LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Fabricants de puces à mémoire, IREN, Kenvue

3 novembre - Les contrats à terme de Wall Street ont progressé lundi, entamant le mois de novembre sur des bases plus solides, grâce à l'optimisme concernant la demande d'IA et la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine. .N
** Micron Technology Inc MU.O :
** SanDisk Corp SNDK.O :
** Western Digital Corp WDC.O : ** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :
BUZZ - Les actions des fabricants américains de puces mémoire augmentent après que Samsung a retardé la fixation des prix du DDR5 nL6N3WF0D2
** IREN Ltd IREN.O :
BUZZ - L'accord de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft sur l'informatique dématérialisée (AI cloud) fait bondir les actions nL4N3WF0ML
** Kenvue Inc KVUE.N :
BUZZ - Hausse après l'accord de rachat de 48,7 milliards de dollars avec Kimberly-Clark nL4N3WF0OQ
** SM Energy Co SM.N : ** Civitas Resources Inc CIVI.N :
BUZZ - Gain après une fusion de 12,8 milliards de dollars
nL4N3WF0NW
