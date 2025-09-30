 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 859,06
-0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-General Motors, CoreWeave, Instacart
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en baisse mardi, le dernier jour du troisième trimestre, les investisseurs s'inquiétant de probables retards dans la publication de données économiques clés en raison d'une fermeture potentielle du gouvernement américain.

.N

** EchoStar SATS.O :

BUZZ- L'action grimpe suite à des informations selon lesquelles Verizon est en pourparlers pour acheter le spectre sans fil de l'entreprise nL3N3VH0KS

** Firefly Aerospace FLY.O :

BUZZ- Glisse après l'échec d'un test de fusée nL3N3VH0LQ

** Wolfspeed WOLF.N :

BUZZ- L'action monte en flèche après la sortie de la faillite nL6N3VH0HC

** Progress Software PRGS.O :

BUZZ- L'action remonte après un relèvement de la prévision annuelle et des résultats du 3e trimestre supérieurs aux attentes nL3N3VH0NR

** Robinhood HOOD.O :

BUZZ- Needham relève l'objectif de cours de Robinhood sur la base de paramètres de croissance solides en septembre

nL6N3VH0JT

** Newmont Corp NEM.N :

** Barrick Gold Corp B.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti Ltd AU.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ- Les mineurs d'or chutent alors que les prix de l'or sont en baisse suite à des prises de bénéfices nL3N3VH0SA

** Coty COTY.N :

BUZZ- En hausse suite à la revue stratégique de l'activité beauté grand public nL6N3VH0K7

** SciSparc SPRC.O :

BUZZ- L'action bondit suite à l'accord de scission de l'unité de médicaments contre le cancer nL3N3VH0U0

** Chemours CC.N :

BUZZ- Jefferies relève l'objectif de cours du fabricant de produits chimiques Chemours nL3N3VH0QN

** General Motors GM.N :

BUZZ- J.P.Morgan relève l'objectif de cours de General Motors en raison de l'effort de relocalisation nL3N3VH0TK

** Instacart CART.O :

BUZZ- BTIG déclasse l'action en raison d'une concurrence accrue

** CenterPoint Energy CNP.N :

BUZZ- Jefferies relève l'objectif de cours de CenterPoint Energy après la conférence téléphonique de la journée des investisseurs

** Lamb Weston LW.N :

BUZZ- L'action progresse après les résultats optimistes du premier trimestre nL6N3VH0OT

** LifeMD LFMD.O :

BUZZ- Monte après avoir proposé Ozempic de Novo à 499$ par mois nL6N3VH0P6

** CoreWeave CRWV.O :

BUZZ- L'action bondit sur l'accord d'infrastructure d'IA de la société avec Meta nL3N3VH0YE

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
234,245 CAD TSX +0,85%
AGNICO EAGLE MIN
168,960 USD NYSE +1,28%
ANGLOGOLD ASH
70,270 USD NYSE +1,40%
BARRICK MINING
45,620 CAD TSX -1,08%
CENTERPOINT ENER
39,040 USD NYSE -0,26%
CHEMOURS
15,650 USD NYSE +0,19%
COREWEAVE
137,4089 USD NASDAQ +12,15%
COTY RG-A
4,095 USD NYSE +2,25%
ECHOSTAR RG-A
75,8700 USD NASDAQ +3,01%
FIREFLY
28,6800 USD NASDAQ -22,40%
GENERAL MOTORS
61,915 USD NYSE +1,28%
GOLD FIELDS
35,500 EUR Tradegate +1,14%
GOLD FIELDS SP ADR
41,960 USD NYSE +1,30%
HARMONY GOLD MIN
15,100 EUR Tradegate -3,21%
HARMONY GOLD SP ADR
18,000 USD NYSE -1,40%
INSTACART (MAPLEBEAR)
36,0100 USD NASDAQ -5,04%
KINROSS GOLD
34,650 CAD TSX +2,21%
KINROSS GOLD
24,920 USD NYSE +2,34%
LAMB WST HLDG-WI
57,010 USD NYSE +2,37%
LIFEMD
6,5100 USD NASDAQ +1,09%
NEWMONT
84,835 USD NYSE +0,29%
PROGRESS SOFTWAR
46,1000 USD NASDAQ +8,19%
ROBINHOOD MARKETS
140,2350 USD NASDAQ +2,57%
SCISPARC
6,7310 USD NASDAQ +50,92%
SIBANYE SP ADR
11,355 USD NYSE +1,11%
SIBANYE STILLW
2,400 EUR Tradegate -1,23%
SIBANYE STILLW
2,8300 USD OTCBB 0,00%
VERIZON COMM
43,465 USD NYSE +0,47%
WOLFSPEED
29,280 USD NYSE +35,43%
