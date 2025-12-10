information fournie par Reuters • 10/12/2025 à 15:08

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-GameStop Corp, GE Vernova, Daktronics

10 décembre - Les principaux indices boursiers de Wall Street devaient ouvrir en demi-teinte mercredi, avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale qui devrait aboutir à une baisse des taux d'intérêt, alors que les investisseurs craignent des commentaires restrictifs sur la voie de l'assouplissement futur. .N

** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - Les actions chutent suite à la baisse des revenus du troisième trimestre nL6N3XG0KB

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Les actions bondissent suite à de fortes prévisions de revenus pour 2026 nL6N3XG0KO

** Pearson PLC PSO.N :

BUZZ - J.P Morgan dit que les opportunités de l'IA dans les médias de l'UE sont sous-estimées et que les craintes sont exagérées nL8N3XG0G3

** Abivax SA ABVX.O :

BUZZ - Le marché parle de l'intérêt d'Eli Lilly pour un rachat, ce qui fait bondir le titre de 19% nL8N3XG0KR

** Braze Inc BRZE.O :

BUZZ - La société bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de revenus nL6N3XG0L3

** Wave Life Sciences Ltd WVE.O :

BUZZ - Chute après avoir fixé le prix d'une offre d'actions de 350 millions de dollars nL6N3XG0L6

** Destiny Tech100 Inc DXYZ.N :

BUZZ - Sursaut après qu'un rapport ait indiqué que SpaceX, sa principale participation, préparait une introduction en bourse de grande envergure nL4N3XG0OK

** PepsiCo Inc PEP.O :

BUZZ - Augmentation après que JP Morgan ait relevé le titre à "surpondérer" nL6N3XG0OM

** Middleby Corp MIDD.O :

BUZZ - Le titre monte après que Jefferies l'ait relevé à "acheter" et ait augmenté son prix cible nL4N3XG0RX

** ProPetro Holding Corp PUMP.N :

BUZZ - Gains après que JP Morgan ait relevé sa note à "surpondérer" nL6N3XG0PT

** Keysight Technologies Inc KEYS.N :

BUZZ - Jefferies relève le prix cible de Keysight en raison de la diversité de son portefeuille de produits nL6N3XG0QI

** AeroVironment Inc AVAV.O :

BUZZ - baisse après que les bénéfices du T2 aient manqué les estimations nL6N3XG0QP

** Photronics Inc PLAB.O :

BUZZ - S'envole suite à l'augmentation des bénéfices trimestriels nL6N3XB0N6

** LKQ Corp LKQ.O :

BUZZ - Stephens initie la couverture de LKQ Corp avec une note de 'surpondération' nL4N3XG0SA

** Regal Rexnord Corp RRX.N :

BUZZ - Jefferies revoit à la baisse la note de Regal Rexnord et réduit son prix cible nL4N3XG0UA

** JBT Marel Corp JBTM.N :

BUZZ - Gains après que Jefferies ait relevé sa note à "acheter" nL6N3XG0QZ

** Ally Financial Inc ALLY.N :

BUZZ - Hausse après un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars nL4N3XG0U5

** Coupang Inc CPNG.N :

BUZZ - Le directeur général démissionne suite à une violation de données, les actions chutent nL6N3XG0S0

** Chewy Inc CHWY.N :

BUZZ - Chute suite à de faibles prévisions de ventes annuelles nL6N3XG0RJ

** Heartbeam Inc BEAT.O :

BUZZ - Augmente après l'approbation par la FDA de son logiciel d'ECG sans câble nL6N3XG0SC

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - Morgan Stanley relève le prix cible de Deere sur la base de perspectives de croissance stables nL4N3XG0UN

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - Les courtiers augmentent le prix cible d'Accenture avant les résultats nL6N3XG0RN

** Daktronics Inc DAKT.O :

BUZZ - L'action monte en flèche après un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au T2 nL6N3XG0SE

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les mineurs de cuivre augmentent, les prix du métal rouge rebondissent sur les espoirs de relance de la Chine nL4N3XG0XT