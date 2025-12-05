LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Hewlett Packard, SentinelOne, mineurs d'or

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

5 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient stables ou légèrement plus élevés vendredi, les investisseurs attendant un rapport sur l'inflation retardé pour voir si les pressions persistantes sur les prix affecteraient la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale. .N

** Baidu Inc BIDU.N :

BUZZ - Les actions de Hong Kong bondissent suite à des informations sur les plans de cotation de l'unité de puces d'IA

** Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N :

BUZZ - Chute en raison de la faiblesse du chiffre d'affaires des serveurs d'IA, les clients reportant leurs commandes

** SentinelOne Inc S.N :

BUZZ - Chute en raison de prévisions de chiffre d'affaires moroses pour le quatrième trimestre et du départ du directeur financier nL4N3XB0PY

** Cooper Companies Inc COO.O :

BUZZ - monte en flèche après avoir initié une revue stratégique nL4N3XB0QO

** Rubrik Inc RBRK.N :

BUZZ - bondit après un bénéfice trimestriel surprise et une réduction des prévisions de pertes nL4N3XB0PW

** Q/C Technologies Inc QCLS.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que les traders de détail investissent massivement nL6N3XB0JB

** Barrick Mining Corp B.N : ** Newmont Corp NEM.N : BUZZ - Exane BNP estime que le cuivre et la consolidation seront les moteurs du secteur des métaux et des mines en 2026

** ChargePoint Holdings Inc CHPT.N :

BUZZ - Le titre bondit après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre ait dépassé les estimations nL6N3XB0J7

** ServiceTitan Inc TTAN.O :

BUZZ - Le titre est en hausse après que les résultats du troisième trimestre aient dépassé les estimations nL4N3XB0TQ

** SoFi Technologies Inc SOFI.O :

BUZZ - baisse après la fixation du prix de l'offre d'actions de 1,5 milliard de dollars nL6N3XB0N0