LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-General Motors, CoreWeave, Instacart

Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en baisse mardi, le dernier jour du troisième trimestre, les investisseurs s'inquiétant de probables retards dans la publication de données économiques clés en raison d'une fermeture potentielle du gouvernement américain.

** EchoStar SATS.O :

BUZZ- L'action grimpe suite à des informations selon lesquelles Verizon est en pourparlers pour acheter le spectre sans fil de l'entreprise nL3N3VH0KS

** Firefly Aerospace FLY.O :

BUZZ- Glisse après l'échec d'un test de fusée nL3N3VH0LQ

** Wolfspeed WOLF.N :

BUZZ- L'action monte en flèche après la sortie de la faillite nL6N3VH0HC

** Progress Software PRGS.O :

BUZZ- L'action remonte après un relèvement de la prévision annuelle et des résultats du 3e trimestre supérieurs aux attentes nL3N3VH0NR

** Robinhood HOOD.O :

BUZZ- Needham relève l'objectif de cours de Robinhood sur la base de paramètres de croissance solides en septembre

nL6N3VH0JT

** Newmont Corp NEM.N :

** Barrick Gold Corp B.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti Ltd AU.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ- Les mineurs d'or chutent alors que les prix de l'or sont en baisse suite à des prises de bénéfices nL3N3VH0SA

** Coty COTY.N :

BUZZ- En hausse suite à la revue stratégique de l'activité beauté grand public nL6N3VH0K7

** SciSparc SPRC.O :

BUZZ- L'action bondit suite à l'accord de scission de l'unité de médicaments contre le cancer nL3N3VH0U0

** Chemours CC.N :

BUZZ- Jefferies relève l'objectif de cours du fabricant de produits chimiques Chemours nL3N3VH0QN

** General Motors GM.N :

BUZZ- J.P.Morgan relève l'objectif de cours de General Motors en raison de l'effort de relocalisation nL3N3VH0TK

** Instacart CART.O :

BUZZ- BTIG déclasse l'action en raison d'une concurrence accrue

** CenterPoint Energy CNP.N :

BUZZ- Jefferies relève l'objectif de cours de CenterPoint Energy après la conférence téléphonique de la journée des investisseurs

** Lamb Weston LW.N :

BUZZ- L'action progresse après les résultats optimistes du premier trimestre nL6N3VH0OT

** LifeMD LFMD.O :

BUZZ- Monte après avoir proposé Ozempic de Novo à 499$ par mois nL6N3VH0P6

** CoreWeave CRWV.O :

BUZZ- L'action bondit sur l'accord d'infrastructure d'IA de la société avec Meta nL3N3VH0YE