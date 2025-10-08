information fournie par Reuters • 08/10/2025 à 15:11

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Ford Motor, CVS Health, Phillips 66

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en légère hausse mercredi, après une interruption de la hausse régulière, alors que les investisseurs attendent de nouveaux indices sur la trajectoire des taux d'intérêt. .N

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - Chute; HSBC déclasse l'action en raison de la faiblesse de la fonderie et du manque de clarté de l'accord

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >:

** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot dépasse la barre des 4000$/oz dans un rallye record nL3N3VP0FK

** Confluent Inc < CFLT.O >:

BUZZ - Monte suite à un rapport indiquant que le fabricant de logiciels explore une vente nL3N3UX0F1

** FedEx Corp < FDX.N >:

BUZZ - Baisse après que J.P.Morgan ait rétrogradé la note à 'neutre' et réduit le PT nL6N3VP0EH

** Hecla Mining Co < HL.N >:

** Coeur Mining Inc < CDE.N >:

** Endeavour Silver Corp < EXK.N >:

** Silvercorp Metals Inc < SVM.N >:

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que le métal blanc est en hausse sur le pari d'une baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis nL3N3VP0HW

** Joby Aviation Inc < JOBY.N >:

BUZZ - Baisse sur le prix de l'offre d'actions de 514 millions de dollars nL6N3VP0FW

** Schlumberger NV < SLB.N >:

BUZZ - Bernstein réduit l'objectif de prix sur SLB

** Zenas Biopharma Inc < ZBIO.O >:

BUZZ - Hausse sur l'accord de licence pour un médicament contre l'auto-immunité d'une valeur potentielle de plus de 2 milliards de dollars nL3N3VP0KG

** Esperion Therapeutics Inc < ESPR.O >:

BUZZ - Baisse suite à une levée de fonds de 75 millions de dollars nL6N3VP0IF

** Phillips 66 < PSX.N >:

BUZZ - JP Morgan estime que le bénéfice du troisième trimestre de Phillips 66 est inférieur à celui de Street

** CVS Health Corp < CVS.N >:

BUZZ - Baisse alors que la pharmacie Amazon va lancer des kiosques électroniques pour les ordonnances nL3N3VP0MN

** Ford Motor Co < F.N >:

BUZZ - Evercore ISI voit l'incendie d'une usine d'un fournisseur de Ford affecter la production de la série F

** AST Spacemobile Inc < ASTS.O >:

BUZZ - Monte après l'extension du partenariat avec Verizon

** CervoMed Inc < CRVO.O >:

BUZZ - Hausse après qu'un médicament contre la démence se soit révélé prometteur lors d'une étude à mi-parcours

** Live Nation Entertainment Inc < LYV.N >:

BUZZ - Glisse après avoir dévoilé une vente d'obligations convertibles de 1,3 milliard de dollars nL6N3VP0JM

** Werner Enterprises Inc < WERN.O >:

BUZZ - Chute après que TD Cowen ait rétrogradé l'action à "hold" nL3N3VP0PC

** Freshpet Inc < FRPT.O >:

BUZZ - Chute en raison des réductions de notation et de prix de BofA; maintient les perspectives annuelles inchangées

** Werewolf Therapeutics Inc < HOWL.O >:

BUZZ - Monte grâce à la désignation 'fast track' de la FDA pour sa thérapie anticancéreuse nL3N3VP0QD

** Nano Nuclear Energy Inc < NNE.O >:

BUZZ - Baisse après une levée de fonds de 400 millions de dollars nL6N3VP0KN

** Hoth Therapeutics Inc < HOTH.O >:

BUZZ - Monte alors qu'elle étend son initiative en matière d'IA grâce aux licences Nvidia nL3N3VP0QB

** Critical Metals Corp < CRML.O >:

BUZZ - Monte en flèche grâce à un accord d'achat avec REalloys nL3N3VP0RK