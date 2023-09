LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Horizon Therapeutics, Robinhood Markets, Walgreens Boots

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 Les principaux indices de Wall Street ont augmenté vendredi après qu'un rapport très suivi ait montré que le taux de chômage a augmenté en août et que la croissance des salaires a ralenti, stimulant les attentes que la Réserve fédérale pourrait suspendre ses hausses de taux d'intérêt. .N A 11:33 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,17% à 34 780,66. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,10% à 4 512,35 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,05% à 14 027,488. Les trois premières valeurs du S&P 500 .PG.INX ont progressé en pourcentage: ** Freeport-McMoRan FCX.N , en hausse de 4,1% ** Hewlett Packard Enterprise HPE.N , en hausse de 4,1% ** Devon Energy DVN.N , en hausse de 3% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Warner Bros. Discovery WBD.O , en baisse de 9,4% ** Paramount Global PARA.O , en baisse de 8,8% ** Walgreen Boots WBA.O , en baisse de 5,6% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Elastic NV ESTC.N , plus 23,2% ** Dell Technologies DELL.N , plus 23% ** Spire Global SPIR.N , plus 13,9% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** First Light Acquisition Group FLAG.N , en baisse de 13,6% ** Olin Corp OLN.N , en baisse de 12% ** Gray Television GTN.N , en baisse de 10% Les deux plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** TradeUP Acquisition UPTD.O , + 254,9 % ** Edible Garden AG EDBL.O , + 135,7 Les trois premiers perdants en pourcentage du Nasdaq .PL.O : ** Aditxt Inc ADTX.O , en baisse de 50,5% ** VinFast Auto VFSWW.O , en baisse de 30,2% ** iCoreConnect ICCT.O , en baisse de 26% ** SentinelOne Inc S.N : en hausse de 4,0% avant la mise sur le marché BUZZ - Les courtiers augmentent les prévisions de revenus nL4N3AD2FK ** Tingo Group Inc TIO.O : baisse de 21,9% BUZZ - baisse après que Hindenburg ait réaffirmé sa position courte nL4N3AD2L0 ** XPeng Inc XPEV.N : plus 4,2% BUZZ - En hausse après une augmentation des livraisons de véhicules en août nL4N3AD2LX ** 23andMe Holdings Co ME.O : +2,7% BUZZ - La FDA autorise la publication de nouvelles mutations de gènes du cancer nL4N3AD2JI ** Chevron Corp CVX.N : hausse de 1,3 ** Exxon Mobil Corp XOM.N : +1,1% ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : hausse de 2,0 ** ConocoPhillips COP.N : +1,6% BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie progressent grâce au resserrement de l'offre de pétrole nL4N3AD2ML ** Samsara Inc IOT.N : +12,9% BUZZ - Hausse des prévisions annuelles, résultats du 2ème trimestre supérieurs aux attentes nL4N3AD30Y ** Walgreens Boots Alliance Inc WBA.O : baisse de 5,6% BUZZ - Le directeur général démissionne, les actions chutent nL4N3AD356 ** MongoDB Inc MDB.O : +7,4% BUZZ - Hausse des résultats du T2; les courtiers augmentent les prévisions nL4N3AD2TF ** PagerDuty Inc PD.N : -7,9% BUZZ - Baisse après des prévisions de bénéfices en baisse pour le T3 nL4N3AD2UU ** Robinhood Markets Inc HOOD.O : en hausse de 3,8% BUZZ - Rachat de la participation de Bankman-Fried dans Emergent par le gouvernement américain; hausse des actions nL4N3AD2VO ** Lovesac Co LOVE.O : + 11,3 BUZZ - L'entreprise d'ameublement voit son chiffre d'affaires du 2ème trimestre dépasser les estimations nL4N3AD2Y4 ** Horizon Therapeutics PLC HZNP.O : + 2,5 BUZZ - La FTC autorise Amgen à aller de l'avant avec un accord de 27,8 milliards de dollars nL4N3AD325 ** Papa John's International Inc PZZA.O : + 2,4 BUZZ - Le titre est revalorisé par Wedbush sur la base d'une évaluation "trop bon marché" nL1N3AD1CP ** GMS Inc GMS.N : +2,4% BUZZ - Hausse après le relèvement de l'objectif de cours par Stephens nL4N3AD2IY ** Newmont Corp NEM.N : + 0,2% ** Barrick Gold Corp GOLD.N : hausse de 0,6% *gold Fields Ltd GFI.N : +1,4% * AngloGold Ashanti Ltd ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : +1,2% BUZZ - Les minerais d'or augmentent alors que les données de l'emploi américain alimentent les paris sur la pause des taux de la Fed nL4N3AD2UX ** Rio Tinto PLC RIO.N : plus 1,8% ** BHP Group Ltd BHP.N : hausse de 1,2% ** Southern Copper Corp SCCO.N : hausse de 2,4% BUZZ - Les mineurs de cuivre en hausse grâce au soutien de nouvelles propriétés chinoises nL4N3AD353 ** Nutanix Inc NTNX.O : + 14,9 BUZZ - La société Nutanix Inc NTNX.O en hausse de 14,9% BUZZ - La société Nutanix Inc NTNX.O en hausse de 14,9% nL4N3AD39C ** Walt Disney Co DIS.N : baisse de 3.0% ** Charter Communications Inc CHTR.O : -3.5% ** Warner Bros Discovery Inc WBD.O : baisse de 9,3% ** Paramount Global PARA.O : baisse de 8,8% BUZZ - Les entreprises américaines de services de streaming chutent sur fond de conflit entre Disney et Charter nL4N3AD36M ** Olin Corp OLN.N : baisse de 12,0% BUZZ - Le directeur général démissionne, les actions chutent nL4N3AD38I ** Banque Royale du Canada RY.N : +0,3% BUZZ - En hausse après que l'agence concurrence du Canada ait favorisé une transaction de 10 milliards de dollars pour l'unité HSBC nL4N3AD39A Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,47 communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,57 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,67 Energie .SPNY en hausse de 1,33 Finance .SPSY en hausse de 0,82 Santé .SPXHC en hausse de 0,19% Industrie .SPLRCI en hausse de 0,33 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,05 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 1,03 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,17 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,26%