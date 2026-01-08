LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Constellation Brands, General Motors, Ford

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé jeudi, les investisseurs étant devenus prudents à l'approche des chiffres cruciaux de l'emploi non agricole de vendredi, tandis que les sociétés de défense ont progressé après que le président Donald Trump a appelé à un budget militaire de 1 500 milliards de dollars. .N

** Constellation Brands Inc STZ.N :

BUZZ - Avance après avoir dépassé les estimations de bénéfices nL6N3Y90KN

** Applied Digital Corp APLD.O :

BUZZ - Sursaut après un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur aux attentes grâce à la demande de centres de données pour l'IA nL6N3Y90KG

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que la hausse du dollar pèse sur les prix des métaux nL6N3Y90LI

** Alcoa Corp AA.N :

BUZZ - Baisse après que J.P. Morgan a rétrogradé le titre à "sous-pondéré" nL6N3Y90LP

** Northrop Grumman Corp NOC.N : ** Lockheed Martin Corp LMT.N : ** RTX Corp RTX.N : ** Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O :

BUZZ - Les titres de la défense américaine bondissent alors que Trump propose un budget de 1 500 milliards de dollars pour 2027 nL6N3Y90LQ

** Newmont Corp NEM.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le lingot est en légère baisse suite au rééquilibrage de l'indice des matières premières nL4N3Y90P1

** Revolution Medicines Inc RVMD.O :

BUZZ - Baisse après le démenti d'AbbVie sur les négociations de rachat nL6N3Y90LN

** Phathom Pharmaceuticals Inc PHAT.O :

BUZZ - Chute après une levée de fonds de 130 millions de dollars nL6N3Y90OE

** Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O :

BUZZ - Fléchit après le lancement d'une offre d'actions de 200 millions de dollars nL6N3Y90OT

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Remonte après que Piper Sandler a relevé sa notation et augmenté son objectif de cours nL6N3Y90NE

** Ford Motor Co F.N :

BUZZ - Remonte après que Piper Sandler a relevé sa note et augmenté son objectif de cours nL6N3Y90ND

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : ** Teck Resources Ltd TECK.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Hudbay Minerals Inc HBM.N : BUZZ - La Banque Scotia relève son objectif de prix sur les minières de cuivre nL6N3Y90OF