LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Dollar General, Rocket Lab, Applied Materials
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - Les indices boursiers américains ont progressé lundi, interrompant la déroute technologique qui a secoué Wall Street à la fin de la semaine dernière, alors que les investisseurs se préparent à un barrage de données économiques qui pourraient déterminer la trajectoire des taux d'intérêt.

** KLA Corp KLAC.O :

** Lam Research Corp LRCX.O : ** Nova Ltd NVMI.O :

BUZZ - Jefferies voit l'IA alimenter la demande de semi-conducteurs à partir de 2026; relève la note de KLA Corp

** iRobot Corp IRBT.O :

BUZZ - chute après le dépôt de bilan nL6N3XL0HN

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent grâce à la baisse du dollar et des rendements, alors que les marchés s'intéressent aux données sur l'emploi aux Etats-Unis nL6N3XL0I9

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain grâce à la hausse du prix des lingots et à la faiblesse du dollar nL6N3XL0I6

** Dollar General Corp DG.N :

BUZZ - Hausse après que J.P.Morgan a relevé sa note à "surpondérer" nL6N3XL0IQ

** Canopy Growth Corp CRON.O : ** Tilray Brands Inc TLRY.O : ** AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS.N :

BUZZ - Les valeurs du pot grimpent alors que Trump est pressenti pour assouplir les restrictions sur la marijuana

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

BUZZ - Chute après que Jefferies a réduit sa note à 'hold' sur le pivot vers les Caraïbes nL6N3XL0JR

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - En hausse après le premier lancement réussi pour l'agence spatiale japonaise nL4N3XL0OY

** ServiceNow Inc NOW.N :

BUZZ - Baisse après des informations faisant état d'un accord d'acquisition de 7 milliards de dollars avec Armis

** Fastenal Co FAST.O :

BUZZ - En hausse après que Jefferies a relevé sa note à "acheter", en vue d'une croissance nL6N3XL0GM

** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : ** Hudbay Minerals Inc HBM.N : ** Ero Copper Corp ERO.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre gagnent en raison de la hausse des prix du métal rouge et de la couverture des positions courtes nL4N3XL0PV

** Applied Materials Inc AMAT.O :

BUZZ - Hausse; Wells Fargo augmente ses prévisions de cours

** Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O :

BUZZ - Hausse après que la thérapie cellulaire a atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire

** FMC Corp FMC.N :

BUZZ - annonce des plans de restructuration; hausse des actions nL6N3XL0NI

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

