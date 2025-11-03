LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Fabricants de puces à mémoire, IREN, Kenvue

3 novembre - Les contrats à terme de Wall Street ont progressé lundi, entamant le mois de novembre sur des bases plus solides, grâce à l'optimisme concernant la demande d'IA et la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine. .N

BUZZ - Les actions des fabricants américains de puces mémoire augmentent après que Samsung a retardé la fixation des prix du DDR5 nL6N3WF0D2

BUZZ - L'accord de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft sur l'informatique dématérialisée (AI cloud) fait bondir les actions nL4N3WF0ML

BUZZ - Hausse après l'accord de rachat de 48,7 milliards de dollars avec Kimberly-Clark nL4N3WF0OQ

BUZZ - Gain après une fusion de 12,8 milliards de dollars

