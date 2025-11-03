 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Fabricants de puces à mémoire, IREN, Kenvue
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - Les contrats à terme de Wall Street ont progressé lundi, entamant le mois de novembre sur des bases plus solides, grâce à l'optimisme concernant la demande d'IA et la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine. .N

** Micron Technology Inc MU.O :

** SanDisk Corp SNDK.O :

** Western Digital Corp WDC.O : ** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Les actions des fabricants américains de puces mémoire augmentent après que Samsung a retardé la fixation des prix du DDR5 nL6N3WF0D2

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - L'accord de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft sur l'informatique dématérialisée (AI cloud) fait bondir les actions nL4N3WF0ML

** Kenvue Inc KVUE.N :

BUZZ - Hausse après l'accord de rachat de 48,7 milliards de dollars avec Kimberly-Clark nL4N3WF0OQ

** SM Energy Co SM.N : ** Civitas Resources Inc CIVI.N :

BUZZ - Gain après une fusion de 12,8 milliards de dollars

nL4N3WF0NW

Valeurs associées

CIVITAS RES
28,830 USD NYSE +0,33%
Gaz naturel
4,12 USD NYMEX +0,19%
IREN LTD
60,7500 USD NASDAQ +4,35%
KENVUE
14,375 USD NYSE +0,91%
MICRON TECHNOLOGY
223,7700 USD NASDAQ -0,11%
Pétrole Brent
64,70 USD Ice Europ -0,57%
Pétrole WTI
60,89 USD Ice Europ +0,03%
SANDISK
199,3300 USD NASDAQ +1,79%
SEAGATE HLDGS
255,8800 USD NASDAQ -4,64%
SM ENERGY
20,890 USD NYSE +1,68%
WESTERN DIGITAL
150,2100 USD NASDAQ +8,75%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
