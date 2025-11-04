LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Hims & Hers Health, Hertz Global, Metsera

4 novembre - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont chuté à leur plus bas niveau en une semaine mardi, après que certaines grandes banques américaines aient mis en garde contre un effondrement du marché, tandis que les prévisions de ventes optimistes de Palantir, le spécialiste de l'intelligence artificielle, n'ont pas réussi à impressionner les investisseurs. .N

A 1030 EST, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,21% à 47 237,49. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,56 % à 6 813,35, et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,93 % à 23 613,28.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Waters Corp WAT.N , en hausse de 10,0% ** Henry Schein Inc HSIC.OQ , en hausse de 7,9% ** Expeditors International of Washington Inc EXPD.N , plus 7,6%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Zoetis Inc ZTS.N , en baisse de 13,1% * Norwegian Cruise Line Holdings Inc ** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N , en baisse de 11,8% ** Marathon Petroleum Corp MPC.N , en baisse de 10,2%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Kforce Inc KFRC.N , en hausse de 35,9 % ** TrueBlue Inc TBI.N , plus 23,3% ** Paymentus Holdings Inc PAY.N , plus 21,3%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** JELD-WEN Holding Inc JELD.N , en baisse de 31,4% ** Generation Essentials Group TGE.N , en baisse de 21,5 ** Sable Offshore Corp SOC.N , en baisse de 17,3%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Evoke Pharma Inc EVOK.OQ , en hausse de 134,0 % ** Rubico Inc RUBI.OQ , + 114,8 % ** PTL Ltd PTLE.OQ , plus 83,1%

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Prelude Therapeutics Inc PRLD.OQ , en baisse de 58,2 % * MultiSensor AI Holdings Inc ** MultiSensor AI Holdings Inc MSAI.OQ , en baisse de 29,8% *globalink Investment Inc ALPS.OQ , en baisse de 29,6% * Tesla Inc TSLA.OQ , en baisse de 29,6% * Prelude Therapeutics Inc

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Chute alors que le fonds d'investissement norvégien envisage de rejeter la rémunération de 1 000 milliards de dollars de Musk et que les ventes en Chine chutent

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** EQT Corp EQT.N :

** Coterra Energy Inc CTRA.N :

BUZZ - Les actions américaines du secteur de l'énergie sont en baisse alors que le brut chute en raison des inquiétudes sur l'offre excédentaire et de la hausse du dollar nL4N3WG1LK

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent en raison de la hausse du dollar américain nL4N3WG0V6

** Constellation Energy Corp CEG.O :

BUZZ - Investit dans des projets de 5.800 MW dans le Maryland; les actions chutent nL4N3WG0UG

** L3Harris Technologies Inc LHX.N :

BUZZ - JPMorgan relève le PT de L3Harris en raison de la solidité des marges et des perspectives de croissance dans l'espace nL4N3WG0XG

** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N :

BUZZ - Baisse des prévisions de bénéfices annuels

** Grab Holdings Inc GRAB.O :

BUZZ - Le chiffre d'affaires trimestriel est supérieur aux estimations, mais les actions chutent nL6N3WG0MG

** Spotify Technology SA SPOT.N :

BUZZ - Remonte après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre nL6N3WG0MP

** Henry Schein Inc HSIC.O :

BUZZ - L'action progresse grâce à des prévisions de bénéfices annuels optimistes nL4N3WG0U1

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent, le métal prolongeant ses pertes en raison d'un dollar plus fort et de la crainte de la demande nL4N3WG10N

** Pfizer Inc PFE.N :

BUZZ - Gains sur la hausse des prévisions de bénéfices annuels nL4N3WG12U

** Marathon Petroleum Corp MPC.N :

BUZZ - baisse suite à une erreur sur le bénéfice du troisième trimestre nL4N3WG1KS

** Stanley Black & Decker Inc SWK.N :

BUZZ - chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale en cours nL4N3WG0WT

** Uber Technologies Inc UBER.N :

BUZZ - baisse, prévoit un bénéfice de base ajusté pour le quatrième trimestre légèrement inférieur aux estimations

** Norwegian Cruise Line Holdings Inc NCLH.N :

BUZZ - chute après avoir manqué les estimations de chiffre d'affaires du T3 nL6N3WG0T7

** Zoetis Inc ZTS.N :

BUZZ - baisse après avoir réduit ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N3WG1LX

** Eaton Corporation PLC ETN.N :

BUZZ - chute après avoir manqué les estimations de revenus pour le troisième trimestre nL4N3WG17T

** Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O :

BUZZ - chute après l'échec d'un essai de confirmation sur des médicaments approuvés contre les troubles musculaires

** Compass Pathways PLC CMPS.O :

BUZZ - Saute après l'accélération des plans de lancement d'un médicament contre la dépression nL4N3WG1A0

** Exelon Corp EXC.O :

BUZZ - Gains après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre nL4N3WG1AI

** iHeartMedia Inc IHRT.O :

BUZZ - S'envole après l'annonce d'un accord de licence pour Netflix sur les podcasts vidéo nL6N3WG0ZV

** Capri Holdings Ltd CPRI.N :

BUZZ - En hausse après une annonce de chiffre d'affaires supérieur à celui du deuxième trimestre et un rachat d'actions pour 1 milliard de dollars nL6N3WG10T

** Yum Brands Inc YUM.N :

BUZZ - Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre est supérieur aux estimations, l'entreprise explore des options pour Pizza Hut

** Wingstop Inc WING.O :

BUZZ - Baisse des prévisions de baisse des ventes annuelles à magasins comparables nL4N3WG1B3

** Exact Sciences Corp EXAS.O :

BUZZ - Hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel

** Waters Corp WAT.N :

BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3WG1LV

** Harley-Davidson Inc HOG.N :

BUZZ - Les actions augmentent après une augmentation du chiffre d'affaires au troisième trimestre nL4N3WG16Y

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Hausse après la publication d'un chiffre d'affaires positif au troisième trimestre nL6N3WG13E

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Microstrategy Inc MSTR.O :

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O : BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent alors que le bitcoin tombe à son plus bas niveau depuis juin nL6N3TB0OT

** Hertz Global Holdings Inc HTZ.O :

BUZZ - La société de location de voitures enregistre un bénéfice trimestriel nL4N3WG1ES

** CMS Energy Corp CMS.N :

BUZZ - baisse après la vente de 850 millions de dollars d'obligations convertibles nL6N3WG1DY

** Victoria's Secret & Co VSCO.N :

BUZZ - Chute après une nouvelle pression de la part de Blundy's BBRC nL4N3WG1K3

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - chute après un record suite à des résultats trimestriels et des perspectives de chiffre d'affaires supérieurs aux attentes nL6N3WG1LN

** Metsera Inc MTSR.O :

BUZZ - Augmente après que Novo Nordisk et Pfizer aient adouci leurs offres d'achat nL4N3WG1JO