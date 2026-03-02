 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Duolingo, AES, NextDecade
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

2 mars - Les principaux indices boursiers de Wall Street étaient en passe d'ouvrir en baisse lundi, les investisseurs se préparant à un conflit prolongé au Moyen-Orient qui menace de perturber les routes commerciales mondiales et de raviver les pressions inflationnistes. .N

** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** Coterra Energy Inc CTRA.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines bondissent après que le conflit au Moyen-Orient a fait grimper le prix du pétrole

nL4N3ZQ0S0

** United Airlines Holdings Inc UAL.O : ** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** American Airlines Group Inc AAL.O : ** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - Les actions des compagnies aériennes américaines chutent alors que l'escalade au Moyen-Orient provoque un chaos dans les vols nL4N3ZQ0Q4

** Lockheed Martin Corp LMT.N : ** RTX Corp RTX.N : ** Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O :

BUZZ - Les valeurs de défense grimpent alors que les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran s'exacerbent

nL4N3ZQ0QD

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent alors que les turbulences au Moyen-Orient soutiennent l'attrait du lingot nL4N3ZQ0Q5

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : ** Carnival Corp CCL.N : ** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N : ** Viking Holdings Ltd VIK.N :

BUZZ - Les actions américaines liées aux voyages chutent en raison de l'escalade au Moyen-Orient nL6N3ZQ0PE

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran stimulent la demande de valeurs sûres nL6N3ZQ0S9

** Nordic American Tankers Ltd NAT.N : ** Frontline PLC FRO.N : ** Teekay Tankers Ltd TNK.N : ** International Seaways Inc INSW.N :

BUZZ - Les sociétés de transport maritime profitent du conflit au Moyen-Orient nL6N3ZQ0VH

** Berkshire Hathaway Inc BRKb.N :

BUZZ - Chute en raison de la baisse de son bénéfice au 4ème trimestre nL4N3ZQ0RY

** Eaton Corporation PLC ETN.N :

BUZZ - Nomination de David Foster au poste de directeur financier; baisse des actions nL4N3ZQ10M

** AES Corp AES.N :

BUZZ - Chute après que le consortium BlackRock a accepté de racheter l'entreprise pour 33,4 milliards de dollars

nL6N3ZQ0T4

** CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O :

BUZZ - Piper Sandler relève la valeur à 'surpondérer', citant le changement de narration de l'IA nL6N3ZQ0JV

** Zoetis Inc ZTS.N :

BUZZ - Glisse sur l'accord d'achat de l'unité de génomique animale de Neogen pour 160 millions de dollars nL4N3ZQ14A

** RadNet Inc RDNT.O :

BUZZ - Hausse après l'acquisition de la société française d'IA en radiologie Gleamer nL4N3ZQ0VR

** Elevance Health Inc ELV.N :

BUZZ - Chute alors que les régulateurs de Medicare prévoient d'arrêter les nouvelles inscriptions nL4N3ZQ0YA

** Hudbay Minerals Inc HBM.N :

BUZZ - Chute suite à l'achat de Arizona Sonoran pour 1,48 milliard de dollars nL4N3ZQ0XF

** Verisk Analytics Inc VRSK.O :

BUZZ - Raymond James relève le titre à 'strong buy'

nL4N3ZN1JQ

** Alaunos Therapeutics Inc TCRT.O :

BUZZ - Hausse après que les données sur un médicament anti-obésité chez la souris ont montré une perte de poids

nL4N3ZQ0Z5

** South Plains Financial Inc SPFI.O :

BUZZ - Piper Sandler revalorise l'action, voit un potentiel de hausse grâce à l'opération BOH nL4N3ZQ10T

** Bridgewater Bancshares Inc BWB.O :

BUZZ - L'augmentation de capital prévue est positive, selon Stephens nL6N3ZQ0T2

** UniQure NV QURE.O :

BUZZ - Chute après que la FDA a estimé que les données sur le traitement des troubles cérébraux sont insuffisantes et demande un nouvel essai nL4N3ZQ162

** Intellia Therapeutics Inc NTLA.O :

BUZZ - Remontée après que la FDA américaine a levé la suspension clinique de l'essai de thérapie génique pour les maladies cardiaques nL4N3ZQ18Z

