 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 889,96
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Demi-sémi, Oracle, Ferguson Enterprises
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

16 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mardi après que le S&P 500 et le Nasdaq aient clôturé à des niveaux record lors de la session précédente, les investisseurs restant dans l'expectative quant aux réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine. .N

** Coreweave Inc < CRWV.O >: ** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** ASML Holding NV < ASML.O >: BUZZ - Les semi-conducteurs néerlandais augmentent grâce à Coreweave et Nvidia nL5N3V308H

** Oracle Corp < ORCL.N >:

BUZZ - Les actions montent suite au rapport sur le cadre de l'accord avec TikTok nL3N3V30J1

** Dave & Buster's Entertainment Inc < PLAY.O >:

BUZZ - Le bénéfice trimestriel et le chiffre d'affaires n'ont pas atteint nL6N3V30F1

** Webtoon Entertainment Inc < WBTN.O >:

BUZZ - Les actions montent en flèche après l'accord avec Disney sur une plateforme de bandes dessinées numériques

nL3N3V30JX

** Warner Bros Discovery Inc < WBD.O >:

BUZZ - TD rétrograde Warner Bros à "hold", citant une balance risque/récompense négative après des gains dus à des bavardages sur l'accord nL3N3V30MX

** Oscar Health Inc < OSCR.N >:

BUZZ - Baisse après la vente d'une dette convertible de 355 millions de dollars nL6N3V30HY

** Neumora Therapeutics Inc < NMRA.O >:

BUZZ - J.P.Morgan déclasse Neumora, citant des défis dans le développement de médicaments contre la dépression nL3N3V30NQ

** VF Corp < VFC.N >:

BUZZ - Baisse de la valeur après que Stifel l'ait rétrogradée à "hold" nL3N3V30PG

** Ferguson Enterprises Inc < FERG.N >:

BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations du quatrième trimestre nL3N3V30OV

Valeurs associées

ASML HLDG
750,5000 EUR Euronext Amsterdam +2,89%
ASML HOLD NY SP ADR
867,3000 USD NASDAQ +6,56%
COREWEAVE
120,4700 USD NASDAQ +7,60%
DAVE & BUSTER'S
24,1900 USD NASDAQ +2,33%
FERGUSON ENTER
214,510 USD NYSE +1,40%
NEUMORA
1,5200 USD NASDAQ -6,17%
NVIDIA
177,7500 USD NASDAQ -0,04%
ORACLE
302,180 USD NYSE +3,43%
OSCAR HEALTH RG-A
18,755 USD NYSE -2,97%
VF
14,735 USD NYSE -0,84%
WALT DISNEY
115,620 USD NYSE -0,30%
WARNER BROS RG-A
19,4600 USD NASDAQ +3,13%
WEBTOON ENTR
14,9600 USD NASDAQ +5,06%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank