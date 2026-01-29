information fournie par Reuters • 29/01/2026 à 13:21

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-IBM, Tesla, Lam Research

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

29 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté jeudi, les investisseurs ayant pris en compte une nouvelle hausse des dépenses liées à l'intelligence artificielle des grandes entreprises technologiques et la Réserve fédérale a maintenu ses taux comme prévu. .N

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - Renforce son engagement envers la vision de l'IA

nL4N3YU10D

** Microsoft Corp MSFT.O :

BUZZ - Baisse, car l'IA coûteuse pèse sur les perspectives de l'informatique dématérialisée

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - Bondit alors que l'IA stimule la demande de logiciels

nL6N3YU0HV

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Augmente grâce à un investissement de 2 milliards de dollars dans xAI et aux plans de production de Cybercab

nL4N3YU0ZI

** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - Monte grâce à des perspectives solides pour le troisième trimestre

** Sherwin-Williams Co SHW.N :

BUZZ - BPA et revenus attendus en légère hausse

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - Le bénéfice par action du 4ème trimestre devrait augmenter de 2,8% par rapport au 4ème trimestre 2024 malgré une baisse attendue du chiffre d'affaires

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - Le chiffre d'affaires devrait augmenter au 4ème trimestre

** Critical Metals Corp CRML.O : ** United States Antimony Corp UAMY.N :

** USA Rare Earth Inc USAR.O :

** MP Materials Corp MP.N :

BUZZ - Les mineurs de terres rares chutent; les Etats-Unis abandonnent leurs plans de prix plancher, selon des sources

nL4N3YU15C

** Viavi Solutions Inc VIAV.O :

BUZZ - Progresse après avoir annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux estimations pour le troisième trimestre

nL4N3YU155

** Joby Aviation Inc JOBY.N :

BUZZ - Chute après l'annonce de ventes d'actions et d'obligations convertibles pour un montant de 1,2 milliard de dollars

** Venu Holding Corp VENU.N :

BUZZ - rebondit après avoir abandonné la vente d'actions

nL6N3YU0QY

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les minières de cuivre sont en hausse, le métal rouge s'envole grâce à la faiblesse du dollar et aux risques géopolitiques

** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - En hausse après des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux attentes

** Dow Inc DOW.N :

BUZZ - Est en hausse après l'annonce de 4.500 suppressions d'emplois

** Valero Energy Corp VLO.N :

BUZZ - Progresse après avoir dépassé les prévisions de bénéfice au quatrième trimestre