Meta dévoile le premier modèle d'IA issu de la coûteuse équipe de superintelligence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'avant-dernier paragraphe)

Meta Platforms META.O a dévoilé mercredi Muse Spark, le premier modèle d'intelligence artificielle issu d'une équipe coûteuse qu'elle a constituée l'année dernière pour rattraper ses rivaux dans la course à l'IA.

Les actions de la société ont augmenté de près de 7 %.

Les géants américains de la technologie sont sous pression pour prouver que leurs dépenses massives en matière d'intelligence artificielle seront payantes. Les enjeux sont particulièrement élevés pour Meta, qui a embauché l'an dernier le directeur général de Scale AI, Alex Wang, dans le cadre d'un accord de 14,3 milliards de dollars , et qui a offert à certains ingénieurs des rémunérations s'élevant à des centaines de millions de dollars pour constituer une nouvelle équipe de superintelligence.

La superintelligence fait référence à des machines d'IA qui pourraient surpasser les humains. Muse Spark est le premier d'une nouvelle série de modèles de cette équipe, et fait partie d'une famille de modèles connue en interne sous le nom d'Avocado.

Le modèle sera initialement disponible uniquement sur l'application et le site Web Meta AI, peu utilisés, et dans les semaines à venir, il remplacera les modèles Llama existants qui alimentent les chatbots sur WhatsApp, Instagram, Facebook et la collection de lunettes intelligentes de Meta.

"Ce modèle initial est petit et rapide de par sa conception, tout en étant suffisamment capable de raisonner sur des questions complexes en sciences, en mathématiques et en santé. Il s'agit d'une base puissante, et la prochaine génération est déjà en cours de développement", a déclaré l'entreprise dans un billet de blog.

Elle n'a pas divulgué la taille du modèle, une mesure clé généralement utilisée pour comparer la puissance de calcul d'un système d'IA à celle de ses rivaux.

Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, avait tempéré les attentes en matière de performances, déclarant aux investisseurs en janvier qu'il pensait que les premiers modèles de l'équipe "seront bons mais, plus important encore, qu'ils montreront la trajectoire rapide sur laquelle nous sommes engagés".

"Je m'attends à ce que nous repoussions régulièrement les limites au cours de l'année, au fur et à mesure que nous sortons de nouveaux modèles", avait-il ajouté.

SE CONCENTRER SUR LES TÂCHES QUOTIDIENNES

Muse Spark peut aider les utilisateurs à réaliser des tâches telles que l'estimation des calories d'un repas à partir d'une photo ou la superposition de l'image d'une tasse sur une étagère pour voir à quoi elle ressemble.

Meta a également lancé le mode Contemplating, qui permet d'exécuter plusieurs agents en même temps afin d'augmenter le pouvoir de raisonnement. Par exemple, lorsqu'un utilisateur planifie des vacances en famille, un agent peut rédiger un itinéraire de voyage et l'autre peut rechercher des activités adaptées aux enfants.

L'entreprise fait le pari que l'application de l'IA aux tâches personnelles quotidiennes contribuera àstimuler l' engagement des plus de 3,5 milliards d'utilisateurs de ses plateformes de médias sociaux, ce qui pourrait lui donner une longueur d'avance sur ses rivaux de moindre envergure.