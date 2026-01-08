 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Constellation Brands, General Motors, Ford
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé jeudi, les investisseurs étant devenus prudents à l'approche des chiffres cruciaux de l'emploi non agricole de vendredi, tandis que les sociétés de défense ont progressé après que le président Donald Trump a appelé à un budget militaire de 1 500 milliards de dollars. .N

** Constellation Brands Inc STZ.N :

BUZZ - Avance après avoir dépassé les estimations de bénéfices nL6N3Y90KN

** Applied Digital Corp APLD.O :

BUZZ - Sursaut après un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur aux attentes grâce à la demande de centres de données pour l'IA nL6N3Y90KG

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que la hausse du dollar pèse sur les prix des métaux nL6N3Y90LI

** Alcoa Corp AA.N :

BUZZ - Baisse après que J.P. Morgan a rétrogradé le titre à "sous-pondéré" nL6N3Y90LP

** Northrop Grumman Corp NOC.N : ** Lockheed Martin Corp LMT.N : ** RTX Corp RTX.N : ** Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O :

BUZZ - Les titres de la défense américaine bondissent alors que Trump propose un budget de 1 500 milliards de dollars pour 2027 nL6N3Y90LQ

** Newmont Corp NEM.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le lingot est en légère baisse suite au rééquilibrage de l'indice des matières premières nL4N3Y90P1

** Revolution Medicines Inc RVMD.O :

BUZZ - Baisse après le démenti d'AbbVie sur les négociations de rachat nL6N3Y90LN

** Phathom Pharmaceuticals Inc PHAT.O :

BUZZ - Chute après une levée de fonds de 130 millions de dollars nL6N3Y90OE

** Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O :

BUZZ - Fléchit après le lancement d'une offre d'actions de 200 millions de dollars nL6N3Y90OT

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Remonte après que Piper Sandler a relevé sa notation et augmenté son objectif de cours nL6N3Y90NE

** Ford Motor Co F.N :

BUZZ - Remonte après que Piper Sandler a relevé sa note et augmenté son objectif de cours nL6N3Y90ND

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : ** Teck Resources Ltd TECK.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Hudbay Minerals Inc HBM.N : BUZZ - La Banque Scotia relève son objectif de prix sur les minières de cuivre nL6N3Y90OF

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

