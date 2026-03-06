 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Gap, Caterpillar, Solid Biosciences
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

6 mars - Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse vendredi, alors que le conflit qui fait rage au Moyen-Orient menaçait d'alimenter l'inflation par la hausse des coûts de l'énergie, et que des données montraient que l'économie avait perdu des emplois de manière inattendue en février. .N

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Les actions montent en flèche avant le marché grâce aux prévisions de la demande de puces d'intelligence artificielle nL6N3ZU0M1

** Dow Inc DOW.N :

BUZZ - Hausse après que J.P. Morgan ait relevé le titre à "surpondérer" nL6N3ZU0N0

** Ingram Micro Holding Corp INGM.N :

BUZZ - Baisse de l'action après la vente de 275 millions de dollars par son sponsor Platinum Equity nL6N3ZU0SB

** Guidewire Software Inc GWRE.N :

BUZZ - Hausse suite à des prévisions de revenus optimistes pour l'année fiscale 26 nL6N3ZU0RU

** Gap Inc GAP.N :

BUZZ - Chute, l'impact des tarifs douaniers affectant les prévisions de bénéfices annuels nL6N3ZU0T5

** Customers Bancorp Inc CUBI.N :

BUZZ - J.P.Morgan initie la couverture de Customers Bancorp avec la note 'overweight' nL4N3ZU0Z7

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - Oppenheimer relève l'objectif de cours de Caterpillar en raison d'une forte poussée numérique nL4N3ZU11A

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Diamondback Energy Inc FANG.O : ** APA Corp APA.O :

BUZZ - Les entreprises américaines du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que le conflit au Moyen-Orient entraîne une forte hausse des prix du brut nL4N3ZU11M

** REalloys Inc ALOY.O :

BUZZ - Chute suite à une vente d'actions de 50 millions de dollars après l'obtention d'un contrat de défense aux Etats-Unis

nL6N3ZU0UJ

** Immuneering Corp IMRX.O :

BUZZ - Hausse suite à une perte trimestrielle inférieure aux estimations nL4N3ZU134

** Smith & Wesson Brands Inc SWBI.O :

BUZZ - Hausse grâce à des ventes plus élevées au troisième trimestre nL4N3ZU13K

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N : ** Western Alliance Bancorp WAL.N :

BUZZ - Chute après un litige sur un paiement de 126 millions de dollars nL4N3ZU14N

** Solid Biosciences Inc SLDB.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'une levée de fonds privée de 240 millions de dollars nL4N3ZU14V

Valeurs associées

APA
32,3800 USD NASDAQ 0,00%
CATERPILLAR
693,375 USD NYSE -1,77%
CHEVRON
189,260 USD NYSE -0,33%
CUSTOMERS BANC
65,510 USD NYSE -4,23%
DIAMONDBACK ENG
180,7400 USD NASDAQ +0,95%
DOW
33,550 USD NYSE -0,56%
EXXON MOBIL
151,030 USD NYSE +0,20%
GUIDEWIRE SOFTWA
164,700 USD NYSE +2,36%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
IMMUNEERING RG-A
5,1100 USD NASDAQ +2,61%
JEFFERIES FINL
39,955 USD NYSE -9,79%
MARVELL TECH
88,8000 USD NASDAQ +17,34%
Pétrole Brent
91,32 USD Ice Europ +8,31%
Pétrole WTI
88,73 USD Ice Europ +12,49%
REALLOYS
17,9000 USD NASDAQ -17,47%
SMITH & WSSN BRN
13,8250 USD NASDAQ +17,26%
SOLID BSCNCS
6,3300 USD NASDAQ +12,83%
WESTERN ALLIANCE
69,535 USD NYSE -13,90%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

  • Oslo, en Norvège. ( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )
    Le fonds souverain norvégien se désengage du groupe Bolloré, des associations se félicitent
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.03.2026 16:34 

    Le fonds souverain norvégien a décidé de se désengager de la société Bolloré en raison d'un sujet de droits humains dans des plantations d'huile de palme au Cameroun, une décision saluée par des organisations de défense de l'environnement et de communautés de pays ... Lire la suite

  • Un magasin Costco à New York
    USA-Les ventes au détail ont baissé moins que prévu en janvier
    information fournie par Reuters 06.03.2026 16:33 

    Les ‌ventes au détail aux ​Etats-Unis ont baissé de 0,2% d'un mois sur l'autre ​en janvier, moins que prévu, ​montrent les données ⁠publiées vendredi par le ‌département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient ​sur ‌une baisse de 0,3% ⁠après ... Lire la suite

  • Un salon de l'emploi organisé à Boston
    Etats-Unis: L'économie a détruit 92.000 emplois en février
    information fournie par Reuters 06.03.2026 16:30 

    L'économie américaine a détruit a ‌détruit des emplois de manière inattendue en février, dans un contexte marqué par ​une grève des travailleurs de la santé et des conditions météorologiques hivernales rigoureuses, tandis que le taux de chômage a augmenté à 4,4%, ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en nette baisse, le pétrole et l'emploi inquiètent
    information fournie par Reuters 06.03.2026 16:28 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en nette baisse vendredi, pénalisée par les craintes liées aux répercussions inflationnistes de la guerre au ​Moyen-Orient et par les données faisant état d'une destruction d'emplois en février aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite

