LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-GE Healthcare, Intellia, Bullish

18 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé jeudi, ceux liés au S&P 500 et au Nasdaq atteignant des niveaux record au lendemain de la réduction d'un quart de point des taux d'intérêt de la banque centrale américaine, tandis qu'Intel a grimpé après que Nvidia a décidé de prendre une participation dans la société. .N

** Nanobiotix SA < NBTX.O >:

BUZZ - Sauts après des données positives pour une thérapie contre le cancer de la peau nL3N3V50R0

** Nike Inc < NKE.N >:

BUZZ - L'action augmente après que RBC l'ait reclassée à "surperformer" et ait relevé ses prévisions nL6N3V50J3

** Aptevo Therapeutics Inc < APVO.O >:

BUZZ - Les actions montent en flèche après que l'investisseur milliardaire ait révélé sa participation

nL3N3V50RT

** Red Cat Holdings Inc < RCAT.O >:

BUZZ - Glisse sur une levée de fonds de 150 millions de dollars nL6N3V50JS

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - L'investissement de 5 milliards de dollars de Nvidia dans Intel relance le marché des puces; AMD glisse nL3N3V50UX

** Darden Restaurants Inc < DRI.N >:

BUZZ - chute après avoir manqué les estimations de bénéfices trimestriels nL6N3V50K9

** GE Healthcare Technologies Inc < GEHC.O >:

BUZZ - Augmentation après un rapport sur la vente d'une part de l'unité chinoise de GE Healthcare Technologies Inc

nL3N3V50U8

** DuPont De Nemours Inc < DD.N >:

BUZZ - Révision des perspectives de ventes en 2025 pour tenir compte de la scission; hausse des actions nL3N3V50TJ

** Intellia Therapeutics Inc < NTLA.O >:

BUZZ - Augmentation après avoir recruté des patients dans un essai clinique de phase avancée pour un médicament contre les troubles génétiques nL3N3V50WE

** ASML Holding NV < ASML.O >: ** STMicroelectronics NV < STM.N >:

BUZZ - Les valeurs technologiques européennes et les semi-conducteurs bondissent suite à la baisse des taux de la Fed et à l'investissement de Nvidia dans Intel nL5N3V50PD

** Bullish < BLSH.N >:

BUZZ - La société Bullish a battu son chiffre d'affaires au deuxième trimestre pour la première fois depuis son introduction en bourse nL6N3V50MA

** Deere & Co < DE.N >:

BUZZ - Oppenheimer réduit les prévisions de Deere en raison des pressions sur les coûts dues aux tarifs douaniers

nL3N3V50XG

** Cracker Barrel Old Country Store Inc < CBRL.O >:

BUZZ - Chute après des prévisions négatives, les courtiers réduisent les prévisions de résultats nL3N3V50P6

** Radian Group Inc < RDN.N >:

BUZZ - Achat d'Inigo au Royaume-Uni pour 1,7 milliard de dollars, les actions augmentent nL6N3V50MT