYSE 0,00%
SOUTHERN COPPER
198,225 USD NYSE 0,00%
SOUTHWEST AIRLIN
40,845 USD NYSE 0,00%
TESLA
431,4600 USD NASDAQ 0,00%
USA RARE EARTH RG-A
25,1800 USD NASDAQ 0,00%
VALERO ENERGY
183,940 USD NYSE 0,00%
VIAVI SOLUTIONS
21,0600 USD NASDAQ +0,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