** JetBlue Airways Corp JBLU.O :

BUZZ - Barclays relève sa recommandation à 'equal-weight' en citant la force du réseau nL4N3ZQ1AD

** Coherent Corp COHR.N : ** Lumentum Holdings Inc LITE.O :

BUZZ - Hausse après que Nvidia s'est engagé à verser 2 milliards de dollars à chacune des deux entreprises nL4N3ZQ1AS

** Gitlab Inc GTLB.O :

BUZZ - Chute après que TD Cowen a rétrogradé la note à 'hold' nL6N3ZQ0VU

** Duolingo Inc DUOL.O :

BUZZ - Baisse après que les courtiers ont abaissé la note en raison du pivot de la monétisation vers la croissance du nombre d'utilisateurs nL4N3ZQ1AT

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N :

BUZZ - BofA augmente le PT nL4N3ZQ1AU

** NextDecade Corp NEXT.O :

BUZZ - Hausse alors que les plans de Rio Grande LNG progressent nL6N3ZQ0W9

** Frontier Group Holdings Inc ULCC.O :

BUZZ - Barclays réduit la pondération à "underweight", voit une augmentation de la pression sur le capital nL4N3ZQ1C5

Valeurs associées

AES
17,255 USD NYSE 0,00%
ALAUNOS
3,1900 USD NASDAQ 0,00%
AMERICAN AIRLINE
13,0700 USD NASDAQ 0,00%
ANGLOGOLD ASH
127,870 USD NYSE 0,00%
BRIDGWTR BNCSHS
18,2800 USD NASDAQ 0,00%
CARNIVAL
31,560 USD NYSE 0,00%
CHEVRON
186,750 USD NYSE 0,00%
COEUR MINING
27,160 USD NYSE 0,00%
COHERENT
258,460 USD NYSE 0,00%
COTERRA ENERGY
30,615 USD NYSE 0,00%
CROWDSTRIKE
371,9700 USD NASDAQ 0,00%
DELTA AIR LINES
65,705 USD NYSE 0,00%
DUOLINGO RG-A
101,0000 USD NASDAQ 0,00%
EATON CORP -NPV-
375,770 USD NYSE 0,00%
ELEVANCE HEALTH
320,080 USD NYSE 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
13,905 USD NYSE 0,00%
EXXON MOBIL
152,590 USD NYSE 0,00%
FRONTIR GROP HLD
4,4400 USD NASDAQ 0,00%
GITLAB RG-A
26,3000 USD NASDAQ 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
58,855 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
22,760 USD NYSE 0,00%
HECLA MINING
24,890 USD NYSE 0,00%
HUDBAY MINERALS
28,340 USD NYSE 0,00%
INTELLIA THERAPE
13,7800 USD NASDAQ 0,00%
INTRNTNL SEAWAYS
75,540 USD NYSE 0,00%
JETBLUE AIRWAYS
5,5400 USD NASDAQ 0,00%
KRATOS DEF&SEC
86,1800 USD NASDAQ 0,00%
LOCKHEED MARTIN
658,250 USD NYSE 0,00%
LUMENTUM HLDNGS
700,9100 USD NASDAQ 0,00%
NEWMONT
130,030 USD NYSE 0,00%
NEXTDECADE
5,3900 USD NASDAQ 0,00%
NORW CRS LINE
24,775 USD NYSE 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
53,100 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
78,96 USD Ice Europ +8,88%
Pétrole WTI
71,96 USD Ice Europ +7,04%
RADNET
69,8100 USD NASDAQ 0,00%
RTX
202,500 USD NYSE 0,00%
RYL CARIBBEAN CR
310,860 USD NYSE 0,00%
SOUTH PLAINS
40,9600 USD NASDAQ 0,00%
SOUTHWEST AIRLIN
49,245 USD NYSE 0,00%
TEEKAY TANK RG-A
78,270 USD NYSE 0,00%
UNIQURE
15,6300 USD NASDAQ 0,00%
UNITED AIRLINES
106,3000 USD NASDAQ 0,00%
VERISK ANALYTICS
207,5700 USD NASDAQ 0,00%
VIKING
78,025 USD NYSE 0,00%
ZOETIS RG-A
131,100 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

