LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Elf Beauty, Snap, Barrick Mining
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

5 février - Les contrats à terme sur indices boursiers américains sont restés largement stables jeudi, les investisseurs ayant pesé les plans de dépenses massifs d'Alphabet GOOGL.O par rapport à des résultats trimestriels exceptionnels, tandis que Qualcomm QCOM.O a chuté après des prévisions sombres. .N

** Arm Holdings PLC ARM.O :

BUZZ - Chute après que les revenus des licences aient manqué les attentes nL6N3Z10J1

** Elf Beauty Inc ELF.N :

BUZZ - Gains après un solide troisième trimestre qui a entraîné une amélioration des perspectives nL6N3Z10F4

** Snap Inc SNAP.N :

BUZZ - Le titre grimpe, les ventes de publicités pour les fêtes de fin d'année ayant fait grimper le chiffre d'affaires trimestriel nL6N3Z10N2

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

BUZZ - Les mineurs d'or et d'argent chutent alors que les prix des métaux précieux reculent légèrement en raison de la fermeté du dollar américain nL4N3Z10WZ

** Alphabet Inc GOOGL.O :

** Broadcom Inc AVGO.O :

** Nvidia Corp NVDA.O : ** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - Les valeurs américaines des semi-conducteurs et de l'équipement des puces gagnent alors qu'Alphabet déclare que les dépenses d'investissement pourraient doubler en 2026

nL4N3Z10X3

** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - Les actions de Qualcomm chutent fortement après des prévisions médiocres pour le deuxième trimestre nL6N3Z10NW

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les minières de cuivre chutent en raison de la hausse des stocks et de la force du dollar nL6N3Z10OY

** Barrick Mining Corp B.N :

BUZZ - Les bénéfices du quatrième trimestre sont supérieurs aux prévisions nL4N3Z114L

Valeurs associées

ALPHABET-A
333,4200 USD NASDAQ -1,85%
ARM HOLDING ADR
104,9000 USD NASDAQ +0,33%
BHP GROUP SP ADR
72,230 USD NYSE -0,70%
BROADCOM
307,9795 USD NASDAQ -3,86%
COEUR MINING
20,770 USD NYSE -2,35%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 247,00 USD LME -0,36%
ELF BEAUTY
84,570 USD NYSE -0,26%
FREEPORT MCMORAN
61,875 USD NYSE -4,30%
GOLD FIELDS SP ADR
52,570 USD NYSE +0,13%
Gaz naturel
3,47 USD NYMEX 0,00%
HECLA MINING
23,130 USD NYSE -1,39%
LAM RESEARCH
209,7350 USD NASDAQ -8,85%
NEWMONT
116,850 USD NYSE -0,20%
NVIDIA
174,4300 USD NASDAQ -3,28%
Pétrole Brent
67,91 USD Ice Europ -1,51%
Pétrole WTI
63,62 USD Ice Europ -1,23%
QUALCOMM
148,8900 USD NASDAQ +1,16%
RIO TINTO SP ADR
96,480 USD NYSE +0,11%
SNAP-A
5,890 USD NYSE -3,36%
SOUTHERN COPPER
195,890 USD NYSE -9,07%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

