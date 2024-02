LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-ConocoPhillips, Advanced Drainage Systems, Molina Healthcare

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 8 février - Les indices boursiers américains ont été modérés jeudi, avec le S&P 500 à un cheveu de la barre des 5.000 points, alors que les investisseurs évaluaient les principaux rapports sur les bénéfices des entreprises, les données sur l'emploi plus faibles que prévu et les remarques des décideurs politiques sur les réductions des taux d'intérêt. .N A 10:34 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,08% à 38 645,71. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,04% à 4 993,04 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,16% à 15 781,107. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Monolithic Power Systems MPWR.OQ , en hausse de 16,6% ** Ralph Lauren Corp RL.N , en hausse de 14,1% ** Walt Disney DIS.N , en hausse de 9,9% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** PayPal Holdings PYPL.O , en baisse de 9,9% ** Everest Group EG.N , en baisse de 8,1% ** Snap-on SNA.N , en baisse de 6,8% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Oscar Health OSCR.N , en hausse de 25,1% ** Ralph Lauren Corp RL.N , en hausse de 14,1% ** Belden BDC.N , en hausse de 13,4% Les deux premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Lightspeed Commerce LSPD.N , en baisse de 18,8% ** Insperity NSP.N , en baisse de 17,9% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Syra Health Corp SYRA.O , plus 393,7% ** Hitek Global HKIT.O , plus 289,5% ** CCSC Technology International Holdings CCTG.O , plus 85,5% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Tenax Therapeutics TENX.O , en baisse de 64,5% ** Oxus Acquisition BRLS.O , en baisse de 36% ** Phoenix Biotech Acquisition PBAX.O , en baisse de 28,9% ** Arm Holdings PLC ARM.O : en hausse de 57,1% BUZZ - Charges à venir après avoir relevé les prévisions pour l'année fiscale, résultats du troisième trimestre supérieurs à ceux de l'année précédente nL4N3ET2CH ** PayPal Holdings Inc PYPL.O : baisse de 9,9% BUZZ - Chute après des prévisions de croissance des bénéfices stables pour l'année fiscale 24 nL4N3ET2GO ** New York Community Bancorp Inc NYCB.N : baisse de 2,0% BUZZ - L'action repasse dans le rouge après avoir clôturé en hausse nL4N3ET2LA ** Oscar Health Inc OSCR.N : hausse de 25,1% BUZZ - Hausse des prévisions de chiffre d'affaires pour 2024 nL4N3ET2YY ** BorgWarner Inc BWA.N : baisse de 6,5% BUZZ - Baisse des prévisions pour l'année fiscale, les résultats du 4ème trimestre ne sont pas à la hauteur nL4N3ET329 ** Iris Energy Ltd IREN.O : +20,6% BUZZ - En hausse suite au lancement de l'activité de services cloud GPU nL4N3ET2YR ** Kenvue Inc KVUE.N : en baisse de 3,4% BUZZ - En baisse car les prévisions de bénéfices annuels sont inférieures aux estimations nL4N3ET34U ** Tapestry Inc TPR.N : en hausse de 7,4% BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale suite à l'amélioration de la demande en Chine nL4N3ET3YT ** Spirit Airlines Inc SAVE.N : +1,0% BUZZ - Remontée après une perte plus faible que prévu au 4ème trimestre nL4N3ET39Q ** Ralph Lauren Corp RL.N : +14,1% BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires au 3ème trimestre, augmentation de la marge bénéficiaire pour l'année fiscale nL4N3ET377 ** Dynatrace Inc DT.N : -7,5% BUZZ - Baisse des prévisions de croissance de l'ARR pour l'année fiscale 24 nL4N3ET3J4 ** Foghorn Therapeutics Inc FHTX.O : +25,0% BUZZ - En hausse car Eli Lilly a choisi de développer son traitement contre le cancer nL4N3ET3KI ** Philip Morris International Inc PM.N : baisse de 1,6% BUZZ - Baisse des prévisions de bénéfices annuels nL4N3ET3XK ** Sana Biotechnology Inc SANA.O : +8,7% BUZZ - Hausse suite à l'augmentation du prix de l'offre d'actions nL1N3ET1JX ** ConocoPhillips COP.N : +1,4% BUZZ - Hausse après la publication d'une estimation de bénéfice pour le 4ème trimestre nL4N3ET2QS ** Coinbase Global Inc COIN.O : + 8,9 % *bitfarms Ltd BITF.O : hausse de 11,4%* Bitfarms Ltd BITF.O : hausse de 11,4%* Riot Platforms Inc *riot Platforms Inc RIOT.O : hausse de 10,0%* Marathon Digital Holdings Inc ** Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : +13,3% BUZZ - Les valeurs cryptographiques progressent alors que le bitcoin dépasse les 45 000 $ nL1N3ET1NJ ** Herbalife Ltd HLF.N : +7,1% BUZZ - Hausse sur le lancement de produits nutritionnels pour les utilisateurs de médicaments amaigrissants nL4N3ET3RQ ** Tenet Healthcare Corp THC.N : +1,6% BUZZ - Hausse suite à des prévisions de bénéfices optimistes pour l'année fiscale nL4N3ET3S6 ** Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : +12,7% BUZZ - Hausse des résultats et des prévisions nL4N3ET3WP ** Wynn Resorts Ltd WYNN.O : +8,5% BUZZ - Hausse des résultats du 4ème trimestre nL4N3ET3V8 ** Syra Health Corp SYRA.O : + 393,7 % BUZZ - Atteint un niveau record grâce à un contrat fédéral de 75 milliards de dollars nL4N3ET3YQ ** Mckesson Corp MCK.N : baisse de 4,0% BUZZ - annonce de faibles ventes dans le segment international; les actions chutent nL4N3ET3ZG ** Masco Corp MAS.N : en hausse de 6,2% BUZZ - Atteint un niveau record car les prévisions de bénéfices pour l'année fiscale 24 sont supérieures aux estimations nL4N3ET3S2 ** Molina Healthcare Inc MOH.N : + 2,5% BUZZ - Hausse des résultats du 4ème trimestre nL4N3ET429 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,12 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,26 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,26 Energie .SPNY en hausse de 0,75 Finance .SPSY en baisse de 0,71 Santé .SPXHC en baisse de 0,28 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,18% Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,15 l'information % Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,63 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,25 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,68