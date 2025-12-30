 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Ekso Bionics, les mineurs d'or et de cuivre, T1 Energy
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 12:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains se sont stabilisés mardi, un jour après que les trois principaux indices aient enregistré leur plus forte baisse en une journée depuis près de deux semaines, les valeurs technologiques ayant subi une nouvelle pression à la vente. .N

** Ekso Bionics EKSO.O :

BUZZ- Hausse à l'approche de la fusion avec l'unité d'Applied Digital nL4N3Y00F9

** Newmont NEM.N

** Barrick Mining B.N

** Gold Fields GFI.N

** Harmony Gold HMY.N

** Sibanye Stillwater SBSW.N

** Agnico Eagle Mines AEM.N

** Kinross Gold KGC.N :

BUZZ- Les minières aurifères gagnent sur l'appétit persistant pour les valeurs refuges nL6N3Y009E

** Rio Tinto RIO.N

** BHP Group BHP.N

** Southern Copper SCCO.N

** Freeport-McMoran FCX.N

** Hudbay Minerals HBM.N

** Teck Resources TECK.N

** Ero Copper ERO.N :

BUZZ- Les minières de cuivre gagnent du terrain avec des prix en hausse, tout en restant en dessous du niveau record

nL4N3Y00IT

** T1 Energy TE.N

BUZZ- Vente de crédits d'impôts de 160 millions de dollars, hausse des actions nL4N3Y00J4

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
234,670 CAD TSX -5,25%
AGNICO EAGLE MIN
171,270 USD NYSE -6,52%
BARRICK MINING
60,300 CAD TSX -2,84%
BHP GROUP SP ADR
60,410 USD NYSE -2,40%
BHP GRP
25,925 EUR Tradegate +0,88%
EKSO BIONICS
5,4600 USD NASDAQ -1,80%
ERO COPPER
37,730 CAD TSX +0,35%
ERO COPPER
27,545 USD NYSE -1,57%
FREEPORT MCMORAN
51,485 USD NYSE -2,94%
GOLD FIELDS
38,300 EUR Tradegate +3,23%
GOLD FIELDS SP ADR
43,600 USD NYSE -6,38%
Gaz naturel
4,69 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD MIN
17,450 EUR Tradegate +2,35%
HARMONY GOLD SP ADR
19,955 USD NYSE -8,19%
HUDBAY MINERALS
26,620 CAD TSX -2,06%
HUDBAY MINERALS
19,425 USD NYSE -3,91%
KINROSS GOLD
38,620 CAD TSX -3,57%
KINROSS GOLD
28,210 USD NYSE -5,02%
NEWMONT
99,810 USD NYSE -5,64%
Pétrole Brent
62,15 USD Ice Europ +0,65%
Pétrole WTI
58,28 USD Ice Europ +0,81%
RIO TINTO
83,540 EUR Tradegate +1,83%
RIO TINTO SP ADR
80,380 USD NYSE -2,25%
SIBANYE SP ADR
14,195 USD NYSE -9,59%
SIBANYE STILLW
3,260 EUR Tradegate +6,54%
SIBANYE STILLW
3,5850 USD OTCBB -7,84%
SOUTHERN COPPER
145,255 USD NYSE -2,83%
TECK RESOURCES RG-B
65,330 CAD TSX +2,56%
TECK RESOURCES RG-B
47,740 USD NYSE -0,20%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
