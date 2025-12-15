LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Dollar General, Rocket Lab, Applied Materials

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - Les indices boursiers américains ont progressé lundi, interrompant la déroute technologique qui a secoué Wall Street à la fin de la semaine dernière, alors que les investisseurs se préparent à un barrage de données économiques qui pourraient déterminer la trajectoire des taux d'intérêt.

** KLA Corp KLAC.O :

** Lam Research Corp LRCX.O : ** Nova Ltd NVMI.O :

BUZZ - Jefferies voit l'IA alimenter la demande de semi-conducteurs à partir de 2026; relève la note de KLA Corp

** iRobot Corp IRBT.O :

BUZZ - chute après le dépôt de bilan nL6N3XL0HN

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent grâce à la baisse du dollar et des rendements, alors que les marchés s'intéressent aux données sur l'emploi aux Etats-Unis nL6N3XL0I9

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain grâce à la hausse du prix des lingots et à la faiblesse du dollar nL6N3XL0I6

** Dollar General Corp DG.N :

BUZZ - Hausse après que J.P.Morgan a relevé sa note à "surpondérer" nL6N3XL0IQ

** Canopy Growth Corp CRON.O : ** Tilray Brands Inc TLRY.O : ** AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS.N :

BUZZ - Les valeurs du pot grimpent alors que Trump est pressenti pour assouplir les restrictions sur la marijuana

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

BUZZ - Chute après que Jefferies a réduit sa note à 'hold' sur le pivot vers les Caraïbes nL6N3XL0JR

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - En hausse après le premier lancement réussi pour l'agence spatiale japonaise nL4N3XL0OY

** ServiceNow Inc NOW.N :

BUZZ - Baisse après des informations faisant état d'un accord d'acquisition de 7 milliards de dollars avec Armis

** Fastenal Co FAST.O :

BUZZ - En hausse après que Jefferies a relevé sa note à "acheter", en vue d'une croissance nL6N3XL0GM

** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : ** Hudbay Minerals Inc HBM.N : ** Ero Copper Corp ERO.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre gagnent en raison de la hausse des prix du métal rouge et de la couverture des positions courtes nL4N3XL0PV

** Applied Materials Inc AMAT.O :

BUZZ - Hausse; Wells Fargo augmente ses prévisions de cours

** Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O :

BUZZ - Hausse après que la thérapie cellulaire a atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire

** FMC Corp FMC.N :

BUZZ - annonce des plans de restructuration; hausse des actions