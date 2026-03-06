information fournie par Reuters • 06/03/2026 à 15:13

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Gap, Caterpillar, Solid Biosciences

6 mars - Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse vendredi, alors que le conflit qui fait rage au Moyen-Orient menaçait d'alimenter l'inflation par la hausse des coûts de l'énergie, et que des données montraient que l'économie avait perdu des emplois de manière inattendue en février. .N

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Les actions montent en flèche avant le marché grâce aux prévisions de la demande de puces d'intelligence artificielle

** Dow Inc DOW.N :

BUZZ - Hausse après que J.P. Morgan ait relevé le titre à "surpondérer"

** Ingram Micro Holding Corp INGM.N :

BUZZ - Baisse de l'action après la vente de 275 millions de dollars par son sponsor Platinum Equity

** Guidewire Software Inc GWRE.N :

BUZZ - Hausse suite à des prévisions de revenus optimistes pour l'année fiscale 26

** Gap Inc GAP.N :

BUZZ - Chute, l'impact des tarifs douaniers affectant les prévisions de bénéfices annuels

** Customers Bancorp Inc CUBI.N :

BUZZ - J.P.Morgan initie la couverture de Customers Bancorp avec la note 'overweight'

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - Oppenheimer relève l'objectif de cours de Caterpillar en raison d'une forte poussée numérique

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Diamondback Energy Inc FANG.O : ** APA Corp APA.O :

BUZZ - Les entreprises américaines du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que le conflit au Moyen-Orient entraîne une forte hausse des prix du brut

** REalloys Inc ALOY.O :

BUZZ - Chute suite à une vente d'actions de 50 millions de dollars après l'obtention d'un contrat de défense aux Etats-Unis

** Immuneering Corp IMRX.O :

BUZZ - Hausse suite à une perte trimestrielle inférieure aux estimations

** Smith & Wesson Brands Inc SWBI.O :

BUZZ - Hausse grâce à des ventes plus élevées au troisième trimestre

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N : ** Western Alliance Bancorp WAL.N :

BUZZ - Chute après un litige sur un paiement de 126 millions de dollars

** Solid Biosciences Inc SLDB.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'une levée de fonds privée de 240 millions de dollars