CAC 40
7 981,08
0,00%
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Gap, Nvidia, valeurs cryptographiques
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

*

*

21 novembre - Les contrats à terme liés au Nasdaq et au S&P 500 ont chuté vendredi, la plupart des valeurs technologiques, y compris Nvidia, restant sous pression après une chute au cours de la session précédente, alors que les inquiétudes concernant les valorisations exagérées dans le secteur persistent. .N

** Gap Inc GAP.N :

BUZZ - Hausse des ventes trimestrielles comparables et des bénéfices supérieurs aux estimations nL4N3WX0ON

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques s'effondrent alors que le bitcoin et l'Ether atteignent leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois nL6N3WX0LR

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les valeurs minières d'or et d'argent chutent alors que les données sur l'emploi américain réduisent les espoirs de réduction des taux nL4N3WX0RA

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - La baisse se poursuit après que les craintes liées à la valorisation aient éclipsé les bénéfices records

nL6N3WX0O6

Valeurs associées

BTC/USD
83 853,5300 USD CryptoCompare -4,75%
COINBASE GLB RG-A
238,1600 USD NASDAQ 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
7,075 USD NYSE -7,33%
GOLD FIELDS SP ADR
37,960 USD NYSE -6,55%
MARA HLDGS
10,2400 USD NASDAQ 0,00%
NEWMONT
82,010 USD NYSE -6,19%
NVIDIA
180,6400 USD NASDAQ 0,00%
RIOT PLATFORMS
12,7800 USD NASDAQ 0,00%
ROBINHOOD MARKETS
106,2100 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

