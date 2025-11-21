LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Gap, Nvidia, valeurs cryptographiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

21 novembre - Les contrats à terme liés au Nasdaq et au S&P 500 ont chuté vendredi, la plupart des valeurs technologiques, y compris Nvidia, restant sous pression après une chute au cours de la session précédente, alors que les inquiétudes concernant les valorisations exagérées dans le secteur persistent. .N

** Gap Inc GAP.N :

BUZZ - Hausse des ventes trimestrielles comparables et des bénéfices supérieurs aux estimations nL4N3WX0ON

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques s'effondrent alors que le bitcoin et l'Ether atteignent leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois nL6N3WX0LR

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les valeurs minières d'or et d'argent chutent alors que les données sur l'emploi américain réduisent les espoirs de réduction des taux nL4N3WX0RA

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - La baisse se poursuit après que les craintes liées à la valorisation aient éclipsé les bénéfices records

nL6N3WX0O6