Taïwan enregistre en 2025 sa plus forte croissance en 15 ans à 8,6%
information fournie par Boursorama avec AFP 30/01/2026 à 10:27

( AFP / I-HWA CHENG )

L'économie taïwanaise a connu en 2025 sa plus forte croissance en 15 ans, portée par une demande mondiale en forte hausse pour les technologies liées à l'intelligence artificielle exportées par l'île, selon les données gouvernementales publiées vendredi.

Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 8,6% l'an dernier, contre 5,3% en 2024, dépassant ainsi les prévisions du gouvernement qui tablaient sur une croissance de 7,4%.

L'économie devrait toutefois ralentir cette année avec une croissance de 3,5% cette année, d'après les dernières prévisions officielles.

Les fabricants taïwanais de technologies ont largement profité de la révolution de l'IA, grâce aux milliards de dollars investis par des géants américains comme Nvidia et Apple, dans les semi-conducteurs, les serveurs et les centres de données.

Taïwan est un acteur majeur de la fabrication de puces indispensables à l'IA et présentes dans de nombreux appareils, des smartphones aux véhicules électriques et ce secteur est devenu le principal moteur de l'économie taïwanaise. aw/amj/abs/abx/fio

