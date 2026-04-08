LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Delta, Levi's, banques

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* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices boursiers de Wall Street étaient prêts à ouvrir en force mercredi après que les Etats-Unis et l'Iran avaient convenu d'un cessez-le-feu de deux semaines, ce qui a fait baisser les prix du brut en raison des attentes de reprise de l'approvisionnement en énergie par le détroit d'Ormuz. .N

** JPMorgan Chase & Co JPM.N : ** Bank of America Corp BAC.N : ** Wells Fargo & Co WFC.N : ** Goldman Sachs Group Inc GS.N :

BUZZ - Les banques américaines grimpent, les inquiétudes sur l'inflation s'atténuant après le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran nL4N40R0OT

** United Airlines Holdings Inc UAL.O : ** American Airlines Group Inc AAL.O : ** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - Les compagnies aériennes américaines montent en flèche alors que les prix du pétrole chutent suite à l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran nL6N40R0MH

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Inc GFI.N : ** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N :

BUZZ - Les mineurs d'or et d'argent augmentent en raison de la hausse des prix des métaux précieux après l'accord de cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran nL6N40R0MO

** CF Industries Holdngs Inc CF.N : ** Mosaic Co MOS.N : ** Nutrien Ltd NTR.N :

BUZZ - Les stocks d'engrais chutent après le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran nL6N40R0NB

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Gemini Global Station Inc GEMI.O : ** Strategy Inc MSTR.O : ** CleanSpark Inc CLSK.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques grimpent alors que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran propulse le bitcoin à son plus haut niveau depuis trois semaines nL4N40R0R4

** Carnival Corp CCL.N : ** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : ** Booking Holdings Inc BKNG.O : ** Expedia Group Inc EXPE.O :

BUZZ - Les entreprises liées au voyage bondissent après que les Etats-Unis et l'Iran se soient mis d'accord sur un cessez-le-feu de deux semaines nL4N40R0R2

** Levi Strauss & Co LEVI.N :

BUZZ - Relève ses perspectives annuelles, les fortes ventes de denim ayant fait monter ses actions nL6N40R0KF

** Novavax Inc NVAX.O :

BUZZ - En hausse; Shah Capital votera contre la rémunération du conseil d'administration et des cadres nL4N40R0WG

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** Devon Energy Corp DVN.N : BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines chutent en raison de la baisse du pétrole après le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran nL4N40R0R3

** Rio Tinto PLC RIO.N : ** BHP Group Ltd BHP.N : ** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les mineurs de cuivre suivent la hausse des prix des métaux après le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran

nL4N40R0T3

** Blackstone Inc BX.N : ** KKR & Co Inc KKR.N : ** Apollo Global Management Inc APO.N : ** Blue Owl Capital Inc OWL.N :

BUZZ - Le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran offre un répit aux gestionnaires d'actifs mis à mal par le crédit privé nL4N40R0T7

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - Hausse après que Jefferies ait relevé le niveau à 'hold', règlement de 99 millions de dollars nL6N40R0HQ

** Aehr Test Systems AEHR.O :

BUZZ - En hausse après une perte moins importante que prévu et de bonnes prévisions de réservations nL6N40R0QM

** IDEXX Laboratories Inc IDXX.O : ** Elanco Animal Health Inc ELAN.N : ** Zoetis Inc ZTS.N :

BUZZ - J.P. Morgan est optimiste sur les sociétés de santé animale avant les résultats du 1er trimestre nL4N40R0VT

** Insmed Inc INSM.O :

BUZZ - HC Wainwright réduit le PT après l'échec d'une étude sur les maladies de la peau nL4N40R0WK

** Tamboran Resources Corp TBN.N :

BUZZ - Baisse suite à la vente d'actions à forte décote

nL6N40R0S6

** Abbott Laboratories ABT.N :

BUZZ - Barclays lève le PT d'Abbott sur l'acquisition d'Exact Sciences nL4N40R0XC

** ViaSat Inc VSAT.O :

BUZZ - Hausse après que Barclays ait relevé sa note à "poids égal" nL4N40R0XM

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

BUZZ - Bondit après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N40R0RP

** BioXcel Therapeutics Inc BTAI.O :

BUZZ - Hausse après le début de l'essai de son médicament contre les troubles du stress chez les victimes de traumatismes

nL4N40R0YS

** Maplight Therapeutics Inc MPLT.O :

BUZZ - Needham initie la couverture de MapLight sur le potentiel de son médicament contre la schizophrénie nL4N40R0X7

** iBio Inc IBIO.O :

BUZZ - Monte alors que son médicament contre l'obésité reçoit le premier feu vert pour un essai chez l'homme en Australie nL4N40R0YU

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Mizuho réduit le PT sur Humana, citant la croissance surdimensionnée de Medicare Advantage nL4N40R0Y1

** ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O :

BUZZ - Bondit après le lancement d'un médicament générique pour le cœur nL4N40R0ZN

** GATX Corp GATX.N :

BUZZ - Citi relève la note de GATX à 'achat' en raison de la vigueur des marchés finaux nL4N40R0Z1

**Amgen Inc AMGN.O :

BUZZ - Truist augmente le PT en raison de résultats supérieurs aux attentes au T1 et de l'accent mis sur l'obésité

nL4N40R100

** Plus Therapeutics Inc PSTV.O :

BUZZ - Monte alors que la FDA accorde l'étiquette de médicament orphelin pour le traitement du cancer du cerveau chez l'enfant nL4N40R10Q

** Gilead Sciences Inc GILD.O :

BUZZ - Truist augmente le PT de Gilead sur les attentes de résultats en ligne avec ceux du T1 nL4N40R10P

** Axon Enterprise Inc AXON.O :

BUZZ - TD Cowen réduit le PT d'Axon, signale une récente faiblesse nL4N40R111

** Scorpio Tankers Inc STNG.N :

BUZZ - Baisse après une vente d'obligations convertibles de 325 millions de dollars renforcée nL6N40R0UY

** Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB.N :

BUZZ - Citi augmente le PT de Wabtec sur la base d'une demande soutenue nL4N40R10K

** Greenbrier Companies Inc GBX.N :

BUZZ - Baisse après avoir réduit les prévisions de bénéfices et de revenus pour l'année en cours nL6N40R0VO

** J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O :

BUZZ - Benchmark augmente le PT de J.B. Hunt sur la force de l'intermodal nL4N40R136

** Unity Software Inc U.N :

BUZZ - Monte après avoir prolongé son partenariat avec Meta

nL6N40R0WU

** Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N :

BUZZ - En hausse après avoir dévoilé le plan de rachat de F9 Brands nL6N40R0X6

** OPKO Health Inc OPK.O :

BUZZ - Monte alors que ModeX commence les essais préliminaires de son anticorps préventif contre le COVID-19

nL4N40R14S

** Elevance Health Inc ELV.N :

BUZZ - Evercore initie la couverture d'Elevance Health et maintient ses perspectives de bénéfices nL4N40R12K

** Amarin Corporation PLC AMRN.O :

BUZZ - Monte alors que son médicament pour le cœur est mis en avant lors d'une importante réunion de cardiologues

nL4N40R14Y