LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Elf Beauty, Snap, Barrick Mining

5 février - Les contrats à terme sur indices boursiers américains sont restés largement stables jeudi, les investisseurs ayant pesé les plans de dépenses massifs d'Alphabet GOOGL.O par rapport à des résultats trimestriels exceptionnels, tandis que Qualcomm QCOM.O a chuté après des prévisions sombres. .N

** Arm Holdings PLC ARM.O :

BUZZ - Chute après que les revenus des licences aient manqué les attentes nL6N3Z10J1

** Elf Beauty Inc ELF.N :

BUZZ - Gains après un solide troisième trimestre qui a entraîné une amélioration des perspectives nL6N3Z10F4

** Snap Inc SNAP.N :

BUZZ - Le titre grimpe, les ventes de publicités pour les fêtes de fin d'année ayant fait grimper le chiffre d'affaires trimestriel nL6N3Z10N2

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

BUZZ - Les mineurs d'or et d'argent chutent alors que les prix des métaux précieux reculent légèrement en raison de la fermeté du dollar américain nL4N3Z10WZ

** Alphabet Inc GOOGL.O :

** Broadcom Inc AVGO.O :

** Nvidia Corp NVDA.O : ** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - Les valeurs américaines des semi-conducteurs et de l'équipement des puces gagnent alors qu'Alphabet déclare que les dépenses d'investissement pourraient doubler en 2026

** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - Les actions de Qualcomm chutent fortement après des prévisions médiocres pour le deuxième trimestre nL6N3Z10NW

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les minières de cuivre chutent en raison de la hausse des stocks et de la force du dollar nL6N3Z10OY

** Barrick Mining Corp B.N :

BUZZ - Les bénéfices du quatrième trimestre sont supérieurs aux prévisions nL4N3Z114L