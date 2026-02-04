LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-GE Healthcare, Amgen, Lilly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés discrets ce mercredi, les investisseurs évitant les logiciels et les valeurs de l'informatique dématérialisée après une chute brutale au cours de la session précédente, tandis qu'AMD a chuté après avoir publié des prévisions peu encourageantes. .N

** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à des perspectives plus optimistes alors que l'anticipation de GTA VI monte nL4N3Z00IX

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - L'action s'effondre alors que les faibles prévisions pour le premier trimestre soulèvent des inquiétudes sur la dynamique de l'intelligence artificielle nL4N3Z00ME

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix des lingots augmentent suite aux nouvelles tensions entre les Etats-Unis et l'Iran nL4N3Z00SN

** Enphase Energy Inc ENPH.O :

BUZZ - La société monte en flèche après que le quatrième trimestre ait dépassé les estimations nL4N3Z00VM

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran stimulent la demande

** Silicon Laboratories Inc SLAB.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que Texas Instruments envisage une acquisition de 7 milliards de dollars nL6N3Z00PO

** Bunge Global SAGE Healthcare BG.N :

BUZZ - Baisse après que les prévisions de bénéfices pour 2026 aient manqué les estimations nL4N3Z011B

** GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O :

BUZZ - Le titre remonte après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N3Z0102

** Amgen Inc AMGN.O :

BUZZ - Le titre progresse après une prévision de bénéfice 2026 optimiste nL4N3Z0117

** RTX Corp RTX.N :

BUZZ - Les actions augmentent suite à l'accord de Raytheon pour la production de missiles pour le Pentagone nL4N3Z011F

** nLIGHT Inc LASR.O :

BUZZ - Le titre recule de son niveau record après une vente d'actions de 175 millions de dollars nL6N3Z00SV

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Le titre monte après des prévisions de bénéfices supérieures aux attentes nL4N3Z00SJ

** Uber Technologies Inc UBER.N : BUZZ - Le titre chute suite à une prévision de bénéfice faible pour le premier trimestre nL6N3Z00Q9