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LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Gitlab, Snap, Robinhood
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 15:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street étaient prêts pour une ouverture en demi-teinte mercredi, les investisseurs s'étant arrêtés après un récent rallye pour faire le point sur les derniers développements du conflit au Moyen-Orient et sur une nouvelle série de résultats d'entreprises. .N

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Hausse suite à l'extension de l'accord sur les puces Meta nL4N40Y0LK

** Gitlab Inc GTLB.O :

BUZZ - Hausse après l'extension de la collaboration avec Google Cloud nL6N40Y0MT

** ARS Pharmaceuticals Inc SPRY.O :

BUZZ - Hausse après que le Canada ait autorisé un spray antiallergique sans aiguille nL4N40Y0RZ

** TeraWulf Inc WULF.O :

BUZZ - Glisse après une augmentation de l'offre d'actions à 900 millions de dollars nL6N40Y0OG

** Aspire Biopharma Holdings Inc ASBP.O :

BUZZ - Augmentation suite à un accord d'acquisition de 30 millions de dollars nL4N40Y0TX

** Allogene Therapeutics Inc ALLO.O :

BUZZ - Les actions poursuivent leur chute après une levée de fonds de 175 millions de dollars nL6N40Y0PH

** Snap Inc SNAP.N :

BUZZ - Gains après la suppression de 1000 emplois

nL6N40Y0PJ

** Bank of America Corp BAC.N : ** Morgan Stanley MS.N :

BUZZ - Hausse après les résultats du 1er trimestre

nL4N40Y0VR

** Borr Drilling Ltd BORR.N :

BUZZ - baisse après la vente d'obligations convertibles pour 260 millions de dollars nL6N40Y0Q1

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le lingot plonge après avoir atteint son plus haut niveau en un mois nL4N40Y0WB

** CarMax Inc KMX.N :

BUZZ - Les courtiers relèvent le PT de CarMax en raison des signes de redressement malgré la perte du 4ème trimestre

nL4N40Y0VW

** Precision BioSciences Ltd DTIL.O :

BUZZ - Le titre est en hausse alors que l'essai d'édition du gène de l'hépatite B se développe en Europe nL4N40Y0X6

** NRx Pharmaceuticals Inc NRXP.O :

BUZZ - En hausse grâce au lancement d'une unité de santé mentale axée sur la défense nL4N40Y0XG

** Eli Lilly and Co LLY.N : ** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - Jefferies dit que les questions de la FDA sur la pilule contre l'obésité de Lilly ne déclencheront pas un changement vers le Wegovy de Novo nL4N40Y0X1

** Gloo Holdings Inc GLOO.O :

BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse les prévisions de chiffre d'affaires pour l'année fiscale nL6N40Y0QC

** Revolution Medicines Inc RVMD.O :

BUZZ - Chute en pré-marché après avoir doublé la levée de fonds à 2 milliards de dollars nL6N40Y0R2

** First Horizon Corp FHN.N :

BUZZ - Gains après une hausse des bénéfices au premier trimestre nL4N40Y0ZY

** Quantum Computing Inc QUBT.O : ** Nvidia Corp NVDA.O : ** IonQ Inc IONQ.N : ** Rigetti Computing Inc RGTI.O :

BUZZ - Les valeurs de l'informatique quantique prolongent leur reprise nL6N40Y0QQ

** StoneCo Ltd STNE.O :

BUZZ - Saut après l'annonce d'un dividende "extraordinaire"

nL6N40Y0RZ

** T1 Energy Inc TE.N :

BUZZ - Remontée après une augmentation de 160 millions de dollars de la dette convertible nL6N40Y0SZ

** NOV Inc NOV.N :

BUZZ - Baisse après la réduction des perspectives pour le premier trimestre en raison des perturbations au Moyen-Orient

nL4N40Y12X

** CSX Corp CSX.O : ** Union Pacific Corp UNP.N :

BUZZ - Raymond James relève ses prévisions sur les chemins de fer américains, en raison des prix élevés du carburant

nL4N40Y0ZK

** Arbutus Biopharma Corp ABUS.O :

BUZZ - Le titre est en hausse alors que la FDA accorde un statut accéléré à un médicament contre l'hépatite B nL4N40Y135

** American Eagle Outfitters Inc AEO.N :

BUZZ - La deuxième campagne publicitaire de l'actrice Sydney Sweeney a fait grimper le cours de l'action nL6N40Y0UH

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - La hausse se poursuit après la décision de la FINRA sur la limite de day-trading nL4N40Y14W

** PDS Biotechnology Corp PDSB.O :

BUZZ - S'envole grâce aux premiers résultats d'un médicament expérimental contre le cancer du côlon nL4N40Y15M

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