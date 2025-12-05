 Aller au contenu principal
CAC 40
8 144,47
+0,28%
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Hewlett Packard, SentinelOne, mineurs d'or
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 13:14

5 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient stables ou légèrement plus élevés vendredi, les investisseurs attendant un rapport sur l'inflation retardé pour voir si les pressions persistantes sur les prix affecteraient la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale. .N

** Baidu Inc BIDU.N :

BUZZ - Les actions de Hong Kong bondissent suite à des informations sur les plans de cotation de l'unité de puces d'IA

** Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N :

BUZZ - Chute en raison de la faiblesse du chiffre d'affaires des serveurs d'IA, les clients reportant leurs commandes

** SentinelOne Inc S.N :

BUZZ - Chute en raison de prévisions de chiffre d'affaires moroses pour le quatrième trimestre et du départ du directeur financier nL4N3XB0PY

** Cooper Companies Inc COO.O :

BUZZ - monte en flèche après avoir initié une revue stratégique nL4N3XB0QO

** Rubrik Inc RBRK.N :

BUZZ - bondit après un bénéfice trimestriel surprise et une réduction des prévisions de pertes nL4N3XB0PW

** Q/C Technologies Inc QCLS.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que les traders de détail investissent massivement nL6N3XB0JB

** Barrick Mining Corp B.N : ** Newmont Corp NEM.N : BUZZ - Exane BNP estime que le cuivre et la consolidation seront les moteurs du secteur des métaux et des mines en 2026

** ChargePoint Holdings Inc CHPT.N :

BUZZ - Le titre bondit après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre ait dépassé les estimations nL6N3XB0J7

** ServiceTitan Inc TTAN.O :

BUZZ - Le titre est en hausse après que les résultats du troisième trimestre aient dépassé les estimations nL4N3XB0TQ

** SoFi Technologies Inc SOFI.O :

BUZZ - baisse après la fixation du prix de l'offre d'actions de 1,5 milliard de dollars nL6N3XB0N0

CHARGEPT HLDG
8,550 USD NYSE +2,40%
COOPER CO
77,0300 USD NASDAQ +1,38%
HP ENTERPRISE
22,860 USD NYSE +2,65%
NEWMONT
90,725 USD NYSE +1,18%
Q/C TECHN
6,9200 USD NASDAQ +48,18%
RUBRIK RG-A
70,470 USD NYSE -1,30%
SENTINELONE RG-A
16,980 USD NYSE +0,12%
SERVICETITAN RG-A
95,5900 USD NASDAQ +2,44%
SOFI TECH
29,6000 USD NASDAQ +1,82%
TNF PHARMA
4,7000 USD NASDAQ -9,62%
WARNER BROS RG-A
24,5400 USD NASDAQ -0,12%
L'offre BoursoBank