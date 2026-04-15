LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Gitlab, Snap, Robinhood

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
Les principaux indices de Wall Street étaient prêts pour une ouverture en demi-teinte mercredi, les investisseurs s'étant arrêtés après un récent rallye pour faire le point sur les derniers développements du conflit au Moyen-Orient et sur une nouvelle série de résultats d'entreprises. .N
** Broadcom Inc AVGO.O :
BUZZ - Hausse suite à l'extension de l'accord sur les puces Meta nL4N40Y0LK
** Gitlab Inc GTLB.O :
BUZZ - Hausse après l'extension de la collaboration avec Google Cloud nL6N40Y0MT
** ARS Pharmaceuticals Inc SPRY.O :
BUZZ - Hausse après que le Canada ait autorisé un spray antiallergique sans aiguille nL4N40Y0RZ
** TeraWulf Inc WULF.O :
BUZZ - Glisse après une augmentation de l'offre d'actions à 900 millions de dollars nL6N40Y0OG
** Aspire Biopharma Holdings Inc ASBP.O :
BUZZ - Augmentation suite à un accord d'acquisition de 30 millions de dollars nL4N40Y0TX
** Allogene Therapeutics Inc ALLO.O :
BUZZ - Les actions poursuivent leur chute après une levée de fonds de 175 millions de dollars nL6N40Y0PH
** Snap Inc SNAP.N :
BUZZ - Gains après la suppression de 1000 emplois
nL6N40Y0PJ
** Bank of America Corp BAC.N : ** Morgan Stanley MS.N :
BUZZ - Hausse après les résultats du 1er trimestre
nL4N40Y0VR
** Borr Drilling Ltd BORR.N :
BUZZ - baisse après la vente d'obligations convertibles pour 260 millions de dollars nL6N40Y0Q1
** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le lingot plonge après avoir atteint son plus haut niveau en un mois nL4N40Y0WB
** CarMax Inc KMX.N :
BUZZ - Les courtiers relèvent le PT de CarMax en raison des signes de redressement malgré la perte du 4ème trimestre
nL4N40Y0VW
** Precision BioSciences Ltd DTIL.O :
BUZZ - Le titre est en hausse alors que l'essai d'édition du gène de l'hépatite B se développe en Europe nL4N40Y0X6
** NRx Pharmaceuticals Inc NRXP.O :
BUZZ - En hausse grâce au lancement d'une unité de santé mentale axée sur la défense nL4N40Y0XG
** Eli Lilly and Co LLY.N : ** Novo Nordisk A/S NVO.N :
BUZZ - Jefferies dit que les questions de la FDA sur la pilule contre l'obésité de Lilly ne déclencheront pas un changement vers le Wegovy de Novo nL4N40Y0X1
** Gloo Holdings Inc GLOO.O :
BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse les prévisions de chiffre d'affaires pour l'année fiscale nL6N40Y0QC
** Revolution Medicines Inc RVMD.O :
BUZZ - Chute en pré-marché après avoir doublé la levée de fonds à 2 milliards de dollars nL6N40Y0R2
** First Horizon Corp FHN.N :
BUZZ - Gains après une hausse des bénéfices au premier trimestre nL4N40Y0ZY
** Quantum Computing Inc QUBT.O : ** Nvidia Corp NVDA.O : ** IonQ Inc IONQ.N : ** Rigetti Computing Inc RGTI.O :
BUZZ - Les valeurs de l'informatique quantique prolongent leur reprise nL6N40Y0QQ
** StoneCo Ltd STNE.O :
BUZZ - Saut après l'annonce d'un dividende "extraordinaire"
nL6N40Y0RZ
** T1 Energy Inc TE.N :
BUZZ - Remontée après une augmentation de 160 millions de dollars de la dette convertible nL6N40Y0SZ
** NOV Inc NOV.N :
BUZZ - Baisse après la réduction des perspectives pour le premier trimestre en raison des perturbations au Moyen-Orient
nL4N40Y12X
** CSX Corp CSX.O : ** Union Pacific Corp UNP.N :
BUZZ - Raymond James relève ses prévisions sur les chemins de fer américains, en raison des prix élevés du carburant
nL4N40Y0ZK
** Arbutus Biopharma Corp ABUS.O :
BUZZ - Le titre est en hausse alors que la FDA accorde un statut accéléré à un médicament contre l'hépatite B nL4N40Y135
** American Eagle Outfitters Inc AEO.N :
BUZZ - La deuxième campagne publicitaire de l'actrice Sydney Sweeney a fait grimper le cours de l'action nL6N40Y0UH
** Robinhood Markets Inc HOOD.O :
BUZZ - La hausse se poursuit après la décision de la FINRA sur la limite de day-trading nL4N40Y14W
** PDS Biotechnology Corp PDSB.O :
BUZZ - S'envole grâce aux premiers résultats d'un médicament expérimental contre le cancer du côlon nL4N40Y15M
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer