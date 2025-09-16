information fournie par Reuters • 16/09/2025 à 13:39

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Demi-sémi, Oracle, Ferguson Enterprises

16 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mardi après que le S&P 500 et le Nasdaq aient clôturé à des niveaux record lors de la session précédente, les investisseurs restant dans l'expectative quant aux réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine. .N

** Coreweave Inc < CRWV.O >: ** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** ASML Holding NV < ASML.O >: BUZZ - Les semi-conducteurs néerlandais augmentent grâce à Coreweave et Nvidia nL5N3V308H

** Oracle Corp < ORCL.N >:

BUZZ - Les actions montent suite au rapport sur le cadre de l'accord avec TikTok nL3N3V30J1

** Dave & Buster's Entertainment Inc < PLAY.O >:

BUZZ - Le bénéfice trimestriel et le chiffre d'affaires n'ont pas atteint nL6N3V30F1

** Webtoon Entertainment Inc < WBTN.O >:

BUZZ - Les actions montent en flèche après l'accord avec Disney sur une plateforme de bandes dessinées numériques

nL3N3V30JX

** Warner Bros Discovery Inc < WBD.O >:

BUZZ - TD rétrograde Warner Bros à "hold", citant une balance risque/récompense négative après des gains dus à des bavardages sur l'accord nL3N3V30MX

** Oscar Health Inc < OSCR.N >:

BUZZ - Baisse après la vente d'une dette convertible de 355 millions de dollars nL6N3V30HY

** Neumora Therapeutics Inc < NMRA.O >:

BUZZ - J.P.Morgan déclasse Neumora, citant des défis dans le développement de médicaments contre la dépression nL3N3V30NQ

** VF Corp < VFC.N >:

BUZZ - Baisse de la valeur après que Stifel l'ait rétrogradée à "hold" nL3N3V30PG

** Ferguson Enterprises Inc < FERG.N >:

BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations du quatrième trimestre nL3N3V30OV