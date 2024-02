LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-DT Midstream, Bio-Rad Labs, Mineurs de cuivre

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 16 février - Les principaux indices de Wall Street ont été modérés vendredi après qu'un rapport sur les prix à la production plus élevé que prévu ait repoussé les spéculations du marché sur des réductions imminentes des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine. .N À 13:46 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,01% à 38 771,14. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,03% à 5 031,2 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,21% à 15 872,013. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Bio-Rad Laboratories Inc BIO.N , en hausse de 8,6% ** Applied Materials Inc AMAT.OQ , en hausse de 8,1% ** Vulcan Materials Co VMC.N , en hausse de 6,3% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Digital Realty Trust Inc DLR.N , en baisse de 7,4% ** Adobe Inc ADBE.OQ , en baisse de 5,4% ** ParamountGlobal PARA.OQ , en baisse de 3,9% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** ProShares bitcoin & Ether Market Cp WS ETF BETH.N , en hausse de 28,9% ** Nouveau Monde Graphite Inc NMG.N , en hausse de 18,2% ** Kinsale Capital Group Inc KNSL.N , en hausse de 17,4% Les trois principaux perdants de la NYSE .PL.N en pourcentage: ** Cooper-Standard Holdings Inc CPS.N , en baisse de 26,1% ** Telephone and Data Systems Inc TDS.N , en baisse de 22,7% ** AMN Healthcare Services Inc AMN.N , en baisse de 18,6 % Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Fusion Fuel Green Plc HTOO.O , en hausse de 134,2% ** Fusion Fuel Green Plc CPOP.O , en hausse de 130,1% ** MicroCloud Hologram Inc HOLO.O , en hausse de 121,2% Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Semilux Ltd SELX.O , en baisse de 55,6% ** Trupanion Inc TRUP.O , en baisse de 26,1% ** Dropbox Inc DBX.O , en baisse de 22,4% ** Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O : en baisse de 0,2% BUZZ - CLSA maintient des perspectives prudentes sur le secteur informatique indien nL3N3F10PW ** Applied Materials Inc AMAT.O : en hausse de 8,1% BUZZ - Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre est supérieur aux prévisions nL3N3F11PX ** Roku Inc ROKU.O : baisse de 22,2% BUZZ - La société doit faire face à des vents contraires de la part de ses concurrents sur "tous les fronts"; baisse de plus de 15% nL3N3F11Q3 ** Trade Desk Inc TTD.O : en hausse de 19,3% BUZZ - Hausse des prévisions de revenus au premier trimestre, les courtiers prévoient un exercice 24 solide nL3N3F11T5 ** Coinbase Global Inc COIN.O : hausse de 13,3 ** Bitfarms Ltd BITF.O : hausse de 3,1 ** Riot Platforms Inc RIOT.O : en hausse de 0,3% BUZZ - Les valeurs cryptographiques augmentent après que Coinbase ait publié son premier bénéfice en deux ans nL3N3F041B ** Fusion Fuel Green PLC HTOO.O : + 134,2 % BUZZ - Les valeurs cryptographiques progressent après l'approbation de l'IPCEI pour le projet portugais nL3N3F121J ** Toast Inc TOST.N : +16,5% BUZZ - Hausse des prévisions de résultats après que les courtiers aient relevé les prévisions de revenus pour le 4ème trimestre nL3N3F124T ** Bloom Energy Corp BE.N : baisse de 18,5% BUZZ - Chute après des prévisions de chiffre d'affaires 2024 moroses et le départ du directeur financier nL3N3F12OH ** TreeHouse Foods Inc THS.N : baisse de 14,7% BUZZ - La plus mauvaise journée depuis plus de 6 ans suite à des prévisions de ventes faibles pour l'année fiscale nL3N3F130Z ** Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : +8,5% BUZZ - La FDA accepte la demande d'extension de l'utilisation de l'Elevidys nL3N3F124Q ** Tellurian Inc TELL.N : +9,4% BUZZ - Hausse suite à l'extension de la FERC pour l'usine de GNL de Driftwood nL3N3F12VD ** Eli Lilly and Co LLY.N : + 4,4 % BUZZ - Le titre atteint un nouveau sommet grâce à un PT élevé de MS et à une valorisation de 1 trillion de dollars nL3N3F12X0 ** Digital Realty Trust Inc DLR.N : baisse de 7,4% BUZZ - Baisse après l'échec des prévisions pour 2024 et la révision à la baisse des analystes nL2N3F110K ** Lithia Motors Inc LAD.N : baisse de 2,2 ** Penske Automotive Group Inc PAG.N : baisse de 1,1 ** Asbury Automotive Group Inc ABG.N : baisse de 1,4% ** Autonation Inc AN.N : baisse de 0,2% BUZZ - J.P.Morgan baisse les PTs sur les détaillants automobiles suite à des résultats trimestriels moroses nL3N3F129N ** Denali Therapeutics Inc DNLI.O : baisse de 6,7% BUZZ - Chute d'un médicament contre la SLA qui n'a pas atteint son objectif principal lors d'une étude de phase intermédiaire nL3N3F12CA ** HireRight Holdings Corp HRT.N : +9,4% BUZZ - Stone Point et General Atlantic achètent une société pour 1,65 milliards de dollars nL3N3F12AA ** General Electric Co GE.N : +0,9% BUZZ - TD Cowen augmente les prévisions pour GE en raison de l'amélioration des marges aéronautiques en 2025 nL3N3F12DL ** DoorDash Inc DASH.O : baisse de 8,2% BUZZ - Plongée sur les perspectives de bénéfices du 1er trimestre nL3N3F12MF ** PPL Corp PPL.N : +0,9% BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices du 4ème trimestre nL3N3F11RN ** Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : +17,4% BUZZ - Remontée après avoir battu les estimations de bénéfices du 4ème trimestre nL3N3F121O ** Kinnate Biopharma Inc KNTE.O : +11,9% BUZZ - Hausse après l'acquisition de co par XOMA Corp nL3N3F12H2 ** Nike Inc NKE.N : baisse de 2,6% BUZZ - baisse après qu'Oppenheimer ait réduit la valeur à 'perform' sur la demande ponctuelle des consommateurs nL3N3F11ZV ** DT Midstream Inc DTM.N : hausse de 4,2% BUZZ - Hausse des bénéfices au 4ème trimestre nL3N3F12TQ ** Bio-Rad Laboratories Inc BIO.N : +8,6% BUZZ - Hausse des bénéfices au 4ème trimestre nL3N3F12V7 ** Children's Place Inc PLCE.O : + 9,9 % BUZZ - Hausse après la signature d'un accord de prêt à terme de 130 millions de dollars nL3N3F12TM ** Rio Tinto PLC RIO.N : hausse de 2,9% ** BHP Group Ltd BHP.N : hausse de 1,8% ** Southern Copper Corp SCCO.N : +1,7% BUZZ - Les mineurs de cuivre progressent grâce à la baisse des stocks et à l'espoir d'un soutien de la part de la Chine nL3N3F12X4 ** Robinhood Markets Inc HOOD.O : +4,9% BUZZ - Le marché du cuivre atteint son plus haut niveau depuis près de deux ans grâce à de bonnes mesures en janvier nL3N3F130C ** AMN Healthcare Services Inc AMN.N : baisse de 18,6% BUZZ - Chute suite à la baisse des résultats du 4ème trimestre nL3N3F132H Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 1,24% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,13 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,62 Energie .SPNY en hausse de 0,45 Finance .SPSY en baisse de 0,01 Santé .SPXHC en hausse de 0,92 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,01 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,07 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 1,02 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,70 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,09