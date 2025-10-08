 Aller au contenu principal
CAC 40
8 044,49
+0,87%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Ford Motor, CVS Health, Phillips 66
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en légère hausse mercredi, après une interruption de la hausse régulière, alors que les investisseurs attendent de nouveaux indices sur la trajectoire des taux d'intérêt. .N

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - Chute; HSBC déclasse l'action en raison de la faiblesse de la fonderie et du manque de clarté de l'accord

nL6N3VP0AI

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >:

** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot dépasse la barre des 4000$/oz dans un rallye record nL3N3VP0FK

** Confluent Inc < CFLT.O >:

BUZZ - Monte suite à un rapport indiquant que le fabricant de logiciels explore une vente nL3N3UX0F1

** FedEx Corp < FDX.N >:

BUZZ - Baisse après que J.P.Morgan ait rétrogradé la note à 'neutre' et réduit le PT nL6N3VP0EH

** Hecla Mining Co < HL.N >:

** Coeur Mining Inc < CDE.N >:

** Endeavour Silver Corp < EXK.N >:

** Silvercorp Metals Inc < SVM.N >:

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que le métal blanc est en hausse sur le pari d'une baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis nL3N3VP0HW

** Joby Aviation Inc < JOBY.N >:

BUZZ - Baisse sur le prix de l'offre d'actions de 514 millions de dollars nL6N3VP0FW

** Schlumberger NV < SLB.N >:

BUZZ - Bernstein réduit l'objectif de prix sur SLB

nL3N3VP0KW

** Zenas Biopharma Inc < ZBIO.O >:

BUZZ - Hausse sur l'accord de licence pour un médicament contre l'auto-immunité d'une valeur potentielle de plus de 2 milliards de dollars nL3N3VP0KG

** Esperion Therapeutics Inc < ESPR.O >:

BUZZ - Baisse suite à une levée de fonds de 75 millions de dollars nL6N3VP0IF

** Phillips 66 < PSX.N >:

BUZZ - JP Morgan estime que le bénéfice du troisième trimestre de Phillips 66 est inférieur à celui de Street

nL3N3VP0KX

** CVS Health Corp < CVS.N >:

BUZZ - Baisse alors que la pharmacie Amazon va lancer des kiosques électroniques pour les ordonnances nL3N3VP0MN

** Ford Motor Co < F.N >:

BUZZ - Evercore ISI voit l'incendie d'une usine d'un fournisseur de Ford affecter la production de la série F

nL3N3VP0LK

** AST Spacemobile Inc < ASTS.O >:

BUZZ - Monte après l'extension du partenariat avec Verizon

nL3N3VP0OE

** CervoMed Inc < CRVO.O >:

BUZZ - Hausse après qu'un médicament contre la démence se soit révélé prometteur lors d'une étude à mi-parcours

nL3N3VP0NP

** Live Nation Entertainment Inc < LYV.N >:

BUZZ - Glisse après avoir dévoilé une vente d'obligations convertibles de 1,3 milliard de dollars nL6N3VP0JM

** Werner Enterprises Inc < WERN.O >:

BUZZ - Chute après que TD Cowen ait rétrogradé l'action à "hold" nL3N3VP0PC

** Freshpet Inc < FRPT.O >:

BUZZ - Chute en raison des réductions de notation et de prix de BofA; maintient les perspectives annuelles inchangées

nL3N3VP0PV

** Werewolf Therapeutics Inc < HOWL.O >:

BUZZ - Monte grâce à la désignation 'fast track' de la FDA pour sa thérapie anticancéreuse nL3N3VP0QD

** Nano Nuclear Energy Inc < NNE.O >:

BUZZ - Baisse après une levée de fonds de 400 millions de dollars nL6N3VP0KN

** Hoth Therapeutics Inc < HOTH.O >:

BUZZ - Monte alors qu'elle étend son initiative en matière d'IA grâce aux licences Nvidia nL3N3VP0QB

** Critical Metals Corp < CRML.O >:

BUZZ - Monte en flèche grâce à un accord d'achat avec REalloys nL3N3VP0RK

Valeurs associées

ANGLOGOLD ASH
77,030 USD NYSE +3,35%
AST SPCEMOBILE RG-A
86,6300 USD NASDAQ +15,89%
CERVOMED
8,7975 USD NASDAQ +3,14%
COEUR MINING
19,250 USD NYSE +2,31%
CONFLUENT RG-A
22,9450 USD NASDAQ +10,68%
CRML
11,9600 USD NASDAQ +19,36%
CVS HEALTH
77,660 USD NYSE +0,69%
ENDEAVOUR SILVER
7,729 USD NYSE -0,21%
ESPERION THERAP
2,4400 USD NASDAQ -21,04%
FEDEX
237,725 USD NYSE -1,87%
FORD MOTOR
11,925 USD NYSE 0,00%
FRESHPET
49,9400 USD NASDAQ -5,54%
GOLD FIELDS SP ADR
43,100 USD NYSE +2,90%
Gaz naturel
3,50 USD NYMEX -0,60%
HARMONY GOLD SP ADR
18,850 USD NYSE +2,78%
HECLA MINING
12,287 USD NYSE +2,77%
HOTH THERAP
1,6499 USD NASDAQ +7,84%
INTEL
36,4242 USD NASDAQ -2,01%
JAI
16,889 USD NYSE -10,66%
LIVE NATION ENT
152,355 USD NYSE -1,85%
NANO NUCLEAR
51,6800 USD NASDAQ -8,74%
NEWMONT
88,550 USD NYSE +1,83%
PHILLIPS 66
131,387 USD NYSE -0,74%
Pétrole Brent
66,03 USD Ice Europ +0,46%
Pétrole WTI
62,35 USD Ice Europ +0,48%
SLB
33,949 USD NYSE -1,30%
WEREWOLF THRP
2,0150 USD NASDAQ +4,40%
WERNER ENTERPRIS
27,1300 USD NASDAQ -2,27%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

