 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 854,53
+0,87%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-GE Healthcare, Intellia, Bullish
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 15:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

18 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé jeudi, ceux liés au S&P 500 et au Nasdaq atteignant des niveaux record au lendemain de la réduction d'un quart de point des taux d'intérêt de la banque centrale américaine, tandis qu'Intel a grimpé après que Nvidia a décidé de prendre une participation dans la société. .N

** Nanobiotix SA < NBTX.O >:

BUZZ - Sauts après des données positives pour une thérapie contre le cancer de la peau nL3N3V50R0

** Nike Inc < NKE.N >:

BUZZ - L'action augmente après que RBC l'ait reclassée à "surperformer" et ait relevé ses prévisions nL6N3V50J3

** Aptevo Therapeutics Inc < APVO.O >:

BUZZ - Les actions montent en flèche après que l'investisseur milliardaire ait révélé sa participation

nL3N3V50RT

** Red Cat Holdings Inc < RCAT.O >:

BUZZ - Glisse sur une levée de fonds de 150 millions de dollars nL6N3V50JS

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - L'investissement de 5 milliards de dollars de Nvidia dans Intel relance le marché des puces; AMD glisse nL3N3V50UX

** Darden Restaurants Inc < DRI.N >:

BUZZ - chute après avoir manqué les estimations de bénéfices trimestriels nL6N3V50K9

** GE Healthcare Technologies Inc < GEHC.O >:

BUZZ - Augmentation après un rapport sur la vente d'une part de l'unité chinoise de GE Healthcare Technologies Inc

nL3N3V50U8

** DuPont De Nemours Inc < DD.N >:

BUZZ - Révision des perspectives de ventes en 2025 pour tenir compte de la scission; hausse des actions nL3N3V50TJ

** Intellia Therapeutics Inc < NTLA.O >:

BUZZ - Augmentation après avoir recruté des patients dans un essai clinique de phase avancée pour un médicament contre les troubles génétiques nL3N3V50WE

** ASML Holding NV < ASML.O >: ** STMicroelectronics NV < STM.N >:

BUZZ - Les valeurs technologiques européennes et les semi-conducteurs bondissent suite à la baisse des taux de la Fed et à l'investissement de Nvidia dans Intel nL5N3V50PD

** Bullish < BLSH.N >:

BUZZ - La société Bullish a battu son chiffre d'affaires au deuxième trimestre pour la première fois depuis son introduction en bourse nL6N3V50MA

** Deere & Co < DE.N >:

BUZZ - Oppenheimer réduit les prévisions de Deere en raison des pressions sur les coûts dues aux tarifs douaniers

nL3N3V50XG

** Cracker Barrel Old Country Store Inc < CBRL.O >:

BUZZ - Chute après des prévisions négatives, les courtiers réduisent les prévisions de résultats nL3N3V50P6

** Radian Group Inc < RDN.N >:

BUZZ - Achat d'Inigo au Royaume-Uni pour 1,7 milliard de dollars, les actions augmentent nL6N3V50MT

Valeurs associées

APTEVO THERPTCS
1,4100 USD NASDAQ 0,00%
ASML HLDG
789,1000 EUR Euronext Amsterdam +7,07%
ASML HOLD NY SP ADR
872,2700 USD NASDAQ 0,00%
CRACKER BARREL O
49,5900 USD NASDAQ 0,00%
DARDEN RESTAURAN
208,860 USD NYSE 0,00%
DEERE & CO
469,120 USD NYSE 0,00%
DUPONT DE NEMOURS
76,810 USD NYSE 0,00%
GE HLTC TECH
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH
76,6300 USD NASDAQ 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD AMEX 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE 0,00%
INTEL
24,9000 USD NASDAQ 0,00%
INTELLIA THERAPE
12,4100 USD NASDAQ 0,00%
NANOBIOTIX
10,5200 EUR Euronext Paris +16,11%
NANOBIOTIX SP ADS
10,5700 USD NASDAQ 0,00%
NIKE -B-
72,315 USD NYSE 0,00%
RADIAN GROUP
34,745 USD NYSE 0,00%
RED CAT HOLDINGS
11,2700 USD NASDAQ 0,00%
STMICRELCTRO-NY REG
27,185 USD NYSE 0,00%
STMICROELECTRONICS
24,2750 EUR Euronext Paris +5,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank