Ligue des champions: City et le Barça assurent, Monaco coule à Bruges

L'attaquant norvégien de Manchester City Erling Haaland célèbre son 50e but marqué en Ligue des champions, contre Naples le 18 septembre 2025 à Manchester ( AFP / Darren Staples )

Manchester City, grâce notamment au 50e but de Erling Haaland en C1, et le Barça, deux favoris de la compétition, ont assuré respectivement face à Naples (2-0) et à Newcastle (2-1) jeudi pour la première journée de phase de ligue de la Ligue des champions.

D'abord maladroit, Manchester City a profité de sa supériorité numérique après l'exclusion en première période du capitaine napolitain Giovanni Di Lorenzo, pour ajuster la mire lors du deuxième acte.

L'attaquant norvégien, 25 ans, plus jeune joueur à inscrire 50 buts en C1, a libéré son équipe à la 56e minute, avant que Jérémy Doku ne mette définitivement KO le Napoli à la 67e minute.

Dans l'autre affiche de la soirée, le FC Barcelone a dompté Newcastle (2-1) et l'ambiance hostile de St James' Park grâce à un doublé de Marcus Rashford en seconde période.

L'ailier anglais, prêté par Manchester United, a marqué de la tête (58e) puis d'une belle frappe (67e) avant la réduction du score d'Anthony Gordon (90e), et lancé idéalement les Espagnols avant la réception du Paris SG, le 1er octobre lors de la deuxième journée.

- Monaco coule -

Le gardien suisse de Monaco Philipp Kohn lors du match de Ligue des champions contre le Club Bruges, le 18 septembre 2025 à Bruges ( AFP / JOHN THYS )

Plus tôt dans la soirée, Monaco, le dernier club français à entrer en lice dans cette phase de ligue, a totalement coulé en déplacement au Club Bruges (4-1).

Les joueurs de la Principauté ont manqué un penalty par Maghnes Akliouche (9e) alors que le score était de 0 à 0, puis ont été balayés par une équipe belge survoltée qui a inscrit ses trois premiers buts en une dizaine de minutes par Nicolo Tresoldi (32e), Raphael Onyedika (39e) et Hans Vanaken (42e).

Le quatrième but brugeois a été inscrit par Mamadou Diakhon à un quart d'heure du terme tandis qu'Ansu Fati, l'une des deux recrues phares monégasques avec Paul Pogba, a sauvé l'honneur dans le temps additionnel.

"Nous n'avons pas été au niveau et je m'excuse auprès des fans de Monaco", a affirmé après la rencontre l'entraîneur de l'ASM, Adi Hütter.

Dans les autres rencontres de la soirée, l'Eintracht Francfort et sa colonie de joueurs français ont pris l'anecdotique première place du classement de phase de ligue en écrasant Galatasaray (5-1).

Peu inspiré face aux Danois du FC Copenhague qui ont globalement dominé la rencontre, le Bayer Leverkusen a accroché un match nul dans les derniers instants de la partie (2-2).

Enfin, après un départ poussif, le Sporting Portugal s'est largement imposé face aux modestes Kazakhstanais du Kairat Alamty, petit poucet de la compétition (4-1).