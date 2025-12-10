 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-GameStop Corp, GE Vernova, Daktronics
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - Les principaux indices boursiers de Wall Street devaient ouvrir en demi-teinte mercredi, avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale qui devrait aboutir à une baisse des taux d'intérêt, alors que les investisseurs craignent des commentaires restrictifs sur la voie de l'assouplissement futur. .N

** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - Les actions chutent suite à la baisse des revenus du troisième trimestre nL6N3XG0KB

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Les actions bondissent suite à de fortes prévisions de revenus pour 2026 nL6N3XG0KO

** Pearson PLC PSO.N :

BUZZ - J.P Morgan dit que les opportunités de l'IA dans les médias de l'UE sont sous-estimées et que les craintes sont exagérées nL8N3XG0G3

** Abivax SA ABVX.O :

BUZZ - Le marché parle de l'intérêt d'Eli Lilly pour un rachat, ce qui fait bondir le titre de 19% nL8N3XG0KR

** Braze Inc BRZE.O :

BUZZ - La société bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de revenus nL6N3XG0L3

** Wave Life Sciences Ltd WVE.O :

BUZZ - Chute après avoir fixé le prix d'une offre d'actions de 350 millions de dollars nL6N3XG0L6

** Destiny Tech100 Inc DXYZ.N :

BUZZ - Sursaut après qu'un rapport ait indiqué que SpaceX, sa principale participation, préparait une introduction en bourse de grande envergure nL4N3XG0OK

** PepsiCo Inc PEP.O :

BUZZ - Augmentation après que JP Morgan ait relevé le titre à "surpondérer" nL6N3XG0OM

** Middleby Corp MIDD.O :

BUZZ - Le titre monte après que Jefferies l'ait relevé à "acheter" et ait augmenté son prix cible nL4N3XG0RX

** ProPetro Holding Corp PUMP.N :

BUZZ - Gains après que JP Morgan ait relevé sa note à "surpondérer" nL6N3XG0PT

** Keysight Technologies Inc KEYS.N :

BUZZ - Jefferies relève le prix cible de Keysight en raison de la diversité de son portefeuille de produits nL6N3XG0QI

** AeroVironment Inc AVAV.O :

BUZZ - baisse après que les bénéfices du T2 aient manqué les estimations nL6N3XG0QP

** Photronics Inc PLAB.O :

BUZZ - S'envole suite à l'augmentation des bénéfices trimestriels nL6N3XB0N6

** LKQ Corp LKQ.O :

BUZZ - Stephens initie la couverture de LKQ Corp avec une note de 'surpondération' nL4N3XG0SA

** Regal Rexnord Corp RRX.N :

BUZZ - Jefferies revoit à la baisse la note de Regal Rexnord et réduit son prix cible nL4N3XG0UA

** JBT Marel Corp JBTM.N :

BUZZ - Gains après que Jefferies ait relevé sa note à "acheter" nL6N3XG0QZ

** Ally Financial Inc ALLY.N :

BUZZ - Hausse après un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars nL4N3XG0U5

** Coupang Inc CPNG.N :

BUZZ - Le directeur général démissionne suite à une violation de données, les actions chutent nL6N3XG0S0

** Chewy Inc CHWY.N :

BUZZ - Chute suite à de faibles prévisions de ventes annuelles nL6N3XG0RJ

** Heartbeam Inc BEAT.O :

BUZZ - Augmente après l'approbation par la FDA de son logiciel d'ECG sans câble nL6N3XG0SC

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - Morgan Stanley relève le prix cible de Deere sur la base de perspectives de croissance stables nL4N3XG0UN

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - Les courtiers augmentent le prix cible d'Accenture avant les résultats nL6N3XG0RN

** Daktronics Inc DAKT.O :

BUZZ - L'action monte en flèche après un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au T2 nL6N3XG0SE

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les mineurs de cuivre augmentent, les prix du métal rouge rebondissent sur les espoirs de relance de la Chine nL4N3XG0XT

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

