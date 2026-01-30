Avec 2,8% de croissance du PIB en 2025, l'Espagne "moteur" de la zone euro

"Le moteur du continent": avec une croissance économique enregistrée à +2,8% du PIB en 2025, l'Espagne a poursuivi l'an passé sur la dynamique enclenchée depuis la reprise post-Covid, soutenue principalement par le secteur touristique et la demande des ménages, avec un chômage en baisse.

Ce chiffre, très légèrement au-dessous des prévisions du gouvernement espagnol de gauche (+2,9%) et en baisse par rapport à la croissance de 2024 (+3,5%), est plus de deux fois supérieur à la croissance anticipée pour l'ensemble de la zone euro l'an passé.

Annoncé par l'Institut national de la statistique (INE), il confirme ainsi le dynamisme de l'économie espagnole, à rebours de la majorité de ses voisins européens, en difficulté.

"Nous progressons à un rythme deux fois plus rapide que la zone euro. L'Espagne est, en ce moment, le moteur du continent", s'est félicité le ministre de l'Economie, Carlos Cuerpo, sur la télévision espagnole.

Au quatrième trimestre, la croissance du PIB a atteint +0,8%, selon ces chiffres provisoires de l'INE.

Après avoir été touchée de plein fouet par la crise financière de 2008, puis plus de dix ans plus tard par la pandémie de Covid, la quatrième économie de la zone euro a depuis remonté la pente de façon spectaculaire.

Le pays, qui a bénéficié des importants fonds du plan de relance européen post-Covid, profite pleinement de la manne apportée par le tourisme (97 millions de visiteurs étrangers l'an passé, un record), de l'investissement des entreprises, ainsi que de la forte consommation des ménages.

Les bonnes nouvelles s'accumulent sur le plan économique pour l'Espagne, avec l'annonce également du fort ralentissement de l'inflation en janvier, à 2,4% contre 2,9% en décembre, d'après l'INE vendredi.

Alors que la hausse des prix, notamment des loyers, demeure la préoccupation principale des Espagnols, "c'est une bonne nouvelle pour les citoyens", a affirmé Carlos Cuerpo, "car cela se traduit par une amélioration du pouvoir d'achat".

Mardi, le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez avait annoncé que le chômage était passé au quatrième trimestre 2025 sous la barre des 10%, une première depuis 2008. Il reste toutefois le plus élevé des pays de l'OCDE.

Dans ce contexte porteur, l'exécutif espagnol a annoncé cette semaine un plan de régularisation massif de sans-papiers qui pourrait bénéficier à un demi-million de personnes, principalement d'Amérique latine, dans le but de soutenir l'économie face au vieillissement de la population active, une mesure à contre-courant de nombreux autres pays européens qui cherchent à limiter l'immigration.

Le salaire minimum va, par ailleurs, être revalorisé à 1.424,5 euros brut mensuels, avait annoncé jeudi le ministère du Travail, à l'issue de négociations avec les syndicats.

Le FMI et la Banque d'Espagne prévoient pour 2026 une croissance respectivement à 2,3% et 2,2% du PIB, alors que l'absence de nouveau budget gouvernemental depuis 2023, faute de majorité au parlement, ne semble pas pouvoir enrayer la dynamique espagnole.