Les Eurostar sous la Manche suspendus après un problème technique

Les passagers attendent dans la gare londonienne de St. Pancras après la suspension de tous les Eurostar entre Paris et Londres le 30 décembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )

L'incident ne pouvait pas plus mal tomber pour les passagers d'Eurostar, qui voient leurs plans chamboulés au beau milieu des fêtes de fin d'année: la compagnie ferroviaire a suspendu mardi tous ses trains entre Londres et le continent (Paris, Amsterdam ou Bruxelles) après un problème technique.

"Il y a eu un problème d'alimentation électrique du tunnel sous la Manche, suivi de l'arrêt d'une navette shuttle" (un train qui transporte des véhicules entre la France et le Royaume-Uni, ndlr), a expliqué une porte-parole d'Eurostar.

Conséquence: "Tous les trajets en provenance ou à destination de Londres sont suspendus jusqu'à nouvel ordre en attente d'un déblocage", a-t-elle ajouté.

L'exploitant du tunnel sous la Manche Getlink a dit quant à lui prévoir une "reprise progressive" du trafic ferroviaire à partir de 15H00 heure française, et précise qu'il n'y a "aucun train bloqué" dans le tunnel.

"Il y a eu un incident mardi matin lié à un défaut d'alimentation électrique des trains sous le tunnel, nécessitant une intervention technique actuellement en cours sur les câbles", a expliqué une porte-parole à l'AFP.

A la gare de Saint-Pancras, terminal londonien des Eurostar, les passagers sont dépités mais prennent la situation avec calme, a constaté une journaliste de l'AFP. Certains voyageurs quittent la gare, résignés, avec leurs valises, d'autres sont sur leur téléphone pour trouver un nouveau billet ou réserver un hôtel.

"D'abord, nous avons reçu un message nous informant d'un retard. Ensuite, on nous a conseillé de reporter notre réservation. Nous ne trouvons pas de billets pour demain", se désole Jodie, 37 ans, qui voyage avec son mari et sa fille de quatre ans.

La famille, qui devait passer le réveillon à Paris, cherche des solutions alternatives. Mais l'incident "a complètement gâché nos vacances", affirme-t-elle.

- Philosophie -

Jessica, chargée de coordination commerciale de 21 ans, est "déçue" mais prend les choses avec philosophie. "Nous devions fêter le Nouvel An à Paris. Nous allons voir si nous pouvons trouver un autre billet. Sinon, nous resterons à Londres".

La compagnie conseille à ses clients de reporter leur voyage.

La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé la suspension de "tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles" jusqu'à nouvel ordre, après un double incident technique intervenu dans le tunnel sous la Manche ( AFP / Nicolas TUCAT )

Eurostar propose aux clients affectés d'échanger gratuitement leur billet, ou d'annuler leur réservation contre un remboursement ou un bon d'échange.

A Paris Gare du Nord, d'où partent les Eurostar en direction de Londres, l'annulation de tous les trains en direction de la capitale britannique a fait grossir la foule massée en bas du hall passager prévu pour les trains allant au Royaume-Uni.

Le tunnel "est fermé", explique dans la langue de Shakespeare un agent de la sûreté ferroviaire aux passagers anglais venus se renseigner, avant d'indiquer: "vous avez le bureau Eurostar juste là".

- "Effet domino" -

Comme à Londres, de nombreux clients sont pendus à leur téléphone pour tenter de trouver un hôtel, changer leur billet ou même décaler en cascade leurs autres voyages.

Des passagers regardent le tableau d'affichage montrant les trains annulés à la gare londonienne de St. Pancras après la suspension de toutes les liaisons Eurostar entre Paris et Londre le 30 décembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )

"Nous devions prendre un vol demain matin à 9 heures de Londres à Sydney. Maintenant, nous essayons de tout reprogrammer. C'est un vrai bazar, un effet domino", explique à l'AFP une fonctionnaire australienne qui refuse que son nom soit cité.

Prisé des passagers qui voyagent entre Londres et le continent, Eurostar a transporté un nombre record de 19,5 millions de clients l'an dernier, soit 850.000 de plus qu'en 2023.

Plusieurs entreprises ont annoncé leur intention ces derniers mois d'ouvrir des lignes concurrentes à l'entreprise, qui est aujourd'hui seule à effectuer du transport de passagers sur la ligne sous la Manche.

Le groupe britannique Virgin a obtenu en octobre l'accès au très convoité dépôt londonien de Temple Mills, indispensable pour lancer ces liaisons.

Le groupe italien Trenitalia France a aussi confirmé cette semaine son ambition de lancer des trains sous la Manche à partir de fin 2029.