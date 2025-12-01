 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Coupang, Zscaler, mineurs d'or
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

1er décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé lundi, les investisseurs se tenant à l'écart et attendant les données économiques et les remarques du président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour évaluer le verdict de la banque centrale sur la politique monétaire lorsqu'elle se réunira plus tard ce mois-ci. .N

** Coupang Inc CPNG.N :

BUZZ - Chute après la pire violation de données en Corée du Sud depuis plus d'une décennie nL4N3X70NL

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Bitfarms Ltd BITF.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs liées aux crypto-monnaies plongent après la chute du bitcoin et de l'ethereum nL4N3X70O3

** Moderna Inc MRNA.O :

** Novavax Inc NVAX.O :

BUZZ - Les fabricants de vaccins chutent après que le mémo de la FDA américaine ait établi un lien entre les décès d'enfants et les vaccins COVID nL4N3X70PG

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or en hausse alors que le lingot atteint son plus haut niveau en six semaines suite à l'optimisme sur la baisse des taux d'intérêt nL4N3X70Q3

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent grimpent alors que les prix des métaux atteignent un niveau record nL6N3X70JV

** Zscaler Inc ZS.O :

BUZZ - Chute après que Bernstein ait rétrogradé l'action à "market perform" nL6N3X70KZ

BITFARMS
3,4900 USD NASDAQ +0,29%
BTC/USD
85 829,5746 USD CryptoCompare -5,98%
COEUR MINING
17,200 USD NYSE +6,24%
COINBASE GLB RG-A
274,9800 USD NASDAQ +0,79%
COUPANG RG-A
28,270 USD NYSE +1,36%
ENDEAVOUR SILVER
9,818 USD NYSE +14,03%
GOLD FIELDS SP ADR
42,801 USD NYSE -0,95%
HARMONY GOLD SP ADR
19,660 USD NYSE +1,87%
HECLA MINING
16,850 USD NYSE +5,54%
MARA HLDGS
11,8300 USD NASDAQ +0,17%
MODERNA
25,8000 USD NASDAQ -0,69%
NEWMONT
90,800 USD NYSE +0,34%
NOVAVAX
7,0500 USD NASDAQ 0,00%
RIOT PLATFORMS
16,1699 USD NASDAQ +0,25%
SIBANYE SP ADR
13,350 USD NYSE +6,21%
ZSCALER
251,3900 USD NASDAQ -0,04%
