Bouygues maintient son objectif de résultat opérationnel courant des activités pour 2025

(AOF) - Sur les 9 mois de 2025, le chiffre d’affaires du groupe Bouygues ressort à 41,9 milliards d'euros, soit une hausse de 0,9% sur un an, grâce notamment aux métiers de la construction. Le chiffre d’affaires au troisième trimestre est stable sur un an à 15 milliards d'euros, et intègre des impacts de change d’environ -250 millions d’euros sur cette période de trois mois. En outre, sur 9 mois, le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'élève à 1,814 milliard d'euros, soit une progression de 95 millions d'euros sur un an, portée par les métiers de la construction et Equans.

Le résultat net part du groupe (hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France) s'élève à 735 millions d'euros, en amélioration de 48 millions d'euros sur un an.

L'endettement financier net s'établit à 7,6 milliards d'euros à fin septembre 2025, en amélioration de 856 millions d'euros par rapport à fin septembre 2024, et inclut des acquisitions nettes de près de 1,1 milliard d'euros sur un an, dont principalement celle de La Poste Telecom. Le ratio d'endettement net s'élève à 53% à fin septembre 2025 (contre 61% à fin septembre 2024).

Côté perspectives, Bouygues confirme viser une légère croissance de son résultat opérationnel courant des activités (ROCA) par rapport à 2024.

Le groupe précise que son chiffre d'affaires 2025 est attendu en légère croissance, à taux de change constants, par rapport à 2024. Compte tenu des fluctuations des devises, notamment celles liées au dollar américain, le chiffre d'affaires, tel que publié, est désormais attendu proche du chiffre d'affaires 2024.

Les effets, sur le résultat net part du Groupe, de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale en France, votées au premier trimestre 2025, sont estimés à date à environ 100 millions d'euros pour 2025.

Points-clés

Holding industriel créé en 1952 aux positions mondiales, historiquement dans le BTP, diversifié dans la télévision, les télécoms et les services multitechniques pour l’énergie avec Equans ;

- Activités de 56,8 Mds€ réparties entre 4 grands domaines : 48 % des revenus dans la construction sous les marques des n°1 mondiaux Bouygues Construction et Colas, 34 % dans les énergies et services sous la marque Equans, 11 % dans, la téléphonie avec Bouygues Télécome puis 4 dans les médias avec TF1, détenu à 43,7 % ;

- Modèle d'affaire : positionnement de long terme sur des métiers évoluant sur des cycles économiques différents et répondant à des besoins essentiels tout en renforçant les places de leadership mondial ou dans les médias, français ;

- Capital détenu à 27,5 % par la famille fondatrice (29,4 % des droits de vote) et par les

les salariés (21,9 % et 30,8 %), Martin Bouygues étant président du conseil d'administration de 14 membres et Olivier Roussat directeur général

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la génération de trésorerie, facilitant la croissance interne et externe, les Etats-Unis et l’Europe du nord étant les 2 zones prioritaires,

- sélectivité accrue dans le choix des contrats, tant dans la construction que chez Equans,

- après l’amélioration de la rentabilité d’Equans, objectif de développement des ventes et attente d’acquisitions d’ici la fin de l’année,

- montée en puissance du chiffre d’affaires digital,

- innovation fondée sur 4 technologies : l’intelligence artificielle pour l’aide à la décision et les interactions entre intervenants (plateforme d’échanges de données Dawex, partenariat avec la joint-venture de campus d’IA de Saclay), l’internet des objets couplé aux mégadonnées, la réalité virtuelle & augmentée pour la conception ou l’insertion de publicités dans les contenus et la chaîne de blocs pour la sécurisation des transactions;

- Stratégie environnementale visant à la réalisation de 3 objectifs : neutralité carbone en 2050, réponse aux besoins de la chaîne de valeur et transformation des contraintes climat en opportunité commerciale :

- différenciée selon les métiers : béton bas carbone, biodiversité et économie circulaire pour la construction, Carbon Shift chez Equans pour l’accompagnement des clients, meilleure intensité d’usage, préemption, recyclage et revalorisation des équipements,

- chez Bouygues Telecom, montée des ventes de téléphones reconditionnés par Largo ;

- participation au fonds Solar Impulse ;

-Fortes ambitions 2027 pour Bouygues Telecom renforcé par l’acchat de La Poste Mobile (2,4 millions de clients) : 7 Mds€ de revenus, 35 % de marge opérationnelle et 600 M€ d’autofinancement libre ;

- Visibilité dans la construction -carnet de commandes de 33 Mds€ à fin juin ;

- Bilan sain : à fin juin, dette nette de 8,5 Mds€, en recul sur un an malgré l’achat de Poste Telecom pour 1,2 Md€, soit un ratio de 62 % sur capitaux propres et disponibilités de 13,4 Mds€, qui seront renforcées par la cession en cours de Infracos, co-entreprise avec SFR.

Défis

Disparités des marges opérationnelles et part encore élevée de la France dans les revenus ;

- Evolution du « dossier SFR » dont le réseau pourrait être cédé à la découpe ou entièrement à ses concurrents -Orange, Free et Bouygues ;

- Après, au 1 er semestre, une légère hausse du chiffre d’affaires, de 5,8 % du bénéfice opérationnel mais un repli de 7 % du bénéfice net, impacté par la contribution fiscale exceptionnelle, objectifs 2025 inchangés d’une légère croissance du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel, soit :

- construction : carnet de commandes élevé,

- Bouygues immobilier : adaptation à un environnement difficile,

- Equans : revenus stables, marge opérationnelle vers 4,2 % (5 % visé pour 2027),

- Bouygues Telecom : stabilité des revenus et du bénéfice d’exploitation, investissements d’exploitation de 1,5 Md€ et intégration de Poste Telecom.

- TF1 : stabilité de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €.